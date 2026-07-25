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Comunicado de los San Francisco 49ers

Jul 25, 2026 at 09:58 AM

Comunicado de los San Francisco 49ers:

"El Entrenador en Jefe de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, se vio involucrado en un accidente automovilístico la semana pasada en donde sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida. Shanahan participará en actividades del equipo de forma limitada en el inicio de training camp mientras se recupera. Kyle Shanahan y la organización de los 49ers quieren agradecer sinceramente al personal de primera respuesta involucrado por sus esfuerzos y cuidado.

El Entrenador en Jefe Asistente Chris Foerster, junto a los coordinadores del equipo, se encargarán de las responsabilidades de entrenador en jefe durante este periodo".

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