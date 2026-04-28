Los 49ers Firman a RB Sincere McCormick, S Patrick McMorris a Contratos por un Año

Los San Francisco 49ers han anunciado el día de hoy que firmaron al corredor Sincere McCormick y al safety Patrick McMorris a contratos por un año.

McCormick (1.73m, 92.53kg) llegó originalmente a la NFL al firmar con Las Vegas Raiders como agente libre no seleccionado el 13 de mayo de 2022. A lo largo de su carrera en la NFL con los Raiders (2022-24), 49ers (2025), Arizona Cardinals (2025), Denver Broncos (2025) y Minnesota Vikings (2025) ha aparecido en cinco partidos (dos como titular) y registrado 39 acarreos para 183 yardas (4.7 en promedio) por tierra y seis recepciones para 29 yardas (4.8 en promedio) a través del aire. En 2025, McCormick pasó tiempo con las escuadras de práctica de los 49ers, Cardinals, Broncos y Vikings.

Con 25 años y originario de Long Beach, CA, McCormick asistió a la Universidad de Texas-San Antonio por tres temporadas (2019-21) donde apareció en 37 partidos y registró 724 acarreos para 3,939 yardas (5.4 en promedio) y 34 touchdowns por tierra además de 66 recepciones para 509 yardas (7.7 en promedio) y un touchdown por aire. Fue nombrado dos veces al Primer Equipo All-Conference USA y Jugador Ofensivo del Año Conference USA (2020-21) y obtuvo el reconocimiento al Tercer Equipo AP All-American en su última temporada (2021).

McMorris (1.83m, 93.4kg) fue seleccionado originalmente por los Miami Dolphins en la sexta ronda (198 general) del NFL Draft 2024. A lo largo de su carrera en la NFL con los Dolphins (2024-25), New York Giants (2025) y Arizona Cardinals (2025) ha aparecido en seis partidos y registrado una tacleada. En 2025, McMorris pasó tiempo en las escuadras de práctica de los Giants y Cardinals.