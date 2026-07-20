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Los 49ers Firman a Bouwmeester, Hacen un Movimiento Adicional en el Roster

Jul 20, 2026 at 12:27 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a P Jack Bouwmeester a un contrato por tres años. Además, el equipo ha colocado a TE Khalil Dinkins en la lista Activos/Lesión Fuera del Football.

Bouwmeester (1.90m, 94.8kg) apareció en 53 partidos a lo largo de cinco temporadas en Texas (2025), Utah (2022-24) y Michigan State (2019-20) donde registró 213 despejes para 9,338 yardas (43.8 en promedio). En 2025 en Texas, apareció en los 13 partidos y registró 59 despejes para 2,627 yardas (44.5 en promedio). En 2024 en Utah, Bouwmeester apareció en los 12 partidos y acumuló 60 despejes para 2,680 yardas (44.7 en promedio), obteniendo el reconocimiento al Segundo Equipo All-Big 12. En 2023, apareció en los 13 partidos y registró 55 despejes para 2,503 yardas (45.5 en promedio), con 20 despejes dentro de la línea de las 20 yardas, obteniendo el reconocimiento al Primer Equipo All-Pac-12. En 2022, apareció en los 14 partidos registrando 39 despejes para 1,528 yardas (39.2 en promedio), con 17 despejes dentro de la línea de las 20 yardas. No vio acción en sus dos temporadas en Michigan State (2019-20).

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