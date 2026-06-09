5 Conclusiones de Mike Evans Tras los OTAs de los 49ers

Los San Francisco 49ers sorprendieron a todos cuando firmaron al receptor veterano Mike Evans a un contrato por tres años en marzo. Tras pasar sus primeras 12 temporadas en la NFL con los Tampa Bay Buccaneers, el seis veces llamado al Pro Bowl llegó a La Bahía con una de las carreras más exitosas en la liga, incluyendo 11 temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas por recepción y un título de Super Bowl.

Con tres meses ya en su primera temporada baja en Santa Clara, Evans habló con los medios locales después de las actividades organizadas por el equipo, compartiendo sus pensamientos sobre su nuevo equipo, el quarterback Brock Purdy y el nuevo inicio que le espera en La Bahía.

1. Un nuevo capítulo que se siente como el cambio correcto

Tras estar en Tampa por toda su carrera en la NFL, Evans being in Tampa for the entirety of his NFL career, Evans le contó a los 49ers que nunca sería fácil dejar Tampa, pero que este era "seguramente el mejor lugar para mí".

En 2025, Evans comenzó la temporada buscando la decimosegunda temporada consecutiva con mil yardas con la que rompería el récord, superando a Jerry Rice. Pero en esa búsqueda, Evans sufrió una lesión del tendón de la corva en septiembre que lo mantuvo fuera de las canchas por nueve partidos, arruinando su búsqueda del récord.

En retrospectiva, el veterano receptor cree que este revés pudo haber sido una "bendición disfrazada" al entrar al próximo capítulo de su carrera.

"Me estoy sintiendo muy fresco, rejuvenecido", dijo Evans tras las OTAs. "Estoy en un nuevo lugar, un nuevo cambio, como que siento que lo necesitaba".

2. Brock Purdy fue una gran razón por la que firmó

Junto a un poco de persuasión del ala cerrada de los 49ers George Kittle, Evans dijo que había otra gran razón por la que escogió San Francisco.

"Amo a Brock, él es una gran razón por la que vine aquí", dijo Evans sobre el Quarterback franquicia Brock Purdy. "Lanza un gran balón, es super listo, se lo toma todo en serio. Viene a trabajar todos los días. Es alguien callado, pero él y yo hablamos no sólo de football, sino también de la vida. Alguien muy cool".

La química entre Evans y Purdy ya ha sido evidente durante los OTAs con Evans atrapando varios pases de anotación y siendo activo en la zona roja.

"Ellos me ponen en buenas posiciones", dijo Evans sobre ajustarse a la ofensiva de Shanahan. "Me pusieron algunas coberturas uno a uno, algo que amo. Me enorgullezco de llegar a la zona de anotación, ganar sobre algunas coberturas malas, y en oportunidades uno a uno debo hacerlo por Brock".

Kittle notó que Evans tuvo "de tres a cinco touchdowns" durante una de las primeras prácticas de OTAs y dijo que Evans trae una "nueva dimensión" a la ofensiva, especialmente en la zona roja.

3. La transición ha sido suave

Desde que llegó a Santa Clara, Evans ha dicho que la transición ha sido "suave".

"Las prácticas han sido competitivas. El clima ha estado genial. Ya había hablado de eso antes, pero eso ha sido genial", bromeó Evans haciendo referencia al clima húmedo de Florida. "Estuve en Tampa por mucho tiempo, pero es football al final del día. Todos en este equipo, el staff, me hicieron sentir bienvenido".

Evans fue alabado por algunos veteranos, incluyendo al tackle Trent Williams. Antes, Williams dijo que Evans es un futuro Salón de la Fama y que los jugadores jóvenes la han pasado difícil al evitar "fanearle" al receptor en su llegada.

Cuando Mike escuchó el comentario de Williams, bromeó "¿Todos escucharon eso, verdad? Un Salón de la Fama de Primera Selección dijo eso sobre mí".

4. Evans ve a un equipo construido para competir

Tras ganar el Super Bowl LV con Tampa Bay, Evans sabe cómo se ve un roster con calibre de campeonato. Basado en lo que ha visto durante sus primeros mese aquí, él cree que los 49ers tienen las piezas para competir con cualquiera.

"Nuestro roster es un gran roster," dijo Evans. "Nos ponemos al nivel de los mejores de los mejores en la liga".

Evans después agregó que su creencia en este roster está a la par con la apreciación por cuán rápido las oportunidades vienen y se van en la NFL.

"Soy extremadamente competitivo... así que no tomo estas oportunidades por sentado".

5. El veterano quiere predicar con el ejemplo

Más allá de su valor en el campo, Evans ya ha dejado una impresión en sus compañeros de equipo con su mentalidad.

Kittle dijo que Evans "se toma esto increíblemente serio" y notó que su profesionalismo está marcando el ritmo en un grupo de receptores jóvenes. Williams hizo eco de lo mismo, señalando la consistencia y profesionalismo de Evans como rasgos que los jugadores pueden aprender de él.

"Tan solo ver el éxito que ha tenido a través de los años y ver cómo ha sido un talento consistente en esta liga", dijo Williams. "Y ahora en OTAs en su año 13, tomárselo tan serio como lo hizo, eso es un ejemplo de por qué es quien es".

Evans dejó claro que está listo para hacer un impacto en San Francisco.