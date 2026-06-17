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5 Notas De: Liniero Ofensivo Enrique Cruz Jr.
5 Notas De: Liniero Ofensivo Enrique Cruz Jr.
Conoce al liniero ofensivo de los San Francisco 49ers, Enrique Cruz Jr., sus raíces puertorriqueñas y su viaje hacia la NFL.
By Brooke Evans Jun 17, 2026

Los San Francisco 49ers seleccionaron al liniero ofensivo Enrique Cruz Jr. de la Universidad de Kansas con la selección general número 179 en el NFL Draft 2026. Cruz Jr. jugó cuatro temporadas en el nivel colegial en Syracuse antes de transferirse a la Universidad de Kansas en 2025 donde fue titular en los 12 partidos obteniendo la Mención Honorífica All-Big 12.

El originario de Chicago agrega tamaño, atletismo y versatilidad a un grupo competitivo de línea ofensiva de los 49ers.

Aquí hay cinco datos a conocer sobre Enrique Cruz Jr.:

1. Cruz Jr. Trae Versatilidad

Terrell Lloyd/49ers

Cruz Jr. tiene experiencia como titular en ambos lados como tackle izquierdo y derecho. Tras haber pasado la mayoría del tiempo en Syracuse como tackle izquierdo, fue titular los 12 partidos como tackle derecho para Kansas en 2025, obteniendo la Mención Honorífica All-Big 12.

La habilidad del novato de jugar posiciones multiples fue uno de los rasgos que destacaron en San Francisco a lo largo del proceso del Draft.

"Pensamos que es un tackle", dijo el Presidente de Operaciones de Football y General Manager, John Lynch. "Puede tener la flexibilidad para ser guardia, pero estamos emocionados de agregarlo al grupo de la línea ofensiva y añadir algo de competencia".

Cruz Jr. también está a la expectativa de aprender y jugar al lado de uno de los mejores tackles izquierdos en la liga, Trent Williams.

"Él es uno de los mejores de todos los tiempos", dijo Cruz Jr. tras ser seleccionado. "Estoy emocionado por conocerlo y poder aprender mucho de él".

2. Pies Rápidos y Atletismo en el NFL Combine

Michael Conroy/The Associated Press

Con 1.96m de altura y 141.97 kg, los scouts en el NFL Combine notaron el poder explosivo de Cruz Jr., su manejo controlado de los pies y la fuerza central contra la presión. Cruz Jr. surgió como uno de los líderes.

Entre tackles ofensivos, calificó como tercero en atletismo con un puntaje de 91, segundo en los saltos de longitud y vertical y registró la velocidad más rápida en la prueba de las 40 yardas con 33.3 km/h al correr un 4.94.

Esas habilidades atléticas fueron parte de lo que llamó la atención de los 49ers.

"Cruz es un tipo que a lo largo del proceso nos intrigó mucho", dijo Lynch. "Entre los linieros ofensivos, él tuvo el 40 más rápido, [uno de] los saltos verticales más altos, y la velocidad más rápida... habla del tipo de atleta que es".

3. No Permitió Ni Sack en 2023

Adrian Kraus/2023 The Associated Press

Durante su temporada 2023 en Syracuse, Cruz Jr. fue titular los 13 partidos como tackle izquierdo y no permitió un solo sack. Esa temporada lo ayudó a establecerse como uno de los tackles más experimentados en la clase del draft 2026.

El General Manager Asistente RJ Gillen notó que la producción de Cruz en colegial correspondía a las habilidades que demostró a lo largo del proceso previo al draft.

"Enrique Cruz, tiene muchas de esas habilidades en él. Tiene un buen tamaño, buenos números de pruebas y de verdad nos gustó mucho su video", dijo Gillen. "Jugó frente a muchos buenos rushers este año y mantuvo su posición".

4. Su Familia Ha Estado al Centro de su Viaje

Logan Bowles/The Associated Press

La noche del NFL Draft 2026, Cruz Jr. celebró su selección rodeado de su familia en su natal Chicago. Hablando con la reportera del equipo Briana Jeannel tras la selección, compartió que su abuela ha sido uno de sus más grandes ejemplos a seguir y compartió el momento que tuvo con ella tras recibir la llamada desde San Francisco.

"Mi abuela y yo, tuvimos un momento tras la llamada. Ambos estábamos llorando".

5. Orgulloso de su Herencia Puertorriqueña

Michael Owens/The Associated Press

Cruz Jr. está orgulloso de su herencia puertorriqueña y ha hablado de la importancia de representar la comunidad Latina en su viaje. En su entrevista “Meet the Rookies”, platicó sobre el orgullo que tiene en ser parte de un grupo creciente de jugadores latinos en la NFL y la oportunidad de inspirar a generaciones futuras.

"Poder estar aquí representando mi cultura, representando a los puertorriqueños... en verdad es un honor. El crecimiento de los latinos en los deportes ha sido sorprendente", dijo Cruz. "Tan sólo el tener siete en este draft, y ojalá más en el futuro. Creo que es una oportunidad genial".

También habló sobre la emoción de jugar en la Ciudad de México con los 49ers en el Estadio Banorte en la Semana 11.

"Significa el mundo para mí estar en esta posición, hacer esto no solo por los puertorriqueños, sino por todos los hispanos... y es genial que tengamos partidos en la Ciudad de México. Saludos a México, a todos los mexicanos".

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