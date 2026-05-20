 Skip to main content
Advertising

Odighizuwa Tiene Marcado el Partido Contra Cowboys en su Calendario 2026: 'La Energía es Exactamente la Misma'

May 20, 2026 at 02:04 PM
Author Image
Briana Jeannel

Team Reporter

Los San Francisco 49ers agregaron otra pieza clave al frente defensivo esta temporada baja, adquiriendo al liniero defensivo Osa Odighizuwa después de que el veterano pasara sus primeros cinco años de su carrera en la NFL con los Dallas Cowboys. Ahora, ya con el calendario 2026 de la NFL oficialmente revelado, un partido ya tiene significado especial para el tackle defensivo veterano: enfrentarse a su antiguo equipo.

En el "Podcast de Richard Sherman," Odighizuwa habló sobre lo que la vieja rivalidad entre 49ers y Cowboys significa desde su nueva perspectiva.

"Hablando de esta rivalidad, este es un partido que por mucho tiempo... es un partido que tienes en una foto en una tabla de dardos y le lanzas cuchillos a la foto", dijo Odighizuwa. "Ahora solo bajo una foto, pongo la otra y ahora estoy del otro lado, pero la energía es exactamente la misma".

La intensidad alrededor de una de las rivalidades más históricas de la NFL es real, y tras años de enfrentarse a San Francisco con un uniforme de los Cowboys, Odighizuwa ahora se encuentra preparándose para enfrentar a su antiguo equipo al lado de los Fieles. El ex cornerback de los 49ers, Richard Sherman, hizo énfasis en cómo se ha calentado esta rivalidad una vez más en temporadas recientes, notando que ha habido "frustración real" en ambos lados.

"Los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, esa solía ser una vieja rivalidad que era muy intensa", dijo Sherman. "Ha vuelto a ese nivel en ambos lados... van a ser fuegos artificiales".

"Vaya, no puedo esperar", dijo Odighizuwa al discutir este partido muy esperado del 2026.

El partido contra los Cowboys puede que ya esté marcado en su calendario, y Odighizuwa también compartió la emoción de unirse y ajustarse a la organización de los 49ers.

"Definitivamente feliz de estar aquí", dijo Odighizuwa. "Es un gran equipo, una gran organización de arriba a abajo. Siento que es definitivamente una mentalidad ganadora aquí... Yo solo estoy llegando y sumando a un gran equipo con muchos grandes jugadores que ya están aquí".

Odighizuwa también señaló el impacto temprano de Kris Kocurek, el entrenador de línea defensiva de los 49ers, quien fue el primer entrenador que lo contactó tras haber ocurrido el intercambio. El liniero defensivo expresó emoción al pensar en su lugar en el esquema defensivo de San Francisco, explicando que el sistema le permitirá jugar con mayor libertad.

"Él ya vio todos mis videos del año pasado", dijo Odighizuwa. "Nos sentamos y él ya tiene un plan en su mente... Siento como que me están quitando las esposas de mis manos un poco. Estoy listo para poder hacer jugadas en este esquema".

Odighizuwa también habló sobre la química con sus nuevos compañeros de equipo, incluyendo a Nick Bosa y el resto del grupo de la línea defensiva de los 49ers. Compartió que varios jugadores se reunieron en la casa de Mykel Williams durante el draft para una carne asada y unirse más como grupo.

En cuanto a sus metas para la temporada 2026, el liniero defensivo dijo que es posible que los fans de los 49ers no hayan visto aún su mejor versión.

"Por los pasados cinco años, no he razgado la superficie del jugador que soy", dijo Odighizuwa. "No ha sido puesto en marcha total, así que planeo eh hacerlo".

49ers Players Put in Work During Phase 2 of OTAs

Take a look at the top images from Phase 2 of the offseason program.

