Los 49ers Firman a DL Gracen Halton a un Contrato por Cuatro Años

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Gracen Halton a un contrato por cuatro años. Con esta firma, los 49ers ya tienen a los 8 jugadores seleccionados en el Draft 2026 bajo contrato.
Halton (1.90m, 132.9kg) fue el primero de dos selecciones de cuarta ronda del draft (107 general) seleccionado por los 49ers en el draft de este año egresado de Oklahoma. Apareció en 47 partidos (10 como titular) en cuatro temporadas en Oklahoma (2022-25) concluyendo con 84 tackles, 17.5 tackles para pérdida de yardas, 8.5 sacks, tres balones sueltos provocados y dos pases defendidos. En 2025, apareció en 13 partidos (siete como titular) acumulando 33 tackles, 7.0 tackles para pérdida de yardas, 3.5 sacks, dos pases defendidos y un balón suelto provocado (regresado para touchdown), obteniendo el reconocimiento al Segundo Equipo All-SEC. En 2024, apareció en 13 partidos (tres como titular) registrando 30 tackles, 6.0 tackles para pérdida de yardas, 5.0 sacks y dos balones sueltos provocados. En 2023, apareció en 11 partidos acumulando 11 tackles y 3.5 tackles para pérdida de yardas. Como novato auténtico en 2022, Halton apareció en 10 partidos registrando 10 tackles y 1.0 tackle para pérdida de yardas.
Con 22 años y originario de San Diego, CA, Halton asistió a St. Augustine (San Diego, CA) High School.