Los 49ers Llegan a Acuerdos con Agentes Libres No Drafteados

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han llegado a acuerdos con ocho agentes libres no drafteados.
Agentes Libres No Drafteados
- Jack Boumeester - P, 1.88m, 92.99 kg, Texas
- Khalil Dinkins - TE, 1.93m, 113.85 kg, Penn State
- Bryson Eason - DL, 1.88m, 146.51 kg, Tennessee
- Wesley Grimes - WR, 1.88m, 88 kg, North Carolina State
- Mikail Kamara - DL, 1.83m, 117.93 kg, Indiana
- Will Pauling - WR, 1.75m, 83 kg, Notre Dame
- Jalen Stroman - S, 1.83m, 92 kg, Notre Dame
- James Thompson - DL, 1.98m, 139.71 kg, Illinois