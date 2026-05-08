7 Conclusiones de los Coordinadores de los 49ers Previo al Rookie Minicamp

El campamento de novatos comenzó el jueves en las instalaciones del SAP Performance Facility de los San Francisco 49ers marcando el regreso oficial del football. Los coordinadores se encontraron con la prensa antes de que los entrenamientos dieran inicio.

El Coordinador Defensivo Raheem Morris, Coordinador Ofensivo Klay Kubiak, y Coordinador de Equipos Especiales Brant Boyer destacaron los jugadores agregados al equipo, la clase del draft, desarrollo de jugadores y las metas entrando a la temporada 2026.

Estas son siete conclusiones después de las conferencias de prensa del jueves:

1. Los 49ers Creen que Agregaron a Jugadores que Harán la Diferencia esta Temporada Baja

Los coordinadores hicieron énfasis repetidamente en el talento agregado por la via de la agencia libre y el NFL Draft, señalando específicamente al WR Mike Evans y a diferentes jugadores novatos estelares.

Kubiak llamó a Evans "un receptor digno del Salón de la Fama" y "un enfrentamiento directo del que puedes tomar provecho". Agregó que Evans "es uno de los jugadores más competitivos que existen".

Morris, quien pasó varias temporadas con anterioridad enfrentándose a Evans en la división NFC South, dijo que el receptor veterano es "una piedra en el zapato de quien esté defendiendo en contra suya porque tiene muchas habilidades y diferentes recursos que puede usar".

Morris también bromeó sobre que "definitivamente hay gente que amerita una fiesta con alberca" tanto en ofensiva como en defensiva en la clase del draft de este año, después de que el Presidente de Operaciones de Football y General Manager, John Lynch, hiciera referencia a la emoción de Morris durante una de las juntas en camino al draft.

2. Morris: "En el Negocio de ser Entrometido"

Morris entra a su primera temporada con San Francisco después de haberse desempeñado con anterioridad como Entrenador en Jefe de los Atlanta Falcons. A lo largo de su carrera como entrenador, Morris ha trabajado de ambos lados del balón, lo que considera que le da una perspectiva única como un entrenador defensivo.

"Toda nuestra carrera ha sido algo a estar en el negocio de ser un entrometido", dijo Morris.

Explicó que su tiempo trabajando junto al Entrenador en Jefe Kyle Shanahan en una de sus primeras paradas como coordinador ofensivo en Atlanta le ayudó a entender mejor los conceptos ofensivos, las lecturas del quarterback, y cómo comunicar los ajustes defensivos a sus jugadores.

"De hecho puedes hablar su idioma", dijo Morris. "Ser capaz de explicarlo a tus jugadores en una forma totalmente diferente, he disfrutado el proceso de ser capaz de cambiar de switch de ida y vuelta".

Esa mentalidad compartida también ha ayudado a forjar esa larga relación de Morris con Shanahan.

"No hay muchos entrenadores en la NFL que pueden decir que son capaces de entrenar en ambos lados del balón", dijo Morris. "Me siento realmente bendecido, en verdad creo que es un beneficio definitivo poder trabajar con Kyle y poder estar alrededor de este tipo de personas".

3. Kubiak Comparte la Visión para las Selecciones del Draft a la Ofensiva

Kubiak hizo énfasis en que el rookie minicamp funciona como una introducción al libro de jugadas y una oportunidad para que los jugadores comiencen a aprender los sistemas.

"Uno quiere que empiecen a entrar a las instalaciones y al libro de juegos un poco", dijo Kubiak. "Sabes cómo queremos trabajar, conoces el estándar".

Stribling sigue siendo uno de los novatos más hablados hoy, y Kubiak mencionó la visión a corto y largo plazo para el receptor novato.

"Es un jugador grande, rápido y poderoso", dijo Kubiak. "Es un jugador completo y ese tipo de jugadores hacen mejor a tu equipo".

Kubiak también compartió que Leonard Hankerson, el entrenador de receptores, conectó inmediatamente con Stribling durante el proceso del draft.

"Hank, nuestro entrenador de receptores, le llamó la atención inmediatamente", dijo Kubiak. "Este jugador es diferente, es profesional, está hecho de todo lo correcto".

Kubiak también destacó el estilo físico al correr de Black y la habilidad de obtener yardas al revisar sus videos colegiales.

