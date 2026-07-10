Las Prácticas Abiertas del Training Camp de los 49ers Comienzan el 26 de Julio; Cuatro Cosas que Debes Saber

¡Regresa el Football! Los San Francisco 49ers invitan a los Fieles a que vean de cerca al equipo en su preparación para la temporada 2026. El equipo abrirá sus puertas para 11 prácticas abiertas del 49ers Training Camp presentado por Visa en el SAP Performance Facility, ubicado al lado del Levi's® Stadium en Santa Clara, a partir del domingo 26 de julio.

Los boletos tienen un costo de $10 para miembros y $20 para no miembros, con todas las ganancias en beneficio de la 49ers Foundation, que apoya programas que educan y empoderan a la juventud del Área de la Bahía. La entrada es gratuita para niños de 2 años o menos.

Información de Boletos

Venta al público en general: Comienza el miércoles 15 de julio a las 10 a.m. PST via Ticketmaster.

Preventa para Miembros de Abono de Temporada: Abre el martes 14 de juliovia Ticketmaster. Las horas específicas de venta para los Miembros de Abono de Temporada serán comunicadas directamente por el Equipo de Servicios de Membresía de los 49ers.

Los boletos son limitados y están disponibles por orden de llegada.

Cada cuenta de Ticketmaster puede reservar hasta cuatro boletos por día, dependiendo de disponibilidad.

Los boletos móviles son requeridos para la entrada, no se aceptarán impresiones o capturas de pantalla.

Fechas de Prácticas Abiertas

Julio: 26, 27, 31

Agosto: 1, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 16

Apertura de puertas: 9 a.m. PST

Hora de prácticas: 10:15 a.m. a 12:15 p.m. PST (sujeto a cambios)

Estacionamiento gratuito: Disponible en Red Lot 1 a partir de las 8 a.m. PST con servicio complementario de autobuses desde y hacia las instalaciones.

Fechas Importantes del 49ers Training Camp presentado por Visa

Sábado 1° de agosto: Back Together Weekend de NFL Network

Los 49ers serán parte de la celebración a lo largo de la liga cuando los 32 equipos regresen al campo. NFL Network tendrá cobertura en vivo a lo largo del día, siendo el momento perfecto para venir y representar al rojo y oro en televisión nacional.

Lunes 3 de agosto: Práctica Exclusiva para Miembros de Abono de Temporada

Este día será reservado exclusivamente para los Miembros de Abono de Temporada de los 49ers como un agradecimiento a su apoyo constante. Este día de prácticas servirá como una oportunidad única para disfrutar una experiencia de training camp más íntima.

Jueves 6 de agosto: "87 Day" presentado por Devcon

"87 Day," también conocido como el Día de Dwight Clark, es una tradición de los 49ers lanzada en 2017 para honrar la vida y legado de la leyenda de los 49ers, Dwight Clark, y crear conciencia sobre los individuos viviendo con ELA. Aficionados, cuerpo técnico y miembros de la directiva portarán el número 87 de Clark a manera de tributo, y muchos ex integrantes de los 49ers harán una aparición especial y formarán parte de la celebración. Las ganancias adquiridas de la venta de boletos de este día serán en beneficio de Golden Heart Fund, una organización sin fines de lucro ideada por Clark que provee apoyo crítico a ex integrantes de los 49ers en la vida después del football; y a Augie’s Quest, cuya misión es innovar hacia una cura para ELA al mismo tiempo que mejoran las vidas de aquellos afectados por esta devastadora enfermedad.

Martes 11 de agosto: Prácticas en Conjunto con los Tennessee Titans

Los 49ers recibirán a los Tennessee Titans para una práctica en conjunto en el SAP Performance Facility, ofreciendo un ambiente competitivo y controlado previo a su partido inaugural de pretemporada el 13 de agosto en Levi's® Stadium. Las prácticas en conjunto proveen preparación valiosa para ambos equipos mientras elevan su preparación en camino a la acción de partido.

Interacción con Jugadores

Aunque no está garantizado, los jugadores pueden interactuar con los aficionados antes o después de las prácticas, incluyendo firmas de autógrafos o toma de fotografías. Se invita a los asistentes a que sean respetuosos durante cualquier interacción con los jugadores.