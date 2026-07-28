Día 2 de Training Camp 2026: La Defensa Brilla, La Ofensiva Crea la Química

Los San Francisco 49ers regresaron al campo de prácticas este lunes para el Día 2 del Training Camp 2026 presentado por Visa. Esta sesión incluyó periodos en equipo muy competitivos, mucho trabajo para los corredores y otra oportunidad para los veteranos del equipo y los recién llegados para crear química en camino a la temporada.

Después de la práctica, el coordinador defensivo Raheem Morris, el quarterback Brock Purdy, y back defensivo Deommodore Lenoir se encontraron con los medios para discutir el progreso del equipo en los primeros días de campamento.

Actualización de Lesiones

El liniero defensivo novato Romello Height salió de la práctica tras sufrir calambres y fue retirado del campo. Morris dijo que no hay "preocupación real" y confirmó que fueron calambres severos.

El liniero defensivo Nick Bosa continuó trabajando en camino a su regreso, participando principalmente en sesiones individuales, pero también en un número limitado de ejercicios en equipo previo a las sesiones de 11 contra 11. Morris sobre Bosa: "Está trabajando de manera limitada en su regreso, pero se ve excelente y eso siempre es una buena señal para nosotros".

El liniero ofensivo Vederian Lowe (esguince de tobillo alto) no regresó a las prácticas tras la lesión del día anterior, junto al receptor abierto Christian Kirk (distensión de la pantorrilla), y los linieros defensivos Gracen Halton (contusión en el hueso de la rodilla), y Andrew Farmer II (espalda).

Notas de las Prácticas: Ofensiva

La ofensiva de los 49ers requirió fuertemente del juego por tierra en la práctica de este lunes.

El corredor Christian McCaffrey manejó una gran carga de trabajo durante los periodos de equipo, acumulando siete acarreos y encontrando líneas abiertas consistentemente.

El novato Kaelon Black tuvo una cantidad significativa de participaciones hoy, tocando el balón seis veces y demostrando su agilidad con los pies.

Los quarterbacks Brock Purdy y Mac Jones continuaron creando química con los receptores.

Purdy y Jones distribuyeron el balón a diferentes receptores durante las prácticas de 11 contra 11, incluyendo a TE Jake Tonges, WR Ricky Pearsall, y WR De'Zhaun Stribling.

Después de la práctica, Purdy también dijo que esta velocidad en el cuarto de receptores ha agregado otra dimensión a la ofensiva. "Hemos demostrado que tenemos velocidad ahora", dijo Purdy. "De lo que he visto estos primeros dos días, poder lanzar el balón lejos y lograr que los receptores estén en esas posiciones, para mí es como decir 'vamos'. Trae otra dinámica completamente nueva a nuestra ofensiva".

Stribling continúa impresionando.

La primera selección del draft de los 49ers continuó con sus prácticas productivas, atrapando múltiples pases durante los ejercicios en equipo y creando buena separación. "Stribling ha llegado aquí, entiende la profundidad de las rutas, los detalles, alineaciones", dijo Purdy. "Nos ha demostrado que podemos confiar en él".



Notas de las Prácticas: Defensiva

El S Ji'Ayir Brown y CB Eli Apple obtuvieron intercepciones. El par de intercepciones en ejercicios de 11 contra 11 corrieron a cargo de dos veteranos, Brown y Apple.

Los cornerbacks Jack Jones, Upton Stout, y Renardo Green registraron pases defendidos cada uno durante los periodos en equipo. Morris alabó la habilidad de Jones para hacer jugadas. "Jack Jones es conocido como todo un playmaker... Ha hecho un buen trabajo desde que llegó aquí", dijo Morris.

Morris también destacó el desarrollo continuo de Green. "Tuvo una gran jugada hoy... se ha mostrado en plan grande", dijo Morris.

Los LB Fred Warner y Dre Greenlaw ponen el tono.

Warner y Greenlaw lideraron a la defensiva con energía y comunicación a lo largo de la práctica del lunes, mientras continúa la reunión de este par en el campo.

Purdy dijo que el regreso de Greenlaw ha traído una sensación diferente a la defensiva. "Lo puedes sentir... Tener a Dre Greenlaw nuevamente junto a Fred, volando y llenando los espacios", dijo Purdy.

Morris hizo eco de esos pensamientos: "Verlos a los dos comunicándose entre ellos... Esa energía que traen todos los días... Realmente es divertido".

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