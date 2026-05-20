Odighizuwa Tiene Marcado el Partido Contra Cowboys en su Calendario 2026: 'La Energía es Exactamente la Misma'

Los San Francisco 49ers agregaron otra pieza clave al frente defensivo esta temporada baja, adquiriendo al liniero defensivo Osa Odighizuwa después de que el veterano pasara sus primeros cinco años de su carrera en la NFL con los Dallas Cowboys. Ahora, ya con el calendario 2026 de la NFL oficialmente revelado, un partido ya tiene significado especial para el tackle defensivo veterano: enfrentarse a su antiguo equipo.

En el "Podcast de Richard Sherman," Odighizuwa habló sobre lo que la vieja rivalidad entre 49ers y Cowboys significa desde su nueva perspectiva.

"Hablando de esta rivalidad, este es un partido que por mucho tiempo... es un partido que tienes en una foto en una tabla de dardos y le lanzas cuchillos a la foto", dijo Odighizuwa. "Ahora solo bajo una foto, pongo la otra y ahora estoy del otro lado, pero la energía es exactamente la misma".

La intensidad alrededor de una de las rivalidades más históricas de la NFL es real, y tras años de enfrentarse a San Francisco con un uniforme de los Cowboys, Odighizuwa ahora se encuentra preparándose para enfrentar a su antiguo equipo al lado de los Fieles. El ex cornerback de los 49ers, Richard Sherman, hizo énfasis en cómo se ha calentado esta rivalidad una vez más en temporadas recientes, notando que ha habido "frustración real" en ambos lados.

"Los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, esa solía ser una vieja rivalidad que era muy intensa", dijo Sherman. "Ha vuelto a ese nivel en ambos lados... van a ser fuegos artificiales".

"Vaya, no puedo esperar", dijo Odighizuwa al discutir este partido muy esperado del 2026.

El partido contra los Cowboys puede que ya esté marcado en su calendario, y Odighizuwa también compartió la emoción de unirse y ajustarse a la organización de los 49ers.