Los 49ers Lamentan el Fallecimiento de Aldon Smith

El ex linebacker de los San Francisco 49ers, Aldon Smith, falleció el día de hoy a la edad de 36 años.

Declaración de los San Francisco 49ers:

"Estamos profundamente consternados por el repentino y trágico fallecimiento de Aldon Smith. Su innegable talento y dominio en el campo de juego fueron demostrados desde el momento en que se unió a nuestra organización, habiendo registrado una de las mejores temporadas como novato que la NFL ha visto. Más allá de su excelencia como jugador, Aldon será recordado por su sonrisa contagiosa que encendía cada lugar al que llegaba. Toda nuestra organización envía sus más sentidas condolencias a la familia Smith y a todos los que conocieron y amaron a Aldon".

Smith fue seleccionado originalmente por los San Francisco 49ers como la séptima selección general en el NFL Draft 2011. Durante su carrera con los 49ers, apareció en 50 partidos (30 como titular) registrando 152 tackles, 44.0 sacks, cinco pases defendidos, cinco balones sueltos provocados, una intercepción y un balón suelto recuperado. Smith también apareció en ocho partidos de postemporada (seis como titular) acumulando 20 tackles, 5.5 sacks, dos balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.

Como novato en 2011, Smith registró un record de equipo de 14.0 sacks, el segundo registro más alto par un novato en una sola temporada en la historia de la NFL (desde que los sacks se volvieron estadística oficial en 1982). Seleccionado al Primer Equipo AP All-Pro en 2012 y seleccionado al Pro Bowl en 2013, las 19.5 sacks de Smith como jugador de segundo año son el registro más alto en una temporada en la historia de la franquicia de los 49ers. Sus 33.5 sacks en dos temporadas (2011-12) son el registro más alto por cualquier jugador en sus primeras dos temporadas.