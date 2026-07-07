 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Anuncian los Días Temáticos 2026 en Levi's® Stadium

Jul 07, 2026 at 03:05 PM
Author Image
Briana Jeannel

Team Reporter

Los San Francisco 49ers han anunciado las temáticas y celebraciones especiales para cada uno de los partidos de local de la temporada 2026 en Levi's® Stadium. A lo largo de la temporada, la organización reconocerá las iniciativas de la liga, honrará a leyendas de la franquicia y celebrará a los Fieles.

Este es un vistazo a los días temáticos en los partidos de local de los 49ers en el 2026:

  • Pretemporada Semana 1 vs. Tennessee Titans (13 de agosto, 7 p.m.) – Football for All
    • Los 49ers continuarán con la celebración Football for All, una iniciativa lanzada en 2023 que presenta la diversidad, igualdad e inclusión que define al área de La Bahía, los Fieles en todo el mundo y la industria del deporte.
  • Semana 2 vs. Miami Dolphins (20 de septiembre, 2:25 p.m.) – Debut en Casa
    • Los Fieles le darán la bienvenida al equipo de vuelta a Levi's® Stadium para el primer partido de la temporada reulgar como local de la temporada 2026.
  • Semana 3 vs. Arizona Cardinals (27 de septiembre, 2:05 p.m.) – Mes de la Herencia Latina
    • Los 49ers celebrarán el Mes de la Herencia Latina al reconocer las historias, culturas y contribuciones de los latinoamericanos.
  • Semana 4 vs. Denver Broncos (4 de octubre, 2:25 p.m.) – Crucial Catch, Ceremonia Roger Craig Pro Football Hall of Fame Ring of Excellence
    • El equipo se unirá al apoyo de la iniciativa Crucial Catch de la NFL, para sensibilizar sobre la prevención del cancer, detección temprana y reducción de riesgos al honrar a sobrevivientes de cancer y a aquellos que actualmente batallan contra la enfermedad. Al medio tiempo, el Pro Football Hall of Fame Roger Craig será reconocido con su ceremonia Ring of Excellence tras su elección a la Clase del 2026 del Salón de la Fama del Football Profesional.
  • Semana 6 vs. Washington Commanders (19 de octubre, 6:15 p.m.) – Ceremonia del 49ers Hall of Fame, Fin de Semana Alumni
    • Durante el "Monday Night Football," los 49ers celebrarán como cada año su Fin de Semana Alumni y honrarán a las leyendas de la franquicia. Al medio tiempo, el ex linebacker Keena Turner será el miembro número 34 del Salón de la Fama de los San Francisco 49ers Edward J. DeBartolo Sr.
  • Semana 9 vs. Las Vegas Raiders (8 de noviembre, 3:05 p.m.) – Salute to Service
    • Los 49ers se unirán a la NFL en honrar a los veteranos, miembros en servicio activo y familias de los militares a lo largo de la iniciativa de la liga Salute to Service.
  • Semana 12 vs. Seattle Seahawks (29 de noviembre, 3:25 p.m.) – My Cause My Cleats
    • Jugadores, cuerpo técnico y ejecutivos presentarán calzado personalizado para representar organizaciones de caridad y causas importantes para ellos, como parte de la campaña de la NFL My Cause My Cleats.
  • Semana 17 vs. Philadelphia Eagles (3 de enero, 7:20 p.m.) – Inspire Change, Agradecimiento a los Fieles
    • Durante el "Sunday Night Football," los 49ers reconocerán la iniciativa de la NFL Inspire Change, destacando el compromiso del equipo hacia la justicia social y el impacto en las comunidades. La organización también celebrará el Agradecimiento a los Fieles durante el último partido de local de la temporada regular, honrando a los fans por su lealtad y apoyo a lo largo del año.

Related Content

news

Los 49ers Firman a DL Gracen Halton a un Contrato por Cuatro Años

Los San Francisco 49ers anuncian que han firmado a DL Gracen Halton a un contrato por cuatro años.

news

Los 49ers Firman a DL Romello Height a un Contrato por Cuatro Años

Los San Francisco 49ers han firmado a DL Romello Height a un contrato por cuatro años.

news

Brock Purdy Ocupa el Puesto No. 85 en el 'Top 100 Jugadores de 2026' de la NFL

El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy fue votado como el jugador no. 85 en la lista "Top 100 Jugadores del 2026" de la NFL.

news

Mac Jones en su Segundo Año con los 49ers: 'Es Momento de Sumar Algunos Buenos Años Aquí'

El Quarterback Mac Jones evalúa la ofensiva de los 49ers, habla sobre el renovado grupo de receptores y comparte su mentalidad de cara a su segundo año en San Francisco.

news

La NFL Anuncia las Fechas para el Training Camp 2026 de los 49ers y Prácticas en Conjunto

Los novatos y veteranos de los San Francisco 49ers reportarán en Santa Clara a mediados de julio, conforme se acerca la temporada 2026.

news

McKivitz Manda un Mensaje Claro Sobre su Futuro en los 49ers: "Quiero Estar en ese Muro de los 10 Años"

Colton McKivitz reflexiona sobre su viaje con los San Francisco 49ers y explica por qué su meta es ganarse un lugar en el muro de los 10 años del equipo.

news

5 Notas De: Liniero Ofensivo Enrique Cruz Jr.

Conoce al liniero ofensivo de los San Francisco 49ers, Enrique Cruz Jr., sus raíces puertorriqueñas y su viaje hacia la NFL.

news

Los 49ers Lamentan el Fallecimiento de Aldon Smith

El ex linebacker de los San Francisco 49ers, Aldon Smith, falleció el día de hoy a la edad de 36 años.

news

Un Consejo Inesperado de George Kittle Para los Novatos del os 49ers

El Ala Cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, explicó por qué los jugadores jóvenes deben dejar que su actuación sea la que dé la primera impresión.

news

Los 49ers Firman a RB Sincere McCormick a un Contrato por Un Año, Envían a Waivers a RB Jordan Mims

Los 49ers han firmado a RB Sincere McCormick a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers a RB Jordan Mims.

news

Keena Turner Ingresará al Salón de la Fama de los San Francisco 49ers Edward J. DeBartolo Sr.

Los San Francisco 49ers y la Familia York anunciaron hoy que el LB Keena Turner será el miembro no. 34 del Salón de la Fama de los San Francisco 49ers Edward J. DeBartolo Sr.

Advertising