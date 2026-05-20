Odighizuwa Tiene Marcado el Partido Contra Cowboys en su Calendario 2026: 'La Energía es Exactamente la Misma'

Los San Francisco 49ers agregaron otra pieza clave al frente defensivo esta temporada baja, adquiriendo al liniero defensivo Osa Odighizuwa después de que el veterano pasara sus primeros cinco años de su carrera en la NFL con los Dallas Cowboys. Ahora, ya con el calendario 2026 de la NFL oficialmente revelado, un partido ya tiene significado especial para el tackle defensivo veterano: enfrentarse a su antiguo equipo.
En el "Podcast de Richard Sherman," Odighizuwa habló sobre lo que la vieja rivalidad entre 49ers y Cowboys significa desde su nueva perspectiva.
"Hablando de esta rivalidad, este es un partido que por mucho tiempo... es un partido que tienes en una foto en una tabla de dardos y le lanzas cuchillos a la foto", dijo Odighizuwa. "Ahora solo bajo una foto, pongo la otra y ahora estoy del otro lado, pero la energía es exactamente la misma".
La intensidad alrededor de una de las rivalidades más históricas de la NFL es real, y tras años de enfrentarse a San Francisco con un uniforme de los Cowboys, Odighizuwa ahora se encuentra preparándose para enfrentar a su antiguo equipo al lado de los Fieles. El ex cornerback de los 49ers, Richard Sherman, hizo énfasis en cómo se ha calentado esta rivalidad una vez más en temporadas recientes, notando que ha habido "frustración real" en ambos lados.
"Los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, esa solía ser una vieja rivalidad que era muy intensa", dijo Sherman. "Ha vuelto a ese nivel en ambos lados... van a ser fuegos artificiales".
"Vaya, no puedo esperar", dijo Odighizuwa al discutir este partido muy esperado del 2026.
El partido contra los Cowboys puede que ya esté marcado en su calendario, y Odighizuwa también compartió la emoción de unirse y ajustarse a la organización de los 49ers.
"Definitivamente feliz de estar aquí", dijo Odighizuwa. "Es un gran equipo, una gran organización de arriba a abajo. Siento que es definitivamente una mentalidad ganadora aquí... Yo solo estoy llegando y sumando a un gran equipo con muchos grandes jugadores que ya están aquí".
Odighizuwa también señaló el impacto temprano de Kris Kocurek, el entrenador de línea defensiva de los 49ers, quien fue el primer entrenador que lo contactó tras haber ocurrido el intercambio. El liniero defensivo expresó emoción al pensar en su lugar en el esquema defensivo de San Francisco, explicando que el sistema le permitirá jugar con mayor libertad.
"Él ya vio todos mis videos del año pasado", dijo Odighizuwa. "Nos sentamos y él ya tiene un plan en su mente... Siento como que me están quitando las esposas de mis manos un poco. Estoy listo para poder hacer jugadas en este esquema".
Odighizuwa también habló sobre la química con sus nuevos compañeros de equipo, incluyendo a Nick Bosa y el resto del grupo de la línea defensiva de los 49ers. Compartió que varios jugadores se reunieron en la casa de Mykel Williams durante el draft para una carne asada y unirse más como grupo.
En cuanto a sus metas para la temporada 2026, el liniero defensivo dijo que es posible que los fans de los 49ers no hayan visto aún su mejor versión.
"Por los pasados cinco años, no he razgado la superficie del jugador que soy", dijo Odighizuwa. "No ha sido puesto en marcha total, así que planeo eh hacerlo".
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