Los 49ers Anuncian los Días Temáticos 2026 en Levi's® Stadium

Los San Francisco 49ers han anunciado las temáticas y celebraciones especiales para cada uno de los partidos de local de la temporada 2026 en Levi's® Stadium. A lo largo de la temporada, la organización reconocerá las iniciativas de la liga, honrará a leyendas de la franquicia y celebrará a los Fieles.
Este es un vistazo a los días temáticos en los partidos de local de los 49ers en el 2026:
- Pretemporada Semana 1 vs. Tennessee Titans (13 de agosto, 7 p.m.) – Football for All
- Los 49ers continuarán con la celebración Football for All, una iniciativa lanzada en 2023 que presenta la diversidad, igualdad e inclusión que define al área de La Bahía, los Fieles en todo el mundo y la industria del deporte.
- Semana 2 vs. Miami Dolphins (20 de septiembre, 2:25 p.m.) – Debut en Casa
- Los Fieles le darán la bienvenida al equipo de vuelta a Levi's® Stadium para el primer partido de la temporada reulgar como local de la temporada 2026.
- Semana 3 vs. Arizona Cardinals (27 de septiembre, 2:05 p.m.) – Mes de la Herencia Latina
- Los 49ers celebrarán el Mes de la Herencia Latina al reconocer las historias, culturas y contribuciones de los latinoamericanos.
- Semana 4 vs. Denver Broncos (4 de octubre, 2:25 p.m.) – Crucial Catch, Ceremonia Roger Craig Pro Football Hall of Fame Ring of Excellence
- El equipo se unirá al apoyo de la iniciativa Crucial Catch de la NFL, para sensibilizar sobre la prevención del cancer, detección temprana y reducción de riesgos al honrar a sobrevivientes de cancer y a aquellos que actualmente batallan contra la enfermedad. Al medio tiempo, el Pro Football Hall of Fame Roger Craig será reconocido con su ceremonia Ring of Excellence tras su elección a la Clase del 2026 del Salón de la Fama del Football Profesional.
- Semana 6 vs. Washington Commanders (19 de octubre, 6:15 p.m.) – Ceremonia del 49ers Hall of Fame, Fin de Semana Alumni
- Durante el "Monday Night Football," los 49ers celebrarán como cada año su Fin de Semana Alumni y honrarán a las leyendas de la franquicia. Al medio tiempo, el ex linebacker Keena Turner será el miembro número 34 del Salón de la Fama de los San Francisco 49ers Edward J. DeBartolo Sr.
- Semana 9 vs. Las Vegas Raiders (8 de noviembre, 3:05 p.m.) – Salute to Service
- Los 49ers se unirán a la NFL en honrar a los veteranos, miembros en servicio activo y familias de los militares a lo largo de la iniciativa de la liga Salute to Service.
- Semana 12 vs. Seattle Seahawks (29 de noviembre, 3:25 p.m.) – My Cause My Cleats
- Jugadores, cuerpo técnico y ejecutivos presentarán calzado personalizado para representar organizaciones de caridad y causas importantes para ellos, como parte de la campaña de la NFL My Cause My Cleats.
- Semana 17 vs. Philadelphia Eagles (3 de enero, 7:20 p.m.) – Inspire Change, Agradecimiento a los Fieles
- Durante el "Sunday Night Football," los 49ers reconocerán la iniciativa de la NFL Inspire Change, destacando el compromiso del equipo hacia la justicia social y el impacto en las comunidades. La organización también celebrará el Agradecimiento a los Fieles durante el último partido de local de la temporada regular, honrando a los fans por su lealtad y apoyo a lo largo del año.