Fred Warner Obtiene el Puesto No. 1 en la Clasificación de Linebackers de ESPN del 2026

Fred Warner sigue imponiendo el estándar en su posición.

En la encuesta anual de ESPN con ejecutivos de la NFL, entrenadores y scouts, el linebacker de los San Francisco 49ers fue seleccionado como el off-ball linebacker No. 1 en la liga previo a la temporada 2026. La clasificación se compone de más de 70 votantes en la liga quienes destacan a los mejores jugadores en cada posición actualmente.

Warner, quien también obtuvo el primer puesto en la clasificación del año pasado, recibió cerca del 70% de los votos de primer lugar. A pesar de haber participado en solo seis partidos la temporada pasada debido a una lesión en el tal{on, Warner tuvo un impacto inmediato cuando estuvo en el campo de juego. Terminó el año con 51 tackles (dos para pérdida de yardas), tres pases defendidos, dos balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado.

Un coordinador de la NFL alabó lo que separa a Warner del resto de la liga.

"Hace su diagnóstico más rápido que todos", dijo el coordinador a ESPN. "Esa es realmente su receta secreta. Procesa el juego a un nivel increíblemente rápido".

Durante su carrera de ocho años, Warner ha recibido cuatro selecciones al Pro Bowl y cuatro selecciones AP All-Pro, registrando 948 tackles, 38 de ellos para pérdida de yardas, 30 golpes al QB, 10.0 sacks, 17 balones sueltos provocados, siete balones sueltos recuperados y 10 intercepciones para 205 yardas y dos touchdowns a la defensiva.