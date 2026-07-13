Los 49ers Anuncian Giveaways de Bobbleheads de Kittle y Juszczyk; Los Cargos por Servicio de Boletos Exentos por Tiempo Limitado

¡Ha dado inicio la cuenta regresiva para el primer partido en Levi's® Stadium! Los Fieles pueden asegurar sus lugares en Levi's® Stadium y aprovechar la oferta de boletos por tiempo limitado, en especial para los dos giveaways especiales que celebran los 10 años del ala cerrada George Kittle y del fullback Kyle Juszczyk con los 49ers.

Por tiempo limitado, todos los cargos por servicio están exentos en boletos para partidos individuales adquiridos a través de 49ers.com o la 49ers App. Esta oferta comienza el lunes 13 de julio a las 8 a.m. PT y termina el miércoles 15 de julio a las 11:59 p.m. PT.

Los fans pueden comprar boletos para cualquiera de los ocho partidos como local de los 49ers en temporada regular en Levi's® Stadium, incluyendo partidos contra:

Miami Dolphins – Semana 2, domingo 20 de septiembre

Arizona Cardinals – Semana 3, domingo 27 de septiembre

Denver Broncos – Semana 4, domingo 4 de octubre

Washington Commanders – Semana 6, domingo 19 de octubre

Las Vegas Raiders – Semana 9, domingo 8 de noviembre

Seattle Seahawks – Semana 12, domingo 29 de noviembre

Los Angeles Rams – Semana 14, domingo 13 de diciembre

Philadelphia Eagles – Semana 17, domingo 3 de enero

Además de la promoción de los boletos, los fans que asistan a partidos de local seleccionados tendrán la oportunidad de llevase a casa bobbleheads exclusivos que celebran a dos de los jugadores con más tiempo en el equipo.

En el partido de la Semana 3 en contra de los Arizona Cardinals, los fans recibirán un bobblehead de Kittle, presentado por Novartis, celebrando al ala cerrada All-Pro que entra a su décima temporada con la organización. Kittle ha aparecido en 124 partidos con los 49ers, acumulando 595 recepciones, 8,076 yardas totales y 52 touchdowns.

Los fans que asistan al partido de Semana 17 en contra de los Philadelphia Eagles recibirán un bobblehead de Juszczyk, presentado por SAP, en celebración de la décima temporada con los 49ers del fullback 10 veces llamado al Pro Bowl. Desde que llegó a San Francisco en 2017, Juszczyk ha participado en 142 partidos, registrando 208 recepciones, 2,317 yardas totales y 20 touchdowns totales.

Aprovecha esta oferta de boletos de tiempo limitado y da click aquí para asegurar tus lugares hoy.