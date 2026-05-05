5 Notas de: Receptor Abierto De'Zhaun Stribling

Los San Francisco 49ers agregaron otra arma a su ofensiva, seleccionando al receptor abierto De'Zhaun Stribling de Ole Miss con la selección número 33 en el NFL Draft 2026.
Stribling jugó cinco temporadas en el nivel colegial en tres programas, y fue pieza clave en algunas de las ofensivas más productivas del football colegial.
"Hay mucho que amar sobre el chico", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager. "Es grande y fuerte, juega con gran fuerza física y tiene gran velocidad para su tamaño. Eso se ve en los videos... amamos el paquete completo".
Aquí hay cinco cosas a conocer sobre Stribling: