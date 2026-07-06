Los 49ers Firman a DL Romello Height a un Contrato por Cuatro Años

Height (1.90m, 108.41kg) fue el primero de dos selecciones del draft de tercera ronda (70 general) seleccionado por los 49ers en el draft de este año, egresado de Texas Tech. Ha aparecido en 50 partidos (28 como titular) por seis temporadas en Texas Tech (2025), Georgia Tech (2024), Southern California (2022-23) y Auburn (2020-21) acumulando 111 tackles, 26.5 tackles para pérdida de yardas, 16.0 sacks, cuatro balones sueltos provocados, dos pases defendidos y una intercepción. En 20125 en Texas Tech, fue titular en los 14 partidos en los que participó acumulando 38 tackles, 11.0 tackles para pérdida de yardas, 9.5 sacks, dos balones sueltos provocados y un pase defendido, obteniendo el reconocimiento al Primer Equipo All-Big 12. En 2024 en Georgia Tech, fue titular en 12 partidos registrando 34 tackles, 6.5 tackles para pérdida de yardas, 2.5 sacks, dos balones sueltos provocados, un pase defendido y una intercepción. En 2023 en Southern California, apareció en 12 partidos acumulando 20 tackles, 6.0 tackles para pérdida de yardas y 4.0 sacks. En 2022, fue titular en dos partidos. En 2021 en Auburn, apareció en nueve partidos registrando 19 tackles y 3.0 tackles para pérdida de yardas. Height fue reserva en 2020 tras aparecer en un partido.