5 Notas De: Gracen Halton, Liniero Defensivo

Los San Francisco 49ers seleccionaron al liniero defensivo Gracen Halton de la Universidad de Oklahoma con la selección 107 general en el NFL Draft 2026. A lo largo de sus cuatro temporadas como un Sooner, Halton mostró su atletismo, versatilidad, habilidad de irrumpir en las jugadas detrás de la línea de golpeo y presión constante a los quarterbacks. Con 22 años, Halton tiene un desarrollo potencial intrigante, así como habilidades que lo pueden convertir en una pieza que encaje perfectamente en el frente defensivo de los 49ers.
"Halton juega con el estilo que nos gusta jugar", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager, después del draft. "Juega en el campo contrario. Un jugador extremadamente explosivo... boom, va tras el balón... creemos que será una gran suma".
Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre Halton: