5 Notas de: Carver Willis, Liniero Ofensivo

Aunque Willis jugó como tackle en la universidad, su versatilidad se convirtió rápidamente en uno de sus factores más atractivos para entrar a la NFL.

En el Senior Bowl, se ubicó en los cinco lugares de la línea ofensiva, incluyendo guardia y centro por primera vez. Después participó en el Pro Day de Washington y dijo que quiere estar disponible donde sea que un equipo lo necesite.

"Uno de mis factores principales en todo este proceso fue 'Hey, puedo ser un suplente legítimo en cualquiera de las cinco posiciones", dijo Willis durante el minicampamento de novatos. "Creo que puedo ser titular en cualquier lugar de la línea... tener esa habilidad es algo donde creo que los Niners son muy listos y quiero tomar ventaja de eso".

Cuando se le preguntó a Kyle Shanahan sobre Willis después del draft, el Entrenador en Jefe también destacó su habilidad de moverse en la línea.