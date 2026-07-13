 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Anuncian Giveaways de Bobbleheads de Kittle y Juszczyk; Los Cargos por Servicio de Boletos Exentos por Tiempo Limitado

Jul 13, 2026 at 03:46 PM
Author Image
Briana Jeannel

Team Reporter

¡Ha dado inicio la cuenta regresiva para el primer partido en Levi's® Stadium! Los Fieles pueden asegurar sus lugares en Levi's® Stadium y aprovechar la oferta de boletos por tiempo limitado, en especial para los dos giveaways especiales que celebran los 10 años del ala cerrada George Kittle y del fullback Kyle Juszczyk con los 49ers.

Por tiempo limitado, todos los cargos por servicio están exentos en boletos para partidos individuales adquiridos a través de 49ers.com o la 49ers App. Esta oferta comienza el lunes 13 de julio a las 8 a.m. PT y termina el miércoles 15 de julio a las 11:59 p.m. PT.

Los fans pueden comprar boletos para cualquiera de los ocho partidos como local de los 49ers en temporada regular en Levi's® Stadium, incluyendo partidos contra:

  • Miami Dolphins – Semana 2, domingo 20 de septiembre
  • Arizona Cardinals – Semana 3, domingo 27 de septiembre
  • Denver Broncos – Semana 4, domingo 4 de octubre
  • Washington Commanders – Semana 6, domingo 19 de octubre
  • Las Vegas Raiders – Semana 9, domingo 8 de noviembre
  • Seattle Seahawks – Semana 12, domingo 29 de noviembre
  • Los Angeles Rams – Semana 14, domingo 13 de diciembre
  • Philadelphia Eagles – Semana 17, domingo 3 de enero

Además de la promoción de los boletos, los fans que asistan a partidos de local seleccionados tendrán la oportunidad de llevase a casa bobbleheads exclusivos que celebran a dos de los jugadores con más tiempo en el equipo.

En el partido de la Semana 3 en contra de los Arizona Cardinals, los fans recibirán un bobblehead de Kittle, presentado por Novartis, celebrando al ala cerrada All-Pro que entra a su décima temporada con la organización. Kittle ha aparecido en 124 partidos con los 49ers, acumulando 595 recepciones, 8,076 yardas totales y 52 touchdowns.

Los fans que asistan al partido de Semana 17 en contra de los Philadelphia Eagles recibirán un bobblehead de Juszczyk, presentado por SAP, en celebración de la décima temporada con los 49ers del fullback 10 veces llamado al Pro Bowl. Desde que llegó a San Francisco en 2017, Juszczyk ha participado en 142 partidos, registrando 208 recepciones, 2,317 yardas totales y 20 touchdowns totales.

Aprovecha esta oferta de boletos de tiempo limitado y da click aquí para asegurar tus lugares hoy.

Cantidad limitada. Precios sujetos a precio dinámico. Boletos primarios para partidos de local en Levi's® Stadium únicamente. Los boletos de reventa no están incluidos. Los boletos deben ser adquiridos a través del sitio web o aplicación de los 49ers.

Related Content

news

Las Prácticas Abiertas del Training Camp de los 49ers Comienzan el 26 de Julio; Cuatro Cosas que Debes Saber

Todo lo que debes saber sobre asistir al 49ers Training Camp presentado por Visa este verano, incluyendo detalles sobre boletos, fechas clave y qué esperar de las prácticas abiertas.

news

Los 49ers Anuncian el Calendario Abierto para el Training Camp

Con boletos de $20 o menos, El 49ers Training Camp presentado por Visa es una oportunidad accesible para que los fans de todas las edades puedan ver a sus jugadores favoritos y acercarse a la acción.

news

Los 49ers Anuncian los Días Temáticos 2026 en Levi's® Stadium

Los San Francisco 49ers han anunciado las temáticas y ceremonias especiales que ocurrirán durante cada partido de local en Levi's® Stadium a lo largo de la temporada 2026.

news

Los 49ers Firman a DL Gracen Halton a un Contrato por Cuatro Años

Los San Francisco 49ers anuncian que han firmado a DL Gracen Halton a un contrato por cuatro años.

news

Los 49ers Firman a DL Romello Height a un Contrato por Cuatro Años

Los San Francisco 49ers han firmado a DL Romello Height a un contrato por cuatro años.

news

Brock Purdy Ocupa el Puesto No. 85 en el 'Top 100 Jugadores de 2026' de la NFL

El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy fue votado como el jugador no. 85 en la lista "Top 100 Jugadores del 2026" de la NFL.

news

Mac Jones en su Segundo Año con los 49ers: 'Es Momento de Sumar Algunos Buenos Años Aquí'

El Quarterback Mac Jones evalúa la ofensiva de los 49ers, habla sobre el renovado grupo de receptores y comparte su mentalidad de cara a su segundo año en San Francisco.

news

La NFL Anuncia las Fechas para el Training Camp 2026 de los 49ers y Prácticas en Conjunto

Los novatos y veteranos de los San Francisco 49ers reportarán en Santa Clara a mediados de julio, conforme se acerca la temporada 2026.

news

McKivitz Manda un Mensaje Claro Sobre su Futuro en los 49ers: "Quiero Estar en ese Muro de los 10 Años"

Colton McKivitz reflexiona sobre su viaje con los San Francisco 49ers y explica por qué su meta es ganarse un lugar en el muro de los 10 años del equipo.

news

5 Notas De: Liniero Ofensivo Enrique Cruz Jr.

Conoce al liniero ofensivo de los San Francisco 49ers, Enrique Cruz Jr., sus raíces puertorriqueñas y su viaje hacia la NFL.

news

Los 49ers Lamentan el Fallecimiento de Aldon Smith

El ex linebacker de los San Francisco 49ers, Aldon Smith, falleció el día de hoy a la edad de 36 años.

Advertising