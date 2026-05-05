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5 Things to Know: Wide Receiver Christian Kirk
5 Notas de: Receptor Abierto De'Zhaun Stribling
Conoce más sobre la carrera del nuevo receptor abierto de los San Francisco 49ers, De'Zhaun Stribling, así como sus pasatiempos y su impacto fuera de la cancha.
By Brooke Evans May 05, 2026

Los San Francisco 49ers agregaron otra arma a su ofensiva, seleccionando al receptor abierto De'Zhaun Stribling de Ole Miss con la selección número 33 en el NFL Draft 2026.

Stribling jugó cinco temporadas en el nivel colegial en tres programas, y fue pieza clave en algunas de las ofensivas más productivas del football colegial.

"Hay mucho que amar sobre el chico", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager. "Es grande y fuerte, juega con gran fuerza física y tiene gran velocidad para su tamaño. Eso se ve en los videos... amamos el paquete completo".

Aquí hay cinco cosas a conocer sobre Stribling:

1. Originario de Hawaii con un Gran Amor por el Océano

Alonzo Adams/The Associated Press

Stribling creció en Kapolei, Hawaii, donde la vida sucede alrededor del agua. Aprendió a surfear en la secundaria y pasó mucho de su tiempo libre en la playa. El receptor ha dicho que la energía del océano es algo que siempre ha sido parte de él. Incluso viendo hacia la vida más allá del football, ha hablado sobre querer regresar a casa y vivir un estilo de vida relajado cerca del agua.

"Solía estar en la playa todos los días. Aprendí a surfear cuando estaba por el sexto grado", Stribling le contó a MS Scoreboard. "La energía que el agua te da... es genial".

2. Pasatiempos Creativos

Dylan Goodman/49ers

Fuera del campo, Stribling tiene un lado creativo. Disfruta de la fotografía, especialmente la fotografía submarina. Es un pasatiempo muy ligado a su crecimiento en Hawaii y su comodidad en el océano. Ya sea que esté capturando momentos en la naturaleza o alrededor del agua, es algo de lo que es muy apasionado fuera del football.

"Soy muy buen fotógrafo, fotografía submarina también", dijo Stribling en una entrevista con el equipo de redes sociales de los 49ers.

El equipo de redes sociales incluso bromeó, "Contraten a De'Zhaun para todas sus fotografías submarinas 📸".

3. Su Camino en el Football le ha Llevado a lo Largo del País

Alonzo Adams/Associated Press

El camino de Stribling a la NFL incluyó paradas en Washington State, Oklahoma State y Ole Miss, dándole experiencia en múltiples sistemas y conferencias. A lo largo de cinco temporadas, apareció en 56 partidos (55 como titular) y acumuló 216 recepciones para 2,964 yardas y 23 touchdowns. Ha producido consistentemente en cada parada, incluyendo una temporada de más de 800 yardas en Ole Miss en 2025. Este largo camino recorrido le ha ayudado a dar forma a su juego y su perspectiva.

4. Una Familia Deportiva

Dylan Goodman/San Francisco 49ers

Stribling tiene una conexión interesante al mundo de los deportes y el entretenimiento. Su tío es Don "The Rock" Muraco, un luchador del Salón de la Fama de la WWE. Sus carreras son muy diferentes, pero esa presencia imponente es parte de la familia. Es un dato curioso que suma a su historia. No es la típica conexión familiar en la NFL.

5. Talento con un Gran Potencial

Dylan Goodman/San Francisco 49ers

La historia del crecimiento de Stribling es parte de lo que hace su viaje único. Medía 1.68m como estudiante de primer año en la secundaria, antes de dar el estirón para llegar a 1.88m. También jugó basketball y compitió en la pista, mostrando su lado atlético desde temprano. De un desarrollo tardío a ser seleccionado en el Draft de la NFL, su camino es testamento de paciencia y desarrollo.

Stribling hs
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