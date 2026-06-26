Mac Jones en su Segundo Año con los 49ers: 'Es Momento de Sumar Algunos Buenos Años Aquí'

Tras encontrar estabilidad en su primera temporada con los San Francisco 49ers, el QB Mac Jones dijo que la continuidad y confianza están dándole forma a cómo encarará la temporada 2026.

Jones llegó a La Bahía en la agencia libre previa de la temporada 2025 en un contrato por dos años para ser el suplente del QB Brock Purdy y apareció en 11 partidos con 8 de ellos como titular. Completó 201 pases para 2,151 yardas, 13 touchdowns y 107 primero y diez al acoplarse al sistema del entrenador en jefe Kyle Shanahan.

Ahora, entrando a su sexta temporada en la NFL y regresando a la misma ofensiva por primera vez desde su etapa colegial, Jones dijo que la familiaridad ha cambiado la forma en cómo enfrenta la offseason.

"Siento que este es el primer año en que he tenido el mismo libro de jugadas en la NFL", dijo Jones durante las OTAs de los 49ers. "Eso es algo lindo. Si vas a un nuevo equipo, tienes que aprender un nuevo libro de jugadas otra vez y casi volver a empezar de cero... Estoy emocionado y en verdad con ganas de que llegue este verano y que todo empiece a tomar ritmo de nuevo".

Al reflexionar sobre la temporada pasada y lo que le ayudó a acoplarse, Jones dijo que la mentalidad fue el factor más grande para volver a poner ritmo a su juego.

"Algo en lo que me enfoqué el año pasado fue la mentalidad", dijo. "Trabajo mucho en eso y al final del día si sales los domingos y no tienes confianza no importa. Yo sé que si salgo los domingos con la mentalidad correcta, tengo mentalidad de guerrero, que puedo jugar muy buen football. Lo demostré el año pasado, pero el reto es hacerlo otra vez este año y en realidad no comparar los dos".

Tras entrar a la liga con éxito tempranero como asistente al Pro Bowl antes de enfrentar adversidad en las temporadas siguientes, Jones dijo que aprendió que cada año requiere un acercamiento fresco.

"Siento que es momento de acumular algunos buenos años aquí", dijo. "Lo veo como algo positivo, construir sobre esto, creo, es la palabra correcta. No quieres ponerte mucha presión en ti mismo, 'Oh, tengo que hacer lo que hice el año pasado'. Tampoco quieres estar satisfecho con lo que hiciste".

Jones cree que su entorno alrededor lo posiciona muy bien para ese próximo paso.

Señaló la combinación de contribuyentes que regresan, los veteranos que se han sumado y los jugadores jóvenes que están emergiendo como razones para ser optimistas sobre la ofensiva. También cree que la construcción del grupo de receptores de los 49ers le da a la ofensiva más flexibilidad y explosividad entrando al training camp.

"He sido afortunado en jugar con algunos jugadores rápidos en el pasado. Con quienes hemos traído, todos son algo diferente", dijo. "Mike Evans es alto, tiene un paso largo y ha sido una amenaza vertical a lo largo de su carrera. Qué loco que estamos en el mismo equipo ahora. Yo solía jugar con él en Madden, pero aún lo está haciendo bien y se ve genial en las OTAs. Jugué con Christian Kirk en Jacksonville y él es rápido, tiene buenas cosas que aportar al fondo del campo, De'Zhaun Stribling y Ricky Pearsall, la lista sigue. Tenemos algunos buenos chicos. Jacob Cowing se ve muy bien también.

"Ha sido interesante solo verlos practicar un poco y ver cómo se mueven", dijo. "Creo que mandar el balón al fondo del campo es importante, un poco para eliminar esas series largas en donde puedes tener algunas jugadas explosivas y dejar que ellos logren estar detrás de la defensa... Pero siento que tenemos a los jugadores para hacerlo y definitivamente lo haremos este año.

Aún así, sus metas personales siguen centradas en su rol.

"Mi trabajo es apoyar a Brock. Este es su equipo", dijo. "Pero siento que puedo acumular otro gran año cuando sea requerido".

Conforme se acerca el training camp, Jones dijo que su meta sigue siendo simple, trabajar en mantenerse presente, desarrollarse físicamente y sacar el mayor provecho de algo que no ha tenido en años: continuidad.