RB Christian McCaffrey
1 / 51

RB Christian McCaffrey

Dylan Goodman/49ers
Head Coach Kyle Shanahan, WR Ricky Pearsall
2 / 51

Head Coach Kyle Shanahan, WR Ricky Pearsall

Dylan Goodman/49ers
LB Fred Warner
3 / 51

LB Fred Warner

Dylan Goodman/49ers
QB Kurtis Rourke
4 / 51

QB Kurtis Rourke

Dylan Goodman/49ers
49ers Players Put in Work During Phase 2 of OTAs
5 / 51

49ers Players Put in Work During Phase 2 of OTAs

Dylan Goodman/49ers
QB Adrian Martinez
6 / 51

QB Adrian Martinez

Dylan Goodman/49ers
S Ji'Ayir Brown, LB Fred Warner
7 / 51

S Ji'Ayir Brown, LB Fred Warner

Dylan Goodman/49ers
RB Patrick Taylor Jr.
8 / 51

RB Patrick Taylor Jr.

Dylan Goodman/49ers
DL C.J. West
9 / 51

DL C.J. West

Dylan Goodman/49ers
OL Nick Zakelj, TE Jake Tonges
10 / 51

OL Nick Zakelj, TE Jake Tonges

Dylan Goodman/49ers
LB Dre Greenlaw
11 / 51

LB Dre Greenlaw

Dylan Goodman/49ers
DB Derrick Canteen
12 / 51

DB Derrick Canteen

Dylan Goodman/49ers
LB Fred Warner
13 / 51

LB Fred Warner

Dylan Goodman/49ers
QB Brock Purdy
14 / 51

QB Brock Purdy

Dylan Goodman/49ers
QB Brock Purdy
15 / 51

QB Brock Purdy

Dylan Goodman/49ers
LB Garret Wallow
16 / 51

LB Garret Wallow

Dylan Goodman/49ers
CB Upton Stout
17 / 51

CB Upton Stout

Dylan Goodman/49ers
TE Hayden Rucci
18 / 51

TE Hayden Rucci

Dylan Goodman/49ers
DL Osa Odighizuwa
19 / 51

DL Osa Odighizuwa

Dylan Goodman/49ers
DB Deommodore Lenoir, S Marques Sigle
20 / 51

DB Deommodore Lenoir, S Marques Sigle

Dylan Goodman/49ers
S Darrick Forrest
21 / 51

S Darrick Forrest

Dylan Goodman/49ers
FB Kyle Juszczyk
22 / 51

FB Kyle Juszczyk

Dylan Goodman/49ers
TE Khalil Dinkins, TE Brayden Willis
23 / 51

TE Khalil Dinkins, TE Brayden Willis

Dylan Goodman/49ers
RB Christian McCaffrey
24 / 51

RB Christian McCaffrey

Dylan Goodman/49ers
DL Sam Okuayinonu
25 / 51

DL Sam Okuayinonu

Dylan Goodman/49ers
RB Christian McCaffrey, QB Brock Purdy
26 / 51

RB Christian McCaffrey, QB Brock Purdy

Dylan Goodman/49ers
CB Darrell Luter Jr., DB Derrick Canteen
27 / 51

CB Darrell Luter Jr., DB Derrick Canteen

Dylan Goodman/49ers
DL Sam Okuayinonu
28 / 51

DL Sam Okuayinonu

Dylan Goodman/49ers
WR Ricky Pearsall
29 / 51

WR Ricky Pearsall

Dylan Goodman/49ers
DL Drake Nugent
30 / 51

DL Drake Nugent

Dylan Goodman/49ers
WR Jacob Cowing
31 / 51

WR Jacob Cowing

Dylan Goodman/49ers
QB Brock Purdy
32 / 51

QB Brock Purdy

Dylan Goodman/49ers
DL Drake Nugent, WR Christian Kirk
33 / 51

DL Drake Nugent, WR Christian Kirk

Dylan Goodman/49ers
DL Cameron Sample
34 / 51

DL Cameron Sample

Dylan Goodman/49ers
WR De'Zhaun Stribling
35 / 51

WR De'Zhaun Stribling

Dylan Goodman/49ers
WR Demarcus Robinson
36 / 51

WR Demarcus Robinson

Dylan Goodman/49ers
DB Siran Neal
37 / 51

DB Siran Neal

Dylan Goodman/49ers
WR Demarcus Robinson
38 / 51

WR Demarcus Robinson

Dylan Goodman/49ers
WR Mike Evans
39 / 51

WR Mike Evans

Dylan Goodman/49ers
LB Fred Warner
40 / 51

LB Fred Warner

Dylan Goodman/49ers
DB Deommodore Lenoir
41 / 51

DB Deommodore Lenoir

Dylan Goodman/49ers
QB Mac Jones
42 / 51

QB Mac Jones

Dylan Goodman/49ers
LB Nick Martin
43 / 51

LB Nick Martin

Dylan Goodman/49ers
RB Christian McCaffrey, QB Brock Purdy, QB Adrian Martinez
44 / 51

