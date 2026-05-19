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5 Things to Know: Wide Receiver Christian Kirk
5 Notas De: Gracen Halton, Liniero Defensivo
Conoce al liniero defensivo de los San Francisco 49ers, Gracen Halton, desde sus raíces californianas a los cambios de posición que forjaron su camino hacia la NFL.
By Brooke Evans May 19, 2026

Los San Francisco 49ers seleccionaron al liniero defensivo Gracen Halton de la Universidad de Oklahoma con la selección 107 general en el NFL Draft 2026. A lo largo de sus cuatro temporadas como un Sooner, Halton mostró su atletismo, versatilidad, habilidad de irrumpir en las jugadas detrás de la línea de golpeo y presión constante a los quarterbacks. Con 22 años, Halton tiene un desarrollo potencial intrigante, así como habilidades que lo pueden convertir en una pieza que encaje perfectamente en el frente defensivo de los 49ers.

"Halton juega con el estilo que nos gusta jugar", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager, después del draft. "Juega en el campo contrario. Un jugador extremadamente explosivo... boom, va tras el balón... creemos que será una gran suma".

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre Halton:

1. El Camino como Sooner

Alonzo Adams/The Associated Press.

Gracen Halton pasó sus cuatro temporadas en el nivel colegial en Oklahoma, donde se desarrolló como uno de los linieros defensivos más disruptivos de los Sooners y surgió como un líder en el programa. En vez de dirigirse al portal de transferencias durante algunas etapas difíciles en su carrera, Halton se mantuvo comprometido a Oklahoma y recibió los retos que llegaban ganándose tiempo en la cancha y cambiando de posiciones en la línea defensiva.

"Las cosas se pusieron difíciles en Oklahoma, pero yo me quedé trabajando, tuve la vista enfocada y seguí peleando y caminando hacia adelante", dijo Halton después del NFL Draft 2026.

Halton apareció en 47 partidos en cuatro temporadas para los Sooners, acumulando 84 tackles, 17.5 tackles para pérdida de yardas, 8.5 sacks, y tres balones sueltos provocados. En 2025, fue nombrado capitán del equipo, y obtuvo el reconocimiento al Segundo Equipo All-SEC tras registrar 33 tackles, 7.0 tackles para pérdida de yardas y 3.5 sacks. También obtuvo el reconocimiento al Liniero Defensivo de la Semana SEC, y regresó un balón suelto para anotación en su temporada Senior.

2. De Ala a Tackle Defensivo

Kym Fortino/49ers

El Camino de Halton para convertirse en un tackle defensivo de la NFL requirió un ajuste tanto físico como mental. Llegó a Oklahoma como un ala defensiva con alrededor de 113 kg., Halton eventualmente hizo la transición al interior como tackle defensivo para obtener más snaps, y al hacerlo sumó 20 kg y aprendió todo un nuevo paquete de habilidades.

"El saber donde tienes que colocar tus manos... mantener tu gap, la doble cobertura", dijo Halton en las instalaciones de prácticas SAP durante el campamento de novatos. "Para mi, se trata de ser consistente".

Halton dio crédito a los programas de nutrición y condicionamiento de Oklahoma en ayudarle a transformar su cuerpo gradualmente mientras mantenía su atletismo.

"Al llegar, estaba en 113 y me fui de 132, 133 kilos", dijo Halton. "Me volví más grande, más rápido, más fuerte cada día".

Ese atletismo se vio en el Combine de la NFL, donde el liniero defensivo, de 1.88m y 132 kg corrió un registro de 4.882 en la prueba de las 40 yardas y obtuvo un salto vertical de 0.93 m, la marca más alta entre tackles defensivos en el evento.

3. El Ex Corredor Aún Se Deja Ver

Michael Conroy/The Associated Press

Antes de ser un liniero defensivo disruptivo, Halton pasó gran parte de su carrera acarreando el balón. De joven, con 1.88m de altura y 113 kg, el originario de San Diego jugó como corredor en la secundaria.

"Una vez que llego a la línea lateral, a los hashes, me fui", dijo Halton sonriendo durante el campamento de novatos. "Puedo correr por un hueco y aventar mis hombros si lo necesito".

Halton dejó de jugar como corredor al llegar a Oklahoma, pero su versatilidad se extiende más allá detrás de la línea de golpeo. En la Secundaria St. Augustine también contribuyó como receptor y ala cerrada.

"Si ves mis videos como senior... lo verás todo", dijo Halton.

4. Regreso a las Raíces Californianas

Terrell Lloyd/49ers

Tras pasar cuatro años en Oklahoma, Halton está emocionado de estar cerca de casa y jugar frente a familia y amigos una vez más.

Originario de San Diego, Halton asistió a la Secundaria St. Augustine y comenzó jugando football juvenil para los Bonita Bucs. Su padre, Buford Halton, también creó la Fundación Deportiva Always Give Back, que ayuda a proveer oportunidades para atletas jóvenes en la comunidad.

"Al estar en Oklahoma por cuatro años, no podían venir tan seguido como hubieran querido", dijo Halton. "Así que al ver que ya estoy muy cerca, todos van a venir".

Halton se rió al pensar que tendrá que rechazar algunas solicitudes de boletos extra por tener una gran familia, pero tener esa oportunidad de jugar cerca de ellos es "una bendición".

5. El Apodo es “G-Baby”

Rebecca S. Gratz/The Associated Press

El apodo de Halton, "G-Baby," le ha seguido desde la niñez hasta la NFL.

El apodo viene de la película "Hardball", y según Halton, comenzó porque es el hermano menor en su familia con dos hermanos mayores.

"Mi hermano mayor siempre me llamaba G-Baby", dijo Halton. "Yo solo me lo llevé a la universidad y empecé a hacerme mi propio nombre".

Halton incluso se despide como "G-baby."

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