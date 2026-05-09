Números de los Jugadores de la Clase del Draft 2026 de los 49ers

El Rookie Minicamp comenzó este jueves, y con eso, los nuevos integrantes de los 49ers ya están listos para trabajar. Los Fieles están igual de listos para apoyar a las nuevas caras que llegan a La bahía y ahora, tenemos el primer vistazo a los números que usarán estos jugadores de primer año en la cancha.
Esta es la lista de números para los jugadores de la clase del NFL Draft 2026 de los 49ers:
- No. 15 - WR De'Zhaun Stribling
- No. 94 - DL Romello Height
- No. 26 - RB Kaelon Black
- No. 93 - DL Gracen Halton
- No. 74 - OL Carver Willis
- No. 41 - CB Ephesians Prysock
- No. 53 - LB Jaden Dugger
- No. 69 - OL Enrique Cruz Jr.