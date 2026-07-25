Los 49ers Firman a TE Tanner McLachlan, Envían a Waivers a TE Khalil Dinkins

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a TE Tanner McLachlan a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a Waivers/Lesión Fuera de Football a TE Khalil Dinkins.

McLachlan (1.96m, 110.68kg) fue seleccionado originalmente por los Cincinnati Bengals en la sexta ronda (194 general) del NFL Draft 2024. A lo largo de sus dos años de carrera en la NFL con los Bengals (2024-25) y Los Angeles Chargers (2025) ha aparecido en dos partidos. En 2025, McLachlan pasó tiempo en la escuadra de prácticas de los Chargers antes de ser liberado del equipo el 12 de mayo de 2026.

Con 27 años y originario de Lethbridge, Alberta, McLachlan asistió a la Universidad de Southern Utah (2018-21) y la Universidad de Arizona (2022-23) donde apareció en 25 partidos (18 como titular) registrando 79 recepciones para 984 yardas y seis touchdowns. Obtuvo el reconocimiento Associated Press Segundo Equipo All-Pac 12 en 2023.