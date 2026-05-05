5 Notas de: Receptor Abierto De'Zhaun Stribling

Stribling creció en Kapolei, Hawaii, donde la vida sucede alrededor del agua. Aprendió a surfear en la secundaria y pasó mucho de su tiempo libre en la playa. El receptor ha dicho que la energía del océano es algo que siempre ha sido parte de él. Incluso viendo hacia la vida más allá del football, ha hablado sobre querer regresar a casa y vivir un estilo de vida relajado cerca del agua.