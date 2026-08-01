Día 5 de Training Camp 2026: Samuel Sr. Regresa al Rojo y Oro

Los San Francisco 49ers regresaron al SAP Performance Facility este sábado para la segunda práctica equipada del Training Camp presentado por Visa, como parte del "Back Together Weekend" de la NFL Network. Este día también ocurrió el regreso del WR Deebo Samuel Sr. al campo de prácticas en rojo y dorado tras firmar un contrato por un año. Samuel Sr. y el LB Dre Greenlaw hablaron con los medios después de la práctica sobre regresar a la organización que ambos llamaron hogar.

MOVIMIENTOS AL ROSTER

Los 49ers firmaron de manera oficial a Samuel Sr. este sábado a un contrato por un año y colocaron al WR Ricky Pearsall en la reserva de lesionados.

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES

NOTAS DE PRÁCTICAS

OFENSIVA:

1. Samuel Sr. de vuelta en el rojo y oro.

Mucha de la atención en la práctica de este sábado se centró alrededor de Samuel Sr., quien está de vuelta en el campo en un uniforme de los 49ers desde la temporada 2024. Los fans se emocionaron cuando atrapó su primer pase en los ejercicios 11 contra 11 enviado por el QB Mac Jones. Samuel Sr. continuó trabajando a lo largo de la práctica conforme vuelve poco a poco a la acción.

Después del entrenamiento, Samuel Sr. dijo que volver a San Francisco se sintió familiar.

"Se sintió como si no me hubiera ido a ningún lado... conozco a la gente aquí. El staff sigue siendo el mismo", dijo. "Se siente como que nunca me fui".

El coordinador defensivo Raheem Morris ha visto de primera mano lo que Samuel Sr. trae a una ofensiva, después de pasar años preparándose para enfrentarlo. Después de la práctica, Morris llamó a Samuel "la pieza que puedes mover a todos lados", destacando su habilidad de alinearse en toda la formación.

2. Samuel Sr. fue visto hablando con su nuevo compañero WR Mike Evans entre ejercicios.

Aunque Samuel Sr. llega a un grupo de receptores muy diferente a como cuando se fue, Evans es un rostro familiar para él. Los dos comenzaron una amistad en el Pro Bowl 2021, y Evans dijo el viernes que está emocionado de por fin ser su compañero de equipo.

"Mi amigo", dijo Evans. "Amo cómo juega este deporte. Creo que va a traer lo que ha traído antes al equipo. Energía. Versatilidad. Gran adquisición para nosotros".

3. Los alas cerradas estuvieron muy involucrados en los ejercicios de equipo este sábado.

El QB Brock Purdy conectó en múltiples ocasiones con los TE Luke Farrell y TE Jake Tonges, mientras que Jones tambien encontró al TE Brayden Willis cuando San Francisco mezcló conceptos en el juego por pase.

DEFENSIVA:

1. Greenlaw le dio la bienvenida a Samuel Sr. a San Francisco.

Al igual que Samuel Sr., Greenlaw está de vuelta en la Bahía tras pasar la temporada pasada lejos. Después de la práctica, Greenlaw dijo que alentó a Samuel a "volver, tengamos una reunión" durante la agencia libre porque "no hay lugar como San Fran".

Greenlaw también habló sobre la energía de estar de vuelta al lado del LB Fred Warner. En los ejercicios 11 contra 11 de hoy, Greenlaw provocó un pase incompleto dirigido al FB Kyle Juszczyk, mientras que Warner también estuvo fino en su cobertura contra el RB Christian McCaffrey, ayudando a provocar dos pases incompletos.

2. La secundaria sigue haciendo jugadas.

Los CB Upton Stout, CB Renardo Green, y CB Jack Jones obstruyeron pases cada uno durante los ejercicios en equipo, generando un muy buen día para los backs defensivos. Morris alabó la competitividad del grupo, y le dio crédito a Green, Stout y Jones por encontrar oportunidades para hacer jugadas consistentemente.

3. Morris alabó la profundidad en la línea defensiva.

Morris destacó los hábitos de trabajo diarios de DL Osa Odighizuwa al notar que la competencia en el grupo sigue creciendo, mientras jugadores como el DL Alfred Collins regresan y los tackles defensivos jóvenes continúan ganándose las prácticas.

A CONTINUACIÓN