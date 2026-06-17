5 Notas De: Liniero Ofensivo Enrique Cruz Jr.

Cruz Jr. está orgulloso de su herencia puertorriqueña y ha hablado de la importancia de representar la comunidad Latina en su viaje. En su entrevista “Meet the Rookies”, platicó sobre el orgullo que tiene en ser parte de un grupo creciente de jugadores latinos en la NFL y la oportunidad de inspirar a generaciones futuras.

"Poder estar aquí representando mi cultura, representando a los puertorriqueños... en verdad es un honor. El crecimiento de los latinos en los deportes ha sido sorprendente", dijo Cruz. "Tan sólo el tener siete en este draft, y ojalá más en el futuro. Creo que es una oportunidad genial".

También habló sobre la emoción de jugar en la Ciudad de México con los 49ers en el Estadio Banorte en la Semana 11.