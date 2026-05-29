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5 Notas de: Carver Willis, Liniero Ofensivo
5 Notas De: Carver Willis, Liniero Ofensivo
Conoce al liniero ofensivo de los San Francisco 49ers, Carver Willis, desde quién en su familia lo introdujo al football a la versatilidad que trae a las trincheras.
By Brooke Evans May 29, 2026

Los San Francisco 49ers seleccionaron al liniero ofensivo Carver Willis de la Universidad de Washington con la selección númoer 127 general en el NFL Draft 2026. A lo largo de seis temporadas a nivel colegial, divididas entre Kansas State y Washington, Willis se desarrolló como un liniero ofensivo versátil y experimentado conocido por su atletismo y flexibilidad en las posiciones de la línea.

Desde estudiar videos de los 49ers en Washington hasta prepararse ahora para aprender del tackle All-Pro Trent Williams, Willis llega a Santa Clara con una base fuerte en football y una disposición para contribuir donde sea que se le necesite a lo largo de la línea ofensiva.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre Willis:

1. Seis Temporadas En Dos Programas

Lindsey Wasson/The Associated Press.

Willis trae una extensa experiencia colegial a la NFL al haber aparecido en 45 partidos, 28 de ellos como titular, durante seis temporadas divididas entre los programas de Kansas State y la Universidad de Washington. Pasó cinco temporadas en Kansas State antes de transferirse a Washington para su último año en 2025.

En su única temporada con los Huskies de la Universidad de Washington, Willis fue titular en los 10 partidos en los que participó, obteniendo la mención honorífica All-Big Ten. Antes de eso, fue titular en 11 partidos para Kansas State en 2024 obteniendo la mención honorífica All-Big 12 en 2023. Durante su carrera, el liniero ofensivo desarrolló experiencia en múltiples puestos contribuyendo en ambos programas al frente.

2. Su Hermana Ayudó a Comenzar su Viaje en el Football

@carver_willis77/Instagram

El Football es un tema familiar para Willis.

Willis creció con dos hermanas mayores, Kenna y Kayla, y asistió a la Secundaria Durango en Colorado antes de comenzar su carrera colegial.

Él agradece a su hermana mayor, Kaylia, por presentarle el football específicamente. Kayla jugó como guardia izquierdo y linebacker medio desde el cuarto hasta el décimo grado de secundaria, ayudando a inspirar a que Willis se interesara él mismo por el football.

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@carver_willis77/Instagram

3. Su Flexibilidad Posicional Puede Ser una Fortaleza

Cooper Neill/2026 Cooper Neill

Aunque Willis jugó como tackle en la universidad, su versatilidad se convirtió rápidamente en uno de sus factores más atractivos para entrar a la NFL.

En el Senior Bowl, se ubicó en los cinco lugares de la línea ofensiva, incluyendo guardia y centro por primera vez. Después participó en el Pro Day de Washington y dijo que quiere estar disponible donde sea que un equipo lo necesite.

"Uno de mis factores principales en todo este proceso fue 'Hey, puedo ser un suplente legítimo en cualquiera de las cinco posiciones", dijo Willis durante el minicampamento de novatos. "Creo que puedo ser titular en cualquier lugar de la línea... tener esa habilidad es algo donde creo que los Niners son muy listos y quiero tomar ventaja de eso".

Cuando se le preguntó a Kyle Shanahan sobre Willis después del draft, el Entrenador en Jefe también destacó su habilidad de moverse en la línea.

"Comenzaremos con él en el interior", dijo Shanahan. "Veremos si puede hacerlo ahí y le daremos oportunidad de ganarse ese puesto".

4. Desde Ciclismo al Golf, Willis Disfruta los Deportes Más Allá del Football

Eric Gay/The Associated Press.

Antes de proteger quarterbacks y abrir caminos para la carrera, Willis practicaba varios deportes mientras crecía en Colorado.

El originario de Durango participó en ciclismo de competición como joven y se desarrolló como un atleta de deportes multiples antes de dedicarse de lleno al football.

Willis también encontró un nuevo pasatiempo durante su año en Seattle. En una entrevista con Huskies Wire, el liniero ofensivo compartió que nunca había jugado golf antes de llegar a Washington. Para cuando terminó el año, se había vuelto en una de sus actividades favoritas fuera del campo.

"De verdad nunca había jugado golf hasta el mes de mayo", dijo Willis. "Ahora lo juego mucho".

"Cualquier rato que paso con los amigos fue un buen rato", Willis agregó mientras recordaba sus momentos favoritos en Washington.

Fuera del football, Willis también tiene un perro y dijo que su Gran Pirineo llamado Goose es uno de sus acompañantes favoritos lejos de la cancha.

Screenshot
@carver_willis77/Instagram

5. Ansioso por Aprender de Trent Williams

Dylan Goodman/49ers

Willis llegó a Santa Clara con más familiaridad con la organización que uno podría esperar. Durante su tiempo en Washington, los Huskies estudiaban regularmente videos de los 49ers, no solo por conceptos esquemáticos, sino por hábitos de entrenamiento y estándar de preparación.

"En UW, los Niners no pueden hacer nada mal", dijo Willis durante el minicampamento de novatos. "Veíamos sus prácticas para aprender cómo hacerlo. Veíamos sus videos de práctica para aprender a hacerlo profesionalmente... en UW realmente respetas a los Niners".

Ahora con los 49ers, Willis está emocionado por aprender de uno de los mejores linieros ofensivos de la NFL, Trent Williams. Durante el minicampamento de novatos, Willis compartió una historia graciosa de la noche en que fue seleccionado, recordando haber abierto Instagram y ver que WIlliams aparecía en sus recomendaciones a seguir, después del mensaje "seguir de vuelta". Con una sonrisa en su rostro, Willis dijo que fue un "momento surreal".

"Nadie más lo ha hecho genuinamente mejor por más tiempo", dijo Willis. "Si puedo tomar un poco de eso, estaré emocionado".

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