"Cuando toca el balón, maximiza cada jugada", dijo Kubiak. "Es un corredor muy físico, muy duro".

A lo largo de la línea ofensiva, Kubiak dijo que el novato, Willis, podrá empezar trabajando como guardia izquierdo y seguir desarrollando su versatilidad en toda la línea.

"Creemos que es muy versatil", dijo Kubiak. "También puede jugar de centro, creemos".

4. Morris Ve la Energía y Disrupción en los Jugadores Defensivos de esta Clase

Morris pasó tiempo discutiendo a los nuevos jugadores que se suman a la defensa en San Francisco, destacando especialmente la energía y habilidad de presionar el pase de Height y la habilidad disruptiva de Halton.

"Siempre quieres tener ese tipo de jugadores que presionan al pase", dijo Morris. "Romello trae cierta habilidad para apresurar el pase".

Morris agregó que el motor de Height destacó inmediatamente en el proceso de evaluación.

"Juega con mucha energía, posiblemente uno de los jugadores con más energía que vimos en este draft", dijo Morris.

Halton fue alabado por la disrupción que puede provocar en las líneas ofensivas contrarias.

"Te da el mismo tipo de presencia en el interior", dijo Morris. "Grandes jugadores para detener la carrera, disruptivos y que pueden hacer una gran variedad de cosas".

Boyer también destacó a Dugger como un jugador que puede contribuir rápidamente a los equipos especiales gracias a su tamaño y atletismo.

"Si eres así de grande, alto y rápido, ciertamente deberías poder ayudarnos", dijo Boyer.

5. Mejorando Contra los Esquemas Defensivos

Kubiak habló directamente sobre mejorar el juego ofensivo contra los diferentes esquemas defensivos. Señaló el partido divisional de los 49ers contra los Seattle Seahawks como un ejemplo de donde puede mejorar la ofensiva.

"Tienes que correr mejor el balón", dijo Kubiak. "Debes vencer sus esquinas. Tienen grandes esquineros que quieren retarte uno a uno".

Agregó que el cuerpo técnico ha pasado la temporada baja estudiando cómo las defensas están evolucionando contra las ofensivas al estilo de Shanahan.

"Para mi, el cambio más grande que he visto es cómo las defensas han mejorado", dijo Kubiak. "Creo que el esquema que corremos se ha extendido en la liga por los últimos 10 años, y creo que las defensas han mejorado mucho para atacarlo".

"Debemos mejorar, y tenemos que estudiarlos", dijo Kubiak. "Tenemos que encontrar mejores maneras de atacarlos".

Agregar velocidad y jugadores explosivos en la posición de receptor fue parte de ese proceso.

"Estamos tratando de encontrar jugadores que toquen el balón y hagan más fácil la vida de todos", dijo Kubiak. "Tratamos de solucionar eso y agregar más profundidad y talento en la posición de receptor".

6. Purdy y McCaffrey Siguen Evolucionando para el 2026

Kubiak dijo que una de las metas más grandes esta temporada baja para QB Brock Purdyes mejorar dentro de la bolsa de protección.

"Está luchando por ser un jugador mejor y más fuerte en la bolsa", dijo Kubiak.

Kubiak profundizó en la rareza de un corredor como Christian McCaffrey y la importancia de encontrar más oportunidades para darle rotación a lo largo de la temporada.

"Es un reto porque estás hablando de un jugador que no quiere salir del campo", dijo Kubiak. "Pero es nuestra responsabilidad rotarlos".

7. Competencia en Equipos Especiales

Boyer dejó en claro que varios roles de equipos especiales estarán abiertos a competencia a lo largo del Training Camp y la pretemporada.

Eso comienza con la posición de pateador de despejes, donde se espera que el veterano de cinco años, Corliss Waitman y el novato no seleccionado Jack Bouwmeester peleen por el puesto.

"Eso me emociona mucho", dijo Boyer. "Dejar que los dos peleen por el puesto".

Boyer también discutió la competencia en los regresos, mencionando a varios candidatos que incluyen a los receptores Christian Kirk, Jacob Cowing, y Ricky Pearsall.

Sobre el pateador veterano Eddy Piñeiro, Boyer destacó la confianza que sigue trayendo al campo. Piñeiro firmó una extensión de 4 años con el equipo en el mes de marzo, asegurando su futuro aquí en La Bahía.