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Día 1 del Training Camp de los 49ers 2026: Jugadores Destacados, Actualización de Lesiones, Nuevos Looks

Jul 27, 2026 at 12:04 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers han dado el inicio oficial al Training Camp 2026 presentado por Visa este domingo, con mucha energía, competencia sana y mucho optimismo con el regreso de los veteranos y novatos al campo de prácticas.

La primera práctica ocurrió sin hombreras, pero el día 1 ya nos dio un primer vistazo al regreso de los veteranos, los jugadores que llegaron en la temporada baja y varias batallas de posiciones mientras el equipo comienza con los preparativos de la temporada 2026.

Puntos a Destacar del Día 1: La Energía Marca la Pauta

Mientras que el entrenador en jefe, Kyle Shanahan, continua con su recuperación, el entrenador en jefe asistente y de línea ofensiva, Chris Foerster, y el resto del cuerpo técnico compartieron responsabilidades durante el día inaugural de training camp. Shanahan estuvo presente en una parte de la práctica, observando desde la línea lateral junto al presidente de operaciones de football y general manager, John Lynch.

Foerster dijo que la energía del equipo fue lo que más destacó durante la práctica inicial.

"Amo la energía y la actitud", dijo Foerster. "Tenemos a un grupo de jugadores que aman jugar al football. Están listos para crear una temporada más".

Foerster también hizo énfasis en que el cuerpo técnico compartirá responsabilidades mientras Shanahan se recupera.

"Es un tema de todo el grupo", dijo Foerster. "El título me pone en esta posición... Todos tomaremos una parte de esto, y así es como se harán las cosas".

Los líderes veteranos hicieron eco de esta mentalidad tras la práctica.

"Todo sigue igual que antes," dijo el linebacker Fred Warner . "Tenemos que competir. Tenemos que mejorar cada día".

"Podemos trabajar de manera automática", agregó el tackle Trent Williams.

Reporte de Lesiones

Cuatro jugadores iniciaron el training camp en la lista Activos/Incapaces de Desempeñarse: TE George Kittle, RB Isaac Guerendo, DL Mykel Williams y DL Alfred Collins.

Warner regresó con participación completa tras pasar tiempo fuera la temporada pasada.

"Poder regresar allá hoy significa mucho", dijo Warner. "Sentirme mejor que nunca, el camino es hacia arriba a partir de aquí".

El liniero defensivo Nick Bosa estuvo presente y participó en ejercicios individuales a un costado. Williams tuvo solo buenos comentarios sobre Bosa tras verlo de vuelta en el campo.

"Ni podrías decir que se había lesionado", dijo Williams. "Bosa se ve mejor que cuando lo vi por última vez el año pasado. Eso habla muy bien de él y lo duro que trabaja".

Durante las prácticas, el liniero ofensivo veterano Vederian Lowe, salió con una lesión y no regresó al entrenamiento. El liniero ofensivo novato Enrique Cruz Jr. tomó el lugar de Lowe y participó en varias jugadas por el resto de la práctica.

"Enrique ha sido un plus", dijo Foerster. "Todos aquí están satisfechos con él".

Destacados del Día 1

El receptor abierto Mike Evans no tardó mucho en impresionar en su primera práctica de training camp con los 49ers.

Evans trabajó con el quarterback Brock Purdy durante las jugadas en equipo, destacando un pase completo por la línea de banda izquierda en secuencias de 11 contra 11.

Purdy distribuyó el balón a lo largo de la mañana, conectando con los corredores Christian McCaffrey y Jordan James, los receptores Jordan Watkins y Ricky Pearsall, el ala cerrada Jake Tonges, y el fullback Kyle Juszczyk durante los periodos en equipo.

McCaffrey demostró su explosividad típica con varias carreras fuertes y recepciones viniendo del backfield, mientras que el corredor novato Kaelon Black desplegó su estilo físico de correr en múltiples acarreos durante la práctica.

El receptor novato De'Zhaun Stribling continuó creando momentum, completando múltiples recepciones y demostrando rapidez y agilidad al correr sus rutas.

Del lado defensivo, el safety Malik Mustapha tuvo una de las mejores jugadas del día defendiendo un pase profundo. La defensa también tuvo dos intercepciones en los ejercicios del equipo. El linebacker Jalen Graham se hizo de una intercepción por un pase desviado, y el safety Marques Sigle sumó otra intercepción más adelante en la práctica.

La defensa también presentó algunos nuevos looks con el coordinador defensivo Raheem Morris, mezclando algunos frentes de cinco jugadores a lo largo de las prácticas de equipo.

"Definitivamente estamos instalando algunas cosas nuevas, algunos nuevos looks", dijo Warner. "Es muy bueno para la competencia y para que todos mejoremos".

Mirando Hacia Adelante

Aunque fue apenas la primera práctica del training camp, varias batallas de posiciones siguen tomando forma.

Foerster dijo que el liniero ofensivo Connor Colby se está consolidando en la posición de guardia izquierdo tras una temporada baja productiva, pero mencionó que la competencia está lejos de concluir.

"Vamos a colocar a los cinco mejores jugadores que tengamos", dijo Foerster.

Las hombreras están por llegar, pero la práctica del domingo sirvió como un primer paso de lo que se perfila como un training camp exitoso para los 49ers en su camino a la temporada 2026.

49ers Report for 2026 Training Camp

Take a look at the top photos as the San Francisco 49ers arrive for the start of 2026 Training Camp presented by Visa.

