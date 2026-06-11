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Un Consejo Inesperado de George Kittle Para los Novatos del os 49ers

Jun 11, 2026 at 03:29 PM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Entrando a su décima temporada en la NFL, el ala cerrada George Kittle ha visto muchas clases de novatos en el vestidor de los San Francisco 49ers. Hasta ahora, al veterano le ha gustado lo que ha visto de la clase del draft 2026. Durante la Fase 3 del programa de temporada baja de los 49ers, Kittle alabó a los novatos por su ética de trabajo y el acercamiento con madurez en el comienzo de sus carreras en la NFL.

"Ésta ha sido una clase de novatos muy divertida para mí. Los he disfrutado mucho", dijo Kittle. "Siempre trato de decirle a los novatos que la única forma en que quieres que la gente sepa quién eres es dejar que lo que hagas en la cancha hable por ti y no porque cuentas chistes y eres gracioso. No necesitas eso, especialmente en el inicio de tu carrera".

Kittle notó que el grupo de este año ha sido uno de los más tranquilos de los que ha estado cerca, pero ve eso como algo positivo.

"Si quieres tener una charla con ellos, definitivamente hablan contigo, lo que es muy divertido", dijo. "Pero entienden que uno está aquí para trabajar. Realmente he disfrutado este proceso hasta ahora".

Entre los novatos que han llamado la atención de Kittle se encuentra el corredor de 24 años, Kaelon Black, la selección de tercera ronda de los 49ers en el NFL Draft del 2026. La evaluación de Kittle sobre el novato fue breve, pero favorable.

"Muy rápido", dijo. "Muy rápido y muy maduro".

"Cuando juegas con jugadores maduros, ellos entienden el sentido de urgencia. Ellos están listos para esto, y eso ha sido genial".

El consejo de Kittle viene desde la experiencia propia al tratar de establecerse él mismo en la liga. El ala cerrada recuerda una historia sobre el entrenador de corredores de los 49ers, Bobby Turner, quien apenas escuchó de Kittle durante su año de novato ya que él decidió dejar que su actuación hablara por sí misma.

"No quiero escuchar tu voz más de lo que te vea jugando en el campo", dijo. "Quieres impresionar a todos con cómo juegas. Mi año de novato, no sé si lo recuerdan, pero le pueden preguntar a Bobby Turner, él pensaba, 'ni siquiera sabía que Geirge Kittle tenía voz'. Nunca hablaba en las juntas. No me escuchabas en lo absoluto porque yo solo me estaba enfocando en el football".

"Por eso fui muy bueno en las OTAs. Esa es la única razón por la que Joe Staley supo quién era, por las jugadas que hacía en las OTAs. Eso es lo que quieres como novato... Durante mis 10 años, que es algo loco de decir al estar aquí para todas estas OTAs, los chicos que son callados y solo van a trabajar suelen ser los más exitosos".

Considerando la reputación de Kittle como una de las personalidades más entretenidas y con más energía en la NFL, es algo sorprendente escucharlo describirse a sí mismo como callado durante su temporada de novato. El veterano cree que los jugadores jóvenes deben enfocarse primero en su trabajo y dejar que su juego sea quien les gane la atención de compañeros y entrenadores. Pero cuando se le preguntó sobre cuándo empezó a mostrar la personalidad divertida que los fans de los 49ers le conocen, el "Ala Cerrada de la Gente" no titubeó:

"En el segundo año. De inmediato", Kittle dijo riéndose. "Garrett Celek y yo, éramos unos payasos".

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