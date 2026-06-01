Nick Bosa Habla Sobre su Recuperación de ACL, Redescubriendo Su Amor por el Football

Por tercera vez en su carrera, el liniero defensivo de los San Francisco 49ers, Nick Bosa, se encuentra navegando el largo y sinuoso camino de la recuperación tras una lesión en el ligamento cruzado anterior. Pero esta vez, la recuperación se ha sentido diferente.

Tras sufrir la lesión en su rodilla derecha durante la Semana 3, en la victoria de los San Francisco 49ers Week 3 sobre los Arizona Cardinals la temporada pasada, Bosa admitió que hubo momentos difíciles en la etapa temprana del proceso de rehabilitación en donde el peso emocional de la lesión tuvo un impacto tan fuerte como el mismo de la recuperación física.

"Fue muy difícil al inicio", dijo Bosa durante los OTAs de los 49ers. "Obviamente, uno solo quiere poder jugar. Especialmente con lo bien que iban las cosas para la defensa y para mi personalmente, sentí que estaba en un nivel muy alto para empezar el año".

Cuando la realidad se asentó sobre otra lesión que terminó temprano su temporada, Bosa se sintió vulnerable en compartir cómo se encontraba mentalmente en la parte temprana del proceso de recuperación.

"Empiezas queriendo renunciar, nunca volver a jugar y no volver a poner a tu cuerpo en ese lugar otra vez", admitió. "Y después poco a poco te vas dando cuenta que amas este juego y que quieres volver".

Ahora, después de que han pasado varios meses de la cirugía, Bosa compartió que tanto su cuerpo como su mente están en un lugar mucho mejor.

"Nunca dudé que podía volver a donde estoy", dijo. "Te arreglan muy bien y me estoy sintiendo muy bien. Mi mente también está mucho mejor".

Bosa ha estado rehabilitándose en Santa Clara y ha estado presente mientras el el equipo comienza la Fase 3 de OTAs. El Entrenador en Jefe, Kyle Shanahan, anunció que Bosa podría regresar alrededor del inicio del Campamento de Entrenamiento o poco después, y Bosa compartió una expectativa similar.

"Planeo estar listo", dijo.

Aunque Bosa ya ha regresado de una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo ocurrida durante la temporada 2020, explicó que esta recuperación ha tomado forma en gran parte por el entendimiento de su cuerpo, el proceso de rehabilitación y su paciencia durante la recuperación. Temprano en su carrera, su mentalidad era atacar cada meta tan agresivamente como fuera posible. Esta vez, la experiencia cambió su forma de pensar.

"Cuando lo hice en 2020, fue sobre buscar cada meta tan fuerte como fuera posible", dijo. "Probablemente traté con algunas cosas que no era necesario en materia de baches en el camino de la recuperación. Ahora lo llevo lento. Tengo referencias a las cuales voltear a ver".

Debido a que esta es la segunda lesión de ACL en la misma rodilla, ya que Bosa había pasado por lo mismo en su último año de secundaria, dijo que la recuperación vino también de diferentes ajustes físicamente. Pero con más experiencia y perspectiva, aprendió a no acelerar el proceso.

"Me lesioné muy temprano el año pasado así que hay mucho tiempo para poner en marcha el plan y estar listo para una temporada larga", dijo.

El lado mental de la rehabilitación se puede sentir muy solo en ocasiones, pero Bosa compartió que tener compañeros de equipo a su lado durante la recuperación hizo una diferencia. El Linebacker Fred Warner y liniero defensivo Mykel Williams estuvieron entre los jugadores que también pasaron tiempo en el cuarto de entrenamiento en la temporada 2025.

"Haber tenido a Fred durante el camino cada mañana en el cuarto de entrenamiento en los primeros días y después también Mykel uniéndose al grupo", Bosa dijo. "Es un tiempo muy solitario, así que haberlos tenido ayuda".

Bosa también compartió que ayudó a que Williams navegara por los contratiempos naturales que ocurren durante la rehabilitación, usando lecciones aprendidas de sus propias experiencias.

"Estábamos en diferentes etapas, pero me estuvo haciendo preguntas conforme avanzaba el proceso", dijo. "A veces encuentras problemas a lo largo del proceso y es algo natural. Solo debes tomarlo con calma, incluso a veces tomar un paso atrás, o lo que deba suceder, y confiar en el proceso, y yo le ayudé con eso".

Mientras Bosa continúa progresando en camino a su regreso, la emoción es clara alrededor de la defensa de los 49ers al entrar a la temporada 2026. El pass rusher veterano alabó al nuevo coordinador defensivo Raheem Morris por traer tanto energía como experiencia a las reuniones.

"Él es muy divertido en las reuniones", dijo Bosa. "Es como un comediante ahí, pero también con mucho conocimiento".

Bosa también habló de manera muy positiva sobre los novatos que llegaron a la defensiva, especialmente la selección de tercera ronda, Romello Height por la impresión que ya ha hecho durante el trabajo en la temporada baja.

"Romello se ve muy explosivo, se ve muy bien", dijo Bosa. "Se ve muy pulido para un rusher, lo cual es muy bueno... será muy divertido trabajar con él".

El panorama de Bosa sobre la temporada 2026 viene con una apreciación renovada por el juego y simplemente por sentirse sano otra vez.