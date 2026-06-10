Keena Turner Ingresará al Salón de la Fama de los San Francisco 49ers Edward J. DeBartolo Sr.

Los San Francisco 49ers y la Familia York han anunciado el día de hoy que el LB Keena Turner será el integrante número 34 del Salón de la Fama de los San Francisco 49ers Edward J. DeBartolo Sr.

La ceremonia de inducción de Turner ocurrirá en el partido de la Semana 6 de San Francisco en contra de los Washington Commanders en Monday Night Football.

"Me siento profundamente honrado de ingresar al Salón de la Fama de los San Francisco 49ers", dijo Turner. "No estaría en esta posición si no fuera por mis extraordinarios compañeros de equipo y entrenadores quienes me ayudaron a tener éxito dentro y fuera de la cancha así como a los dueños dedicados que han ayudado a formar el legado de esta franquicia. Haber servido a esta organización desde 1980, una de las más icónicas en el deporte, ha sido el honor de toda una vida. Ser reconocido como una pieza de esta historia, junto a muchas leyendas que han portado el rojo y oro, es un privilegio muy grande".

Seleccionado originalmente por los 49ers en la segunda ronda (39 general) del NFL Draft 1980, Turner pasó toda su carrera de 11 años en la NFL con San Francisco (1980-90). Apareció en 153 partidos (118 como titular) y registeró 562 tackles, 62 pases defendidos, 19.5 sacks, 11 intercepciones, ocho balones sueltos provocados y ocho balones sueltos recuperados. También apareció en 18 partidos de postemporada (16 como titular) registrando 53 tackles, cuatro pases defendidos, 2.0 sacks, dos intercepciones y un balón suelto recuperado.

Cuatro veces Campeón del Super Bowl (XVI, XIX, XXIII & XXIV) y seleccionado al Pro Bowl de 1985, Turner fue una pieza instrumental de la dinastía de los 49ers en la década de los 80. Conocido por su versatilidad, fue el primer jugador en la historia de la franquicia en registrar al menos 10.0 sacks y 10 intercepciones en una carrera. En la temporada 1984, Turner registró un récord personal de cuatro intercepciones, empatando el registro de más intercepciones para un jugador no back defensivo en una temporada en la historia de la franquicia. También es miembro del club de 10 años en San Francisco, que reconoce a los jugadores de los 49ers cuya permanencia en el equipo alcanzó la marca de los 10 años, y fue honrado por sus compañeros y entrenadores con el Reconocimiento Len Eshmont (1984) y el Reconocimiento al Coraje Ed Block (1985).

Después de su carrera como jugador, Turner ha seguido siendo parte de los 49ers como miembro de la gerencia. Se ha desempeñado en varios roles a lo largo de tres décadas en la gerencia y actualmente es el Vice Presidente y Consultor Senior del General Manager. Además, Turner ha sido una pieza clave en la creación del Museo de los 49ers, ubicado en Levi's Stadium, el cual presenta 11 galerías y espacios de exhibición únicos dedicados al pasado, presente y futuro de los 49ers. Entrará a su temporada número 41 con el equipo (11 como jugador/30 en gerencia).

Originario de Chicago, IL, Turner jugó en el nivel colegial en la Universidad de Purdue, donde fue nombrado dos veces al Primer Equipo All-Big Ten (1978-79). Ingresó al Salón de la Fama Leroy Keyes Purdue Athletics en 2006.

Sobre el Salón de la Fama de los San Francisco 49ers Edward J. DeBartolo Sr.