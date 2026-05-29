5 Notas de: Carver Willis, Liniero Ofensivo

Los San Francisco 49ers seleccionaron al liniero ofensivo Carver Willis de la Universidad de Washington con la selección númoer 127 general en el NFL Draft 2026. A lo largo de seis temporadas a nivel colegial, divididas entre Kansas State y Washington, Willis se desarrolló como un liniero ofensivo versátil y experimentado conocido por su atletismo y flexibilidad en las posiciones de la línea.
Desde estudiar videos de los 49ers en Washington hasta prepararse ahora para aprender del tackle All-Pro Trent Williams, Willis llega a Santa Clara con una base fuerte en football y una disposición para contribuir donde sea que se le necesite a lo largo de la línea ofensiva.
Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre Willis: