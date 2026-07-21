Los 49ers Revelan el Calendario de Uniformes para la Temporada 2026

Fieles, ya pueden empezar a planear sus outfits de gameday para replicar el look de los San Francisco 49ers toda la temporada.

Los 49ers han revelado los uniformes que usará el equipo a lo largo de la temporada 2026, dando un primer vistazo a los looks de gameday desde la Semana 1 en Melbourne hasta el final de temporada en contra de un rival divisional. El calendario de uniformes presenta el regreso de los uniformes clásicos del equipo en rojo y blanco, los uniformes de throwback del año '94 además del uniforme en negro de Nike Rivalries.

Este es el calendario completo de uniformes:

Semana 1 en Los Angeles Rams ("Monday Night Football" en Melbourne, Australia) — Blanco Primario

Semana 2 vs. Miami Dolphins — Rojo Primario

Semana 3 vs. Arizona Cardinals — Rojo Primario

Semana 4 vs. Denver Broncos — Rojo Primario

Semana 5 en Seattle Seahawks — Blanco Primario

Semana 6 vs. Washington Commanders ("Monday Night Football") — Rojo Primario

Semana 7 en Atlanta Falcons — Rojo Primario

Semana 8 — BYE

Semana 9 vs. Las Vegas Raiders — Rojo Primario

Semana 10 en Dallas Cowboys — Throwback Rojo

Semana 11 vs. Minnesota Vikings ("Sunday Night Football" en la Ciudad de México, México) — Rojo Primario

Semana 12 vs. Seattle Seahawks — Rojo Primario

Semana 13 en New York Giants — Blanco Primario

Semana 14 vs. Los Angeles Rams — Nike Rivalries Negro

Semana 15 en Los Angeles Chargers ("Thursday Night Football") — Throwback Blanco

Semana 16 en Kansas City Chiefs — Blanco Primario

Semana 17 vs. Philadelphia Eagles ("Sunday Night Football") — Throwback Rojo

Semana 18 en Arizona Cardinals — Blanco Primario

Los 49ers usarán sus uniformes tradicionales en rojo en ocho partidos en la temporada 2026, incluyendo siete partidos como local y uno de visitante en el duelo en Atlanta en la Semana 7. El uniforme throwback '94, favorito de los aficionados, hará dos apariciones: de visita contra los Dallas Cowboys en la Semana 10 y en casa contra los Philadelphia Eagles en la Semana 17 para el "Sunday Night Football."

Los uniformes en negro Nike Rivalries regresarán para el partido de la Semana 14 contra Los Angeles Rams, mientras que el uniforme throwback '94 en blanco será usado de visita contra Los Angeles Chargers en la Semana 15 para el "Thursday Night Football." Los 49ers también usarán su uniforme principal blanco en cinco partidos de visita, incluyendo el primer partido de la temporada contra los Rams en Melbourne, Australia, así como en viajes a Seattle, New York, Kansas City, y Arizona.