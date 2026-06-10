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Los 49ers Firman a RB Sincere McCormick a un Contrato por Un Año, Envían a Waivers a RB Jordan Mims

Jun 10, 2026 at 03:03 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a RB Sincere McCormick a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers a RB Jordan Mims.

McCormick (1.73m, 92.53kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con Las Vegas Raiders como un agente libre no drafteado el 13 de mayo de 2022. A lo largo de su carrera en la NFL con los Raiders (2022-24), 49ers (2025), Arizona Cardinals (2025), Denver Broncos (2025) y Minnesota Vikings (2025) ha aparecido en cinco partidos (dos como titular) y registrado 39 acarreos para 183 yardas (4.7 en promedio) por tierra y seis recepciones para 29 yardas (4.8 en promedio) por aire. En 2025, McCormick pasó tiempo en las escuadras de práctica de los 49ers, Cardinals, Broncos y Vikings. Después firmó con San Francisco el 28 de abril de 2026 antes de ser enviado a waivers por el equipo el 28 de mayo.

Con 25 años de edad y originario de Long Beach, CA, McCormick asistió a la Universidad de Texas-San Antonio por tres temporadas (2019-21) donde apareció en 37 partidos, registrando 724 acarreos para 3,939 yardas (5.4 en promedio) y 34 touchdowns por tierra, además de 66 recepciones para 509 yardas (7.7 en promedio) y un touchdown por aire. Fue nombrado dos veces al Primer Equipo All-Conference USA y Jugador Ofensivo del Año Conference USA (2020-21) y obtuvo el reconocimiento AP Tercer Equipo All-American en su temporada final (2021).

Mims (1.83m, 92.99kg) firmó originalmente con el equipo el 28 de mayo de 2026.

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