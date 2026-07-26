Los 49ers Firman a DL Kevin Givens a un Contrato por un Año, Colocan a Cuatro Jugadores en la lista Activos/PUP; Más Movimientos al Roster

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Kevin Givens a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a Waivers a Evan Anderson. Además, el equipo ha colocado a DL Alfred Collins, RB Isaac Guerendo, TE George Kittle y DL Mykel Williams en la lista Activos/Incapaces de Desempeñarse.

Givens (1.85m, 129.27kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar como agente libre no seleccionado en el draft con los 49ers el 3 de mayo de 2019. A lo largo de siete temporadas con San Francisco, Givens ha participado en 70 partidos (14 de ellos como titular) acumulando 93 tackles, 8.0 sacks, tres pases defendidos, dos balones sueltos recuperados y un balón suelto provocado. También ha aparecido en nueve partidos de postemporada acumulando 12 tackles y un pase defendido. En 2025, Givens apareció en cinco partidos registrando dos tackles.

Con 29 años y originario de Newark, NJ, Givens asistió a la Universidad de Penn State donde apareció en 39 partidos (22 como titular) concluyendo con 82 tackles, 21.5 tackles para pérdida de yardas, 13.0 sacks, cuatro pases defendidos, tres balones sueltos recuperados y un balón suelto provocado.