Día 1 del Training Camp de los 49ers 2026: Jugadores Destacados, Actualización de Lesiones, Nuevos Looks

Los San Francisco 49ers han dado el inicio oficial al Training Camp 2026 presentado por Visa este domingo, con mucha energía, competencia sana y mucho optimismo con el regreso de los veteranos y novatos al campo de prácticas.

La primera práctica ocurrió sin hombreras, pero el día 1 ya nos dio un primer vistazo al regreso de los veteranos, los jugadores que llegaron en la temporada baja y varias batallas de posiciones mientras el equipo comienza con los preparativos de la temporada 2026.

Puntos a Destacar del Día 1: La Energía Marca la Pauta

Mientras que el entrenador en jefe, Kyle Shanahan, continua con su recuperación, el entrenador en jefe asistente y de línea ofensiva, Chris Foerster, y el resto del cuerpo técnico compartieron responsabilidades durante el día inaugural de training camp. Shanahan estuvo presente en una parte de la práctica, observando desde la línea lateral junto al presidente de operaciones de football y general manager, John Lynch.

Foerster dijo que la energía del equipo fue lo que más destacó durante la práctica inicial.

"Amo la energía y la actitud", dijo Foerster. "Tenemos a un grupo de jugadores que aman jugar al football. Están listos para crear una temporada más".

Foerster también hizo énfasis en que el cuerpo técnico compartirá responsabilidades mientras Shanahan se recupera.

"Es un tema de todo el grupo", dijo Foerster. "El título me pone en esta posición... Todos tomaremos una parte de esto, y así es como se harán las cosas".

Los líderes veteranos hicieron eco de esta mentalidad tras la práctica.

"Todo sigue igual que antes," dijo el linebacker Fred Warner . "Tenemos que competir. Tenemos que mejorar cada día".

"Podemos trabajar de manera automática", agregó el tackle Trent Williams.

Reporte de Lesiones

Cuatro jugadores iniciaron el training camp en la lista Activos/Incapaces de Desempeñarse: TE George Kittle, RB Isaac Guerendo, DL Mykel Williams y DL Alfred Collins.

Warner regresó con participación completa tras pasar tiempo fuera la temporada pasada.

"Poder regresar allá hoy significa mucho", dijo Warner. "Sentirme mejor que nunca, el camino es hacia arriba a partir de aquí".

El liniero defensivo Nick Bosa estuvo presente y participó en ejercicios individuales a un costado. Williams tuvo solo buenos comentarios sobre Bosa tras verlo de vuelta en el campo.

"Ni podrías decir que se había lesionado", dijo Williams. "Bosa se ve mejor que cuando lo vi por última vez el año pasado. Eso habla muy bien de él y lo duro que trabaja".

Durante las prácticas, el liniero ofensivo veterano Vederian Lowe, salió con una lesión y no regresó al entrenamiento. El liniero ofensivo novato Enrique Cruz Jr. tomó el lugar de Lowe y participó en varias jugadas por el resto de la práctica.

"Enrique ha sido un plus", dijo Foerster. "Todos aquí están satisfechos con él".

Destacados del Día 1

El receptor abierto Mike Evans no tardó mucho en impresionar en su primera práctica de training camp con los 49ers.

Evans trabajó con el quarterback Brock Purdy durante las jugadas en equipo, destacando un pase completo por la línea de banda izquierda en secuencias de 11 contra 11.

McCaffrey demostró su explosividad típica con varias carreras fuertes y recepciones viniendo del backfield, mientras que el corredor novato Kaelon Black desplegó su estilo físico de correr en múltiples acarreos durante la práctica.

El receptor novato De'Zhaun Stribling continuó creando momentum, completando múltiples recepciones y demostrando rapidez y agilidad al correr sus rutas.

Del lado defensivo, el safety Malik Mustapha tuvo una de las mejores jugadas del día defendiendo un pase profundo. La defensa también tuvo dos intercepciones en los ejercicios del equipo. El linebacker Jalen Graham se hizo de una intercepción por un pase desviado, y el safety Marques Sigle sumó otra intercepción más adelante en la práctica.

La defensa también presentó algunos nuevos looks con el coordinador defensivo Raheem Morris, mezclando algunos frentes de cinco jugadores a lo largo de las prácticas de equipo.

"Definitivamente estamos instalando algunas cosas nuevas, algunos nuevos looks", dijo Warner. "Es muy bueno para la competencia y para que todos mejoremos".

Mirando Hacia Adelante

Aunque fue apenas la primera práctica del training camp, varias batallas de posiciones siguen tomando forma.

Foerster dijo que el liniero ofensivo Connor Colby se está consolidando en la posición de guardia izquierdo tras una temporada baja productiva, pero mencionó que la competencia está lejos de concluir.

"Vamos a colocar a los cinco mejores jugadores que tengamos", dijo Foerster.