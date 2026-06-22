La NFL Anuncia las Fechas para el Training Camp 2026 de los 49ers y Prácticas en Conjunto

La temporada 2026 de la NFL se acerca rápidamente, y la liga ha dado a conocer este lunes las fechas oficiales de reporte y sedes de training camp para los 32 equipos.

El training camp marca la primera vez en que el roster completo estará de vuelta desde que finalizaron las OTAs antes en esta offseason. El equipo aún está pendiente por anunciar cuáles serán las fechas de práctica que estarán abiertas a los fans y cuándo estarán disponibles los boletos. Mantente pendiente para más actualizaciones conforme se acerca el training camp.