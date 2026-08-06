Día 7 de Training Camp 2026: La Ofensiva Ataca la Profundidad del Campo, la Secundaria Crea Robos de Balón

Los San Francisco 49ers regresaron al SAP Performance Facility este miércoles tras un día libre para el día 7 del Training Camp presentado por Visa.

Aunque la sesión no estuvo abierta al público por el concierto de AC/DC de la gira Power Up 2026 en Levi’s® Stadium, miembros de los medios, así como amigos y familiares de los jugadores estuvieron presentes, creando una atmósfera relajada durante la práctica.

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES

El entrenador en jefe asistente y de línea ofensiva, Chris Foerster dijo que el equipo permanece cauteloso con los jugadores en esta etapa del campamento, particularmente aquellos que, de otro modo, podrían estar disponibles durante la temporada regular.

"No quieres arriesgar de más en Julio", dijo Foerster. "Pero eso provee oportunidades para otros jugadores".

Foerster también discutió el acercamiento del equipo para administrar la carga de trabajo de T Trent Williams. Dijo que Williams ha participado en aproximadamente 20 ejercicios de equipo en las dos últimas prácticas, mientras los 49ers trabajan para mantenerlo preparado sin sobrecargarlo.

"Uno siempre debe ser cuidadoso que los ejercicios en julio no quiten ejercicios en enero", agregó Foerster.

MOVIMIENTOS AL ROSTER

Los 49ers anunciaron los siguientes movimientos este miércoles:

Firmaron a WR KhaDarel Hodge y DL Ogbo Okoronkwo a contratos por un año.

Enviaron a waivers a DL Kevin Givens y DL Cameron Sample.

NOTAS DE PRÁCTICAS

OFENSIVA

1. El QB Brock Purdy continuó repartiendo el balón en la práctica del miércoles.

Durante el trabajo de zona roja, Purdy conectó con Taylor Jr. y Bergen para touchdowns, finalizando la práctica con un pase profundo para anotación con Watkins en la línea de banda de la izquierda.

2. Samuel Sr., usando zapatos verde brillante, sigue siendo un objetivo favorito durante la mañana.

El receptor veterano atrapó múltiples pases, incluyendo una recepción y escapada por la línea de banda izquierda demostrando su velocidad explosiva.

3. Watkins continúa aprovechando las oportunidades.

Con varios receptores al costado, Watkins continúa un periodo fuerte de campamento, registrando cinco recepciones en los ejercicios de equipo. El receptor de segundo año atrapó una anotación en zona roja a manos del QB Mac Jones y más adelante atrapó un pase profundo de Purdy para anotación para cerrar la práctica.

4. Jones sigue empujando el balón al fondo del campo.

Jones conectó en un pase profundo con WR Demarcus Robinson antes de encontrar a Samuel Sr., McCaffrey, TE Hayden Rucci, WR Malik Turner, y RB Sincere McCormick a lo largo de la práctica. Jones también demostró su movilidad al escapar la presión en múltiples ocasiones, y envió ese pase de anotación a Watkins.

5. Foerster alabó el acercamiento de McCaffrey en camino a la temporada 2026.

"Se ve muy, muy bien este campamento", dijo Foerster. "Muy decisivo en este campamento. Corriendo de manera decisiva, corriendo fuerte al fondo del campo. Un enfoque muy directo".

DEFENSIVA

1. La secundaria continúa robando el balón.

Los backs defensivos estuvieron activos a lo largo de la práctica del miércoles, registrando múltiples intercepciones y pases defendidos en ejercicios uno contra uno y periodos por equipo.

Durante los ejercicios uno contra uno, CB Jack Jones realizó una intercepción sorprendente a una mano, mientras que S Ji'Ayir Brown agregó otro robo de balón. CB Upton Stout también casi tuvo una intercepción tras poner ambas manos en un pase.

2. Jones destacó en otro día fuerte para la defensiva.

El cornerback sigue sumando momentum en los ejercicios por equipo, desviando un pase que fue interceptado por LB Jaden Dugger. También agregó otro pase defendido más adelante en la práctica.

La secondary continuó retando a los receptores esta tarde, DB Siran Neal obstruyó múltiples pases, incluyendo dos en la zona de anotación, mientras que Brown, Jones, y S Marques Sigle mantuvieron cobertura ajustada en varios intentos de pases profundos.

3. Stout da crédito a la química de la secundaria por su éxito tempranero.

Stout dijo que los backs defensivos siguen construyendo química en el campamento de entrenamiento, tanto dentro como fuera del campo.

"La forma en que los DBs están congeniando, la forma en que somos ahí afuera, divirtiéndonos y creando jugadas", dijo Stout. "Fuera del football, estamos congeniando como unidad y haciendo cosas fuera de las instalaciones".

El cornerback de segundo año también dio crédito al sistema del coordinador defensivo Raheem Morris por permitir a la unidad a jugar más rápido.

"Permite que todos jueguen más rápido", dijo Stout. "Nos facilita mucho el trabajo mental".

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