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McKivitz Manda un Mensaje Claro Sobre su Futuro en los 49ers: "Quiero Estar en ese Muro de los 10 Años"

Jun 22, 2026 at 08:59 AM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Colton McKivitz entrará a su séptima temporada con los San Francisco 49ers, y el tackle derecho veterano tiene su mira puesta en una meta que representa confianza y compromiso con la organización.

"Quiero estar en el muro de los 19 años", dijo McKivitz.

Seleccionado originalmente por los 49ers en 2020, el camino de McKivitz hacia la titularidad para San Francisco y el haberse ganado una extensión de contrato por tres años no ha sido linear. El llegar al muro de los 10 años de los 49ers significaría unirse a una lista de nombres que comienza con el corredor del Salón de la Fama Joe Perry, y que incluye a muchas leyendas como Joe Montana y Bryant Young.

"No quiero irme de aquí. Obviamente el ser cortado, tengo algunas cicatrices ahí", dijo. "Pero hay una razón por la que fui seleccionado aquí, por qué fui cortado aquí, y por qué sigo jugando aquí. Ahora he tenido tres buenas temporadas como titular y voy por la cuarta".

Al describir su compromiso con la organización, McKivitz señaló lo que él cree que hace diferentes a los 49ers: una cultura centrada en ganar y un fuerte sentido de conexión a lo largo del edificio.

"Hay una sensación de familia", dijo. "Cuando tienes un grupo núcleo de jugadores que entienden una cultura ganadora y entienden el estándar sobre el cual se construyó esta franquicia... es difícil para uno alejarse de eso".

McKivitz dijo que los jugadores se sienten atraídos hacia San Francisco porque todos, desde los líderes hasta el vestidor, comparten la misma meta.

"Hay una sola meta en mente en este lugar", dijo. "Y eso empieza desde la cima hacia abajo".

Construir un futuro a largo plazo con los 49ers también ha significado construir una conexión con la ciudad de San Francisco. Durante la temporada baja, el tackle derecho ha sido conocido por incorporar las calles empinadas e intimidantes de San Francisco en su rutina de entrenamiento, corriendo las colinas y escaleras de la ciudad desde Kearny y Vallejo hacia la Coit Tower. El año pasado, describió el reto tanto físico como mental.

"Ves esas calles y quieres renunciar de inmediato", dijo. "Mucho de esto es mental y ver qué tan lejos estás dispuesto a empujarte a ti mismo".

"Es genial abrazar de esta forma a la ciudad. No es algo que haga mucha gente, pero es un lugar genial para trabajar. Lo vi y así recibo lo que San Francisco y los 49ers son realmente".

Ese compromiso fuera del campo ha seguido a través de CM68, el campamento de McKivitz para el desarrollo y empoderamiento de las juventudes enfocado en ayudar a los atletas jóvenes a crecer como líderes por medio del Football y el desarrollo de carácter. El año pasado, McKivitz organizó un campamento para atletas de las secundarias locales en San Francisco con el apoyo del alcalde Daniel Lurie.

Esas relaciones y oportunidades, McKivitz dijo, son parte del por qué importa seguir con los 49ers.

"El pasto no siempre es más verde del otro lado... Hay mucho más allá del dinero que te da un contrato y que está disponible en este lugar, en esta ciudad, que es más importante para mi que cualquier cantidad de dólares. Las conexiones que hago fuera del campo en San Francisco y lo que estoy haciendo con la juventud en la ciudad y también en Idaho, no hay razón para mí de arriesgarlo o buscar una oportunidad de ir a otro lugar".

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