RB Christian McCaffrey, QB Brock Purdy, QB Adrian Martinez

Dylan Goodman/49ers
DL Sebastian Valdez
45 / 51

DL Sebastian Valdez

Dylan Goodman/49ers
FB Kyle Juszczyk
46 / 51

FB Kyle Juszczyk

Dylan Goodman/49ers
WR Mike Evans
47 / 51

WR Mike Evans

Dylan Goodman/49ers
QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey
48 / 51

QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey

Dylan Goodman/49ers
RB Christian McCaffrey
49 / 51

RB Christian McCaffrey

Dylan Goodman/49ers
DL Sam Okuayinonu
50 / 51

DL Sam Okuayinonu

Dylan Goodman/49ers
WR Jordan Watkins
51 / 51

WR Jordan Watkins

Dylan Goodman/49ers
Advertising
This Ad will close in 3

Related Content

news

5 Notas De: Gracen Halton, Liniero Defensivo

Conoce al liniero defensivo de los San Francisco 49ers, Gracen Halton, desde sus raíces californianas a los cambios de posición que forjaron su camino hacia la NFL.

news

Los 49ers se Enfrentarán a los Minnesota Vikings en la Ciudad de México el Domingo por la Noche en la Semana 11

Los San Francisco 49ers jugarán en domingo por la noche en el Estadio Banorte contra los Minnesota Vikings el 22 de noviembre en duelo perteneciente a la Semana 11.

news

Gracias, Jauan Jennings

Tras seis años con los San Francisco 49ers, el receptor abierto Jauan Jennings ha firmado con los Minnesota Vikings en la agencia libre.

news

Los 49ers Firman a LB Worth III, Envían a Waivers a LB Eifler

Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han firmado a LB Larry Worth III a un contrato por tres años. Para hacer lugar en el roster, el equipo liberó a LB Milo Eifler.

news

El Calendario 2026 de la NFL Será Revelado el 14 de Mayo

La NFL dará a conocer el calendario de la temporada regular 2026 el 14 de mayo, revelando las fechas y horas de inicio para los partidos de los San Francisco 49ers.

news

Los Recién Llegados Toman la Cancha para su Primera Práctica de NFL en el Rookie Minicamp

Los novatos de los San Francisco 49ers tomaron parte en sus primeras prácticas en la NFL durante el rookie minicamp en el SAP Performance Facility.

news

Los 49ers Firman a Seis Selecciones del Draft, Siete Novatos Agentes Libres No Seleccionados en el Draft

Los 49ers han firmado a seis de los ocho jugadores seleccionados en el Draft 2026 a contratos por cuatro años, así como a siete novatos agentes libres no seleccionados.

news

Números de los Jugadores de la Clase del Draft 2026 de los 49ers

Mira los primeros números que portarán los ocho novatos de la clase del NFL Draft 2026 de los San Francisco 49ers.

news

7 Conclusiones de los Coordinadores de los 49ers Previo al Rookie Minicamp

Raheem Morris, el Coordinador Defensivo de los San Francisco 49ers, Klay Kubiak, Coordinador Ofensivo y Brant Boyer, Coordinador de Equipos Especiales, hablaron con los medios previo al rookie minicamp.

news

5 Notas de: Corredor Kaelon Black

Conoce al nuevo corredor de los San Francisco 49ers, Kaelon Black, su carrera colegial, pasatiempos y más.

news

Las Posibilidades Dentro de la Línea Defensiva

Después de los Drafts de 2025 y 2026, la línea defensiva de los San Francisco 49ers cuenta con jugadores jóvenes que pueden aportar en conjunto con la presencia veterana en el roster.

Advertising