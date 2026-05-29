Los 49ers Entran a la Fase 3 de OTAs; Shanahan Destaca el Enfoque Temprano de la Temporada Baja

La próxima fase de la temporada baja oficialmente ha llegado para los San Francisco 49ers.

Tras pasar el último mes en programas de condicionamiento físico y repasos específicos por posición en las Fases 1 y 2 de los entrenamientos de temporada baja, el equipo ha entrado ahora a la Fase 3, la porción de la primavera en donde las prácticas se acercan más al ritmo de football. Mientras que todas las prácticas de temporada baja son de asistencia voluntaria de acuerdo a las reglas de la NFLPA y el contacto en vivo está prohibido, la Fase 3 permite simulaciones de ofensiva contra defensiva, así como trabajo de 7 contra 7, 9 contra 7 y trabajo total de 11 contra 11. Los cascos están permitidos, aunque la protección y los tacleos no están permitidos.

El día 2 de las actividades organizadas por el equipo de los 49ers ocurrió este jueves por la tarde, dándole a los medios el primer vistazo a los novatos y veteranos trabajando en conjunto en la preparación de la temporada 2026. El Entrenador en Jefe, Kyle Shanahan, destacó las metas del equipo para la Fase 3 después de la práctica:

"Que nadie se lastime y encontrar la manera de mejorar en todo lo que hagamos", dijo Shanahan. "Hay muchas cosas en esta época del año que siempre siento que para poder ser mejor en el football, de la manera real, tienes que practicar a velocidad total. Y estamos pasando por mucho de eso ahora en donde aprendes como hacer todo eso... Nuestra meta es sacar lo más que podamos de esto mientras protegemos a todos".

El Entrenador en Jefe también actualizó el estado de varios jugadores después de la práctica de este jueves. El corredor Isaac Guerendo sufrió un desgarre de pectoral al levantar pesas alrededor de un mes atrás y podrá volver hacia el final del Campamento de Entrenamiento. El Quarterback Mac Jones estuvo en uniforme para la práctica pero no lanzó el balón en rutinas de equipo debido a un hombro adolorido, aunque Shanahan dijo que la decisión fue por precaución y eso permitió que los otros quarterbacks del equipo obtuvieran prácticas adicionales.

El receptor abierto Mike Evans y el corredor Christian McCaffrey han sido participantes activos a lo largo del programa de temporada baja, aunque Evans estuvo fuera este jueves por un tema familiar en Texas, mientras que McCaffrey estuvo realizando ejercicios de acondicionamiento a un lado de la cancha durante la práctica. Shanahan agregó que ha estado satisfecho con la asistencia general del equipo esta primavera, notando que todos los jugadores están en las instalaciones a excepción del tackle izquierdo Trent Williams, de quien se espera que esté de vuelta la próxima semana.

Los 49ers también anunciaron un par de movimientos en el roster este jueves, firmando a los corredores Jermar Jefferson y Jordan Mims a contratos por un año. Para hacer espacio en el roster, el equipo colocó al Safety Darrick Forrest en la Lista de Reserva de Lesionados y colocó en waivers al corredor Sincere McCormick.

"Hemos hablado sobre el estándar, cómo trabajamos y cómo nos comportamos cada día, y así es con todo lo que tenemos", dijo Shanahan. "Hemos tenido algunos momentos exitosos y ahora todo comienza de nuevo".

Shanahan dijo que la parte inicial de OTAs ha sido principalmente sobre la instalación, evaluación y tener a los jugadores listos en un ambiente controlado, especialmente con nuevas piezas ofensivas.

"Creo que tuvieron dos días buenos", dijo sobre los recién llegados, incluyendo al jugador seleccionado con el primer pick del equipo en el NFL Draft del 2026, De'Zhaun Stribling. "Estamos tratando de que todos estén aquí, introducirlos a la ofensiva... (Stribling) ha hecho todas las prácticas en las dos semanas en que lo tuvimos durante la Fase 2. Ha sido genial en los salones de reuniones, ha trabajado mucho y ha sido bueno verlo... Le hemos puesto muchísimo por hacer".

Aunque aún es muy temprano en el proceso, Shanahan agregó que ya ha visto progreso, notando que el grupo estuvo "mejor hoy que ayer", mientras los jugadores siguen aprendiendo el systema

En la posición de quarterback, Shanahan siguió expresando confianza en el acercamiento y consistencia de Brock Purdy.

"Brock siempre llega sin perder el tiempo, sin ser complaciente con nada", dijo. "Él siempre espera que seamos duros con él en el análisis de video. Es alguien muy divertido de entrenar porque nunca es muy sensible, y es muy determinado en todo lo que hace".

Shanahan también dio actualizaciones sobre el grupo de la línea defensiva, donde Nick Bosa, Mykel Williams, y Keion White están trabajando en su rehabilitación durante el programa de primavera. Bosa, quien regresa de una ruptura del ligamento cruzado anterior dijo que "va muy adelantado" en su recuperación y terapia física y espera estar listo alrededor del campamento de entrenamiento, con la meta de estar en camino para una temporada regular completa de 17 partidos. Shanahan también destacó la primera impresión que le provocó el tackle defensivo Osa Odighizuwa, quien fue adquirido en esta temporada baja.

"He estado extremadamente impresionado con él desde el día que llegó", dijo Shanahan. "Había escuchado sobre él, se habla mucho sobre él. Siempre supe sobre él solo por verlo en video. Una vez que hicimos el intercambio, todas las llamadas que recibimos y el tipo de jugador que es. Es uno de los mejores líderes de este equipo hasta ahora. Solo por cómo trabaja, qué tan atento es en todo y lo que hace por su cuenta. Contagiando a otros. Todos en Dallas nos dijeron sobre esto y así ha sido. Ha sido un gran jugador".