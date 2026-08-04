Día 6 de Training Camp 2026: La Competencia Sube en Camino a la Pretemporada

Los San Francisco 49ers regresaron al SAP Performance Facility este lunes para el día 6 del Training Camp 2026 presentado por Visa, con la competencia en el roster en progreso hacia el primer partido de pretemporada del equipo. El grupo también le dio la bienvenida a un invitado especial: el entrenador en jefe de los New York Knicks, Mike Brown, cuyo hijo, Cameron Brown, es parte del cuerpo técnico como entrenador de control de calidad de la defensa para los 49ers. Brown observó la práctica antes de dirigirse al grupo posteriormente.

Los jugadores dijeron que el mensaje de Brown se enfocó en construir una cultura de campeonato, y de mantener un estándar compartido entre los compañeros de equipo. El fullback veterano Kyle Juszczyk dijo que la charla de Brown resonó en el vestidor.

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES

El WR Mike Evans (cuádriceps) y el RB Kaelon Black (aductor) no participaron.

Los DL C.J. West y DL Romello Height regresaron al trabajo 11 contra 11.

El DL Alfred Collins continuó progresando tras regresar de la lista activos/físicamente incapaces de desarrollarse.

El DL Nick Bosa continuó con su trabajo individual.

MOVIMIENTOS AL ROSTER

El domingo, los 49ers anunciaron que han firmado al RB Khalil Herbert y DL Titus Leo a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers a CB Eli Apple y a waivers/lesión a DL Mikail Kamara.

NOTAS DE PRÁCTICAS

OFENSIVA

1. Varios receptores tomaron roles más grandes.

Con Evans y Stribling no disponibles, varios receptores tomaron ventaja de los ejercicios extra. El WR Demarcus Robinson continúa con un campamento fuerte, mientras que los WR Deebo Samuel Sr., WR Jacob Cowing, WR Jordan Watkins, y WR Junior Bergen vieron trabajo consistente a lo largo de los periodos en equipo.

Tras la práctica, Juszczyk dijo que Samuel Sr. se ve como su antigua versión tras su regreso.

"Es un compañero de equipo increíble... Aún tiene ese jugo y puede salir allá y hacer buenas jugadas".

El coordinador de equipos especiales, Brant Boyer estuvo igualmente emocionado por el regreso de Samuel Sr.

"Marca la diferencia... Es un gran jugador, muy difícil de derribar, y tiene la velocidad para llevar el balón hasta el final".

2. Herbert estuvo involucrado en el backfield.

Tras solo un día de haber firmado con San Francisco, Herbert se involucró en varios ejercicios del equipo junto a los corredores Christian McCaffrey, Patrick Taylor Jr., y Sincere McCormick con Black en la línea de banda.

3. Los alas cerradas se mantuvieron ocupados durante toda la práctica.

Los alas cerradas Jake Tonges, Luke Farrell, Hayden Rucci, y Brayden Willis estuvieron involucrados durante los ejercicios en equipo. El TE George Kittle, quien permanece en la lista Activos/físicamente incapaces de desarrollarse, pasó gran parte de la práctica junto al grupo, animándolos entre ejercicios.

Juszczyk fue un objetivo constante durante los ejercicios en equipo, atrapando tres pases del QB Brock Purdy. Después de la práctica, Juszczyk dijo que espera seguir pasando más tiempo alineado en la línea de golpeo mientras que Kittle continúa con su recuperación y el roster evoluciona.

"Estaré un poco más de tiempo en la línea de golpeo", dijo Juszczyk. "Cada año se me pide que haga algo un poco diferente basado en el roster... Donde sea que me necesiten, ahí estaré y daré lo mejor de mí".

DEFENSIVA

1. El S Ji'Ayir Brown continúa acumulando actuaciones destacadas.

Brown registró otro pase defendido este lunes, continuando con un fuerte inicio de campamento. Tras la práctica, dijo que el esquema defensivo de Raheem Morris le permite jugar más rápido y confiar en sus instintos.

"Encaja más en mis fortalezas", dijo Brown. "Leer al quarterback y dejar que mis instintos tomen el control".

2. El DB novato Ephesians Prysock realizó una gran jugada hoy.

El novato Prysock registró una de sus mejores jugadas del campamento con un pase defendido en los ejercicios 11 contra 11. Prysock se enfrentó a Bergen y ganó la batalla, desviando el pase.

3. La defensiva continuó creando jugadas disruptivas.

Brown y Prysock registraron un pase defendido durante los ejercicios en equipo, mientras que el CB Renardo Green y DB Deommodore Lenoir también estuvieron finos en la cobertura a lo largo de la tarde. El frente defensivo fue consistente en la presión, forzando múltiples pases forzados durante el trabajo de 11 contra 11.

EQUIPOS ESPECIALES

1. La competencia por los puestos para regreso de patadas y pateador de despejes siguen abiertos.

El coordinador de equipos especiales, Brant Boyer dijo que la competencia en regresador de despejes y pateador de despejes continuará durante la pretemporada. Los receptores Cowing, Watkins, Bergen, y Will Pauling están entre los jugadores compitiendo por el puesto de regresador de despejes, mientras que los pateadores Corliss Waitman y Jack Bouwmeester siguen compitiendo por el puesto de pateador de despejes titular.

Boyer agregó que los 49ers están buscando a un regresador que contribuya en todos los aspectos del rol, no solo con el balón en sus manos.