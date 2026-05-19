5 Notas De: Gracen Halton, Liniero Defensivo

El Camino de Halton para convertirse en un tackle defensivo de la NFL requirió un ajuste tanto físico como mental. Llegó a Oklahoma como un ala defensiva con alrededor de 113 kg., Halton eventualmente hizo la transición al interior como tackle defensivo para obtener más snaps, y al hacerlo sumó 20 kg y aprendió todo un nuevo paquete de habilidades.

"El saber donde tienes que colocar tus manos... mantener tu gap, la doble cobertura", dijo Halton en las instalaciones de prácticas SAP durante el campamento de novatos. "Para mi, se trata de ser consistente".

Halton dio crédito a los programas de nutrición y condicionamiento de Oklahoma en ayudarle a transformar su cuerpo gradualmente mientras mantenía su atletismo.

"Al llegar, estaba en 113 y me fui de 132, 133 kilos", dijo Halton. "Me volví más grande, más rápido, más fuerte cada día".