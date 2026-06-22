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La NFL Anuncia las Fechas para el Training Camp 2026 de los 49ers y Prácticas en Conjunto

Jun 22, 2026 at 10:42 AM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Oficialmente inicia la cuenta regresiva para que vuelva el football.

La temporada 2026 de la NFL se acerca rápidamente, y la liga ha dado a conocer este lunes las fechas oficiales de reporte y sedes de training camp para los 32 equipos.

Para los San Francisco 49ers, el training camp ocurrirá una vez más en la SAP Performance Facility en Santa Clara, California.

  • Reporte de novatos: 18 de julio
  • Reporte de veteranos: 25 de julio
  • Prácticas en conjunto vs. Tennessee Titans: 11 de agosto (Santa Clara, CA)
  • Prácticas en conjunto vs. Los Angeles Chargers: 18 de agosto (El Segundo, CA)

El training camp marca la primera vez en que el roster completo estará de vuelta desde que finalizaron las OTAs antes en esta offseason. El equipo aún está pendiente por anunciar cuáles serán las fechas de práctica que estarán abiertas a los fans y cuándo estarán disponibles los boletos. Mantente pendiente para más actualizaciones conforme se acerca el training camp.

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