5 Notas De: Liniero Ofensivo Enrique Cruz Jr.

Los San Francisco 49ers seleccionaron al liniero ofensivo Enrique Cruz Jr. de la Universidad de Kansas con la selección general número 179 en el NFL Draft 2026. Cruz Jr. jugó cuatro temporadas en el nivel colegial en Syracuse antes de transferirse a la Universidad de Kansas en 2025 donde fue titular en los 12 partidos obteniendo la Mención Honorífica All-Big 12.
El originario de Chicago agrega tamaño, atletismo y versatilidad a un grupo competitivo de línea ofensiva de los 49ers.
Aquí hay cinco datos a conocer sobre Enrique Cruz Jr.: