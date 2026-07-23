Fred Warner Ocupa el Puesto No. 54 en el 'Top 100 Jugadores del 2026' de la NFL

El linebacker de los San Francisco 49ers, Fred Warner, obtuvo el lugar número 54 en la lista anual "Top 100 Jugadores" de la NFL Network.
El liderazgo de Warner y sus instintos élite continúan siendo clave en la defensa de San Francisco. Entrando a su novena temporada en la NFL, Warner viene de una campaña 2025 en la que apareció en seis partidos registrando 51 tackles (dos para pérdida de yardas), tres pases defendidos, dos balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado, antes de que una lesión de talón acortara su temporada. A lo largo de su carrera de ocho años, Warner ha obtenido cuatro selecciones al Pro Bowl y cuatro reconocimientos al Associated Press Primer Equipo All-Pro, acumulando 948 tackles, 38 tackles para pérdida de yardas, 30 golpes al quarterback, 10.0 sacks, 17 balones sueltos provocados, siete balones sueltos recuperados y 10 intercepciones para 205 yardas y dos touchdowns.
La lista "Top 100 Jugadores del 2026" es una serie de videos producida por NFL Films, destacando el talento élite de la liga, y que actualmente está siendo revelada en X y por streaming en NFL+. Dos jugadores serán revelados a las 7 y 8 a.m. tiempo del pacífico todos los días entre lunes y viernes desde el 22 de junio al 21 de agosto, antes de que un jugador del Top 10 sea revelado cada día hábil comenzando a las 7 a.m. tiempo del pacífico el lunes, 24 de agosto, hasta el viernes, 4 de septiembre.
La lista "NFL Top 100" comenzó previo a la temporada 2011, y la lista se forma por jugadores en activo de la NFL, quienes votan por sus compañeros y su desempeño en la temporada anterior.