QB Brock Purdy
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QB Brock Purdy

Bryce Fairchild/49ers
LB Fred Warner
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LB Fred Warner

Kym Fortino/49ers
DL Gracen Halton, DL Romello Height,
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DL Gracen Halton, DL Romello Height,

Kym Fortino/49ers
QB Brock Purdy, TE George Kittle
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QB Brock Purdy, TE George Kittle

Kym Fortino/49ers
WR Demarcus Robinson
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WR Demarcus Robinson

Bryce Fairchild/49ers
WR Mike Evans
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WR Mike Evans

Kym Fortino/49ers
TE Brayden Willis
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TE Brayden Willis

Bryce Fairchild/49ers
RB Christian McCaffrey
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RB Christian McCaffrey

Kym Fortino/49ers
DL Mykel Williams
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DL Mykel Williams

Kym Fortino/49ers
CB Darrell Luter Jr.
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CB Darrell Luter Jr.

Bryce Fairchild/49ers
OL Brett Toth
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OL Brett Toth

Kym Fortino/49ers
FB Kyle Juszczyk
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FB Kyle Juszczyk

Kym Fortino/49ers
QB Mac Jones
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QB Mac Jones

Bryce Fairchild/49ers
LB Luke Gifford
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LB Luke Gifford

Kym Fortino/49ers
DL Osa Odighizuwa
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DL Osa Odighizuwa

Bryce Fairchild/49ers
OL Colton McKivitz
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OL Colton McKivitz

Bryce Fairchild/49ers
WR Ricky Pearsall
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WR Ricky Pearsall

Kym Fortino/49ers
DB Deommodore Lenoir
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DB Deommodore Lenoir

Kym Fortino/49ers
LB Dre Greenlaw
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LB Dre Greenlaw

Bryce Fairchild/49ers
TE Jake Tonges
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TE Jake Tonges

Kym Fortino/49ers
DL Cameron Sample
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DL Cameron Sample

Bryce Fairchild/49ers
DB Larry Worth III
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DB Larry Worth III

Bryce Fairchild/49ers
WR Christian Kirk
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WR Christian Kirk

Kym Fortino/49ers
QB Brock Purdy
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QB Brock Purdy

Bryce Fairchild/49ers
DL Andrew Farmer II
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DL Andrew Farmer II

Bryce Fairchild/49ers
S Marques Sigle
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S Marques Sigle

Kym Fortino/49ers
LB Fred Warner
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LB Fred Warner

Bryce Fairchild/49ers
T Trent Williams
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T Trent Williams

Kym Fortino/49ers
DL Mykel Williams
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DL Mykel Williams

Kym Fortino/49ers
TE George Kittle
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TE George Kittle

Kym Fortino/49ers
OL Drake Nugent
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OL Drake Nugent

Kym Fortino/49ers
LS Jon Weeks, S Ashtyn Davis
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LS Jon Weeks, S Ashtyn Davis

Bryce Fairchild/49ers
WR Jacob Cowing, P Jack Bouwmeester
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WR Jacob Cowing, P Jack Bouwmeester

Bryce Fairchild/49ers
CB Upton Stout
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CB Upton Stout

Kym Fortino/49ers
RB Jordan James
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RB Jordan James

Bryce Fairchild/49ers
P Corliss Waitman
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P Corliss Waitman

Bryce Fairchild/49ers
OL Jake Brendel
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OL Jake Brendel

Kym Fortino/49ers
49ers Report for 2026 Training Camp
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49ers Report for 2026 Training Camp

Kym Fortino/49ers
S Malik Mustapha
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S Malik Mustapha

Bryce Fairchild/49ers
LB Nick Martin
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LB Nick Martin

Kym Fortino/49ers
DL Alfred Collins
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DL Alfred Collins

Bryce Fairchild/49ers
DL William Bradley-King
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DL William Bradley-King

Bryce Fairchild/49ers
LB Jaden Dugger
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LB Jaden Dugger

Bryce Fairchild/49ers
OL Isaac Alarcon
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OL Isaac Alarcon

Bryce Fairchild/49ers
TE George Kittle
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TE George Kittle

Kym Fortino/49ers
WR Wesley Grimes
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WR Wesley Grimes

Bryce Fairchild/49ers
DL Gracen Halton, DL Romello Height, CB Ephesians Prysock
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DL Gracen Halton, DL Romello Height, CB Ephesians Prysock

Kym Fortino/49ers
S Ji'Ayir Brown
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S Ji'Ayir Brown

Bryce Fairchild/49ers
TE Luke Farrell
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TE Luke Farrell

Bryce Fairchild/49ers
DL Sam Okuayinonu
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DL Sam Okuayinonu

Kym Fortino/49ers
WR Jacob Cowing
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WR Jacob Cowing

Bryce Fairchild/49ers
WR Jordan Watkins
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WR Jordan Watkins

Kym Fortino/49ers
DB Derrick Canteen
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DB Derrick Canteen

Bryce Fairchild/49ers
LB Garret Wallow
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LB Garret Wallow

Kym Fortino/49ers
DL Keion White
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DL Keion White

Kym Fortino/49ers
DL C.J. West
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DL C.J. West

Bryce Fairchild/49ers
RB Patrick Taylor Jr.
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RB Patrick Taylor Jr.

Kym Fortino/49ers
DL James Thompson Jr.
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DL James Thompson Jr.

Bryce Fairchild/49ers
DB Siran Neal
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DB Siran Neal

Bryce Fairchild/49ers
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