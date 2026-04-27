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Los 49ers Llegan a Acuerdos con Agentes Libres No Drafteados

Apr 26, 2026 at 06:25 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han llegado a acuerdos con ocho agentes libres no drafteados.

Agentes Libres No Drafteados

  • Jack Boumeester - P, 1.88m, 92.99 kg, Texas
  • Khalil Dinkins - TE, 1.93m, 113.85 kg, Penn State
  • Bryson Eason - DL, 1.88m, 146.51 kg, Tennessee
  • Wesley Grimes - WR, 1.88m, 88 kg, North Carolina State
  • Mikail Kamara - DL, 1.83m, 117.93 kg, Indiana
  • Will Pauling - WR, 1.75m, 83 kg, Notre Dame
  • Jalen Stroman - S, 1.83m, 92 kg, Notre Dame
  • James Thompson - DL, 1.98m, 139.71 kg, Illinois

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