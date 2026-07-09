Los 49ers Anuncian el Calendario Abierto para el Training Camp

El día de hoy, los San Francisco 49ers anunciaron las prácticas abiertas y la información de boletos para el Training Camp 2026 presentado por Visa. El calendario de este año incluye 11 prácticas abiertas, cinco fechas en fines de semana y una práctica en conjunto con los Tennessee Titans. Ubicado en el SAP Performance Facility en Santa Clara justo al lado del Levi's® Stadium, Training Camp es una oportunidad para que los Fieles de todas las edades vivan de cerca la experiencia, vean y apoyen a sus jugadores favoritos.

Los miembros de abono de temporada recibirán acceso exclusivo a la preventa el martes 14 de julio. Los horarios específicos para abonados serán comunicados directamente por el Equipo de Servicios de Membresía de los 49ers. Los boletos salen a la venta al público en general el miércoles 15 de julio a las 10 am, horario del pacífico.

El Training Camp de los 49ers presentado por Visa es la oportunidad más accesible para ver a los jugadores en persona, con boletos para miembros en $10 y para no miembros en $20. El estacionamiento es gratuito y todo lo adquirido de la venta de boletos será en beneficio de la 49ers Foundation y su misión de educar y empoderar a la juventud del Área de la Bahía y más allá.

Training Camp 49ers 2026 presentado por Visa – Fechas de Prácticas Abiertas*

Domingo 26 de julio

Lunes 27 de julio

Viernes 31 de julio

Sábado 1° de agosto

Lunes 3 de agosto – abierto exclusivamente a miembros de abono de temporada, club y reserva de los 49ers

Jueves 6 de agosto

Sábado 8 de agosto

Lunes 10 de agosto

Martes 11 de agosto - incluirá una práctica en conjunto con los Tennessee Titans

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto

*Los horarios para las prácticas abiertas son aproximadamente 10:15am – 12:15pm horario del pacífico y sujetos a cambios.

El estacionamiento gratuito estará disponible en el Red Lot 1 con autobuses disponibles para llevar a los fans directo al SAP Performance Facility. No habrá venta de concesiones, pero los fans pueden traer fruta cortada y botellas de agua selladas. También habrá estaciones de agua disponibles.

Los Fieles que asistan tendrán la oportunidad de participar en en la Subasta y Venta Dig for Gold de la 49ers Foundation, dándoles la oportunidad de salir del Training Camp con una pieza de memorabilia de los 49ers. Los artículos disponibles para la subasta en línea y la venta en persona incluye artículos usados por los jugadores, equipamiento proporcionado por el equipo, memorabilia autografiada y objetos de la historia de los 49ers. Los miembros de los Fieles que tengan suerte también podrán comprar una bolsa misteriosa de los 49ers, la cual incluye premios sorpresa de los Niners. Todas las ganancias de Dig for Gold serán en beneficio de la 49ers Foundation.

Durante la práctica abierta del jueves 6 de agosto, los 49ers celebrarán el "87 Day" presentado por Devcon, también conocido como el Día de Dwight Clark, la tradición anual de la organización que honra a la leyenda de los 49ers, Dwight Clark y que busca crear conciencia sobre las personas impactadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Todas las ganancias de los. boletos del 87 Day serán donadas por la 49ers Foundation al Golden Heart Fund, una comunidad liderada por jugadores donde ex 49ers se apoyan los unos a los otros en navegar los retos que llegan con la vida después de la NFL; y a Augie's Quest, cuya misión es innovar hacia una cura para el ELA mientras mejoran las vidas de aquellos afectados por esta enfermedad devastadora.

En un esfuerzo por destacar varias causas, los 49ers invitarán a grupos comunitarios y no lucrativos del Área de la Bahía a la Community Corner durante fechas selectas del Training Camp. Después de la práctica, los jugadores darán la bienvenida a los invitados de la comunidad y compartirán la emoción por el inicio de la temporada.

Los fans también están invitados a que visiten el 49ers Museum presentado por Sharp y la 49ers Team Store presentada por Visa. Para horas e información, por favor visita LevisStadium.com.