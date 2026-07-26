Conclusiones del Día de Reporte: John Lynch Comparte Actualizaciones del Equipo Previo al Training Camp 2026

Los San Francisco 49ers han reportado oficialmente el día de hoy para el inicio del training camp, marcando el primer paso en el plan del equipo de seis semanas en camino a la temporada regular. El día de reporte sirve como un punto clave antes de que comiencen los entrenamientos, con los jugadores y personal completando pruebas físicas, reuniones y sesiones de medios.

El Presidente de Operaciones de Football y General Manager, John Lynch, habló con los medios para compartir actualizaciones del equipo y dar un vistazo a lo que viene en el training camp de este año. Estas son las conclusiones principales del día de reporte de jugadores 2026:

1. Lynch Reflexiona sobre Aldon Smith, Inducción de Roger Craig al Salón de la Fama

Lynch abrió su conferencia de prensa recordando al ex linebacker de los 49ers, Aldon Smith, quien falleció el 13 de junio a la edad de 26 años.

Smith fue seleccionado por San Francisco en el NFL Draft de 2011 con la séptima selección y rápidamente se estableció como uno de los pass rushers más dominantes en la historia de la franquicia. Registró 14 sacks como novato en 2011 antes de establecer un récord de temporada de los 49ers con 19.5 sacks en 2012.

Lynch describió a Smith como un "jugador de football especial" y compartió que Smith estuvo cerca de la organización, hablando con los novatos antes de su fallecimiento y que "realmente se involucró con estos chicos".

"Nuestras oraciones, nuestros pensamientos van a la familia de Smith mientras siguen de luto", dijo Lynch.

Lynch también mencionó al ex corredor de los 49ers, Roger Craig, quien será miembro del Salón de la Fama del Football Profesional este año.

Craig ingresará al Salón de la Fama en agosto, un honor que Lynch menciona como "algo que ya debía ocurrir". Alabó a Craig por cambiar la forma en que se juega la posición de corredor y dijo que los 49ers tendrán una comitiva amplia en Canton, Ohio para celebrar al ex jugador.

2. Shanahan Tendrá un Rol Limitado Mientras Trabaja Durante su Recuperación

Lynch dio una actualización sobre el Entrenador en Jefe, Kyle Shanahan, quien se vio involucrado en un accidente automovilístico la semana pasada sufriendo lesiones que no ponen en riesgo su vida and suffered non-life-threatening injuries.

Shanahan ha estado en las instalaciones de los 49ers mientras se recupera y participará de manera limitada en las actividades del equipo al inicio del training camp. Lynch dijo que Shanahan entrará al protocolo de conmociones con el cuerpo médico del equipo al igual que un jugador, los doctores determinarán cuando podrá regresar a una participación total.

"Dejaremos que la condición, los doctores, dicten cómo volverá y cuándo", dijo Lynch.

Lynch dijo que las lesiones de Shanahan han mejorando tras los últimos días, y que el entrenador ha podido ser visto en algunas prácticas de manera limitada. Aún así, su conmoción cerebral será el factor principal al determinar su regreso. Shanahan aún no ha sido dado de alta para pahablar con el equipo o los medios, y Lynch dijo que el equipo seguirá teniendo un acercamiento por fases con su regreso.

"Lo número uno para Kyle y la familia Shanahan es que vuelva de manera correcta", dijo Lynch. "Es un entrenador en jefe asombroso, pero esto es más grande que todo esto. Esto se trata de su bienestar".

Lynch dijo que el equipo piensa que Shanahan no se perderá el inicio de la temporada regular, incluyendo el partido de Semana 1 de los 49ers en contra de Los Angeles Rams en Melbourne, Australia.

"No estamos considerando eso", dijo Lynch. "Eso no es algo que haya escuchado de los doctores".

3. Foerster y el Cuerpo Técnico a Dar un Paso Adelante a lo largo del Camp

El entrenador en jefe asistente y de línea ofensiva, Chris Foerster, tomará los deberes de entrenador en jefe en lo que Shanahan trabaja en su recuperación, pero Lynch hizo énfasis en que la responsabilidad no caerá en una sola persona.

Foerster entrará a su temporada número 34 en la NFL, pasando 13 temporadas trabajando junto a Shanahan. Lynch compartió que Foerster conoce a Shanahan y a su sistema "de pies a cabeza". Aún así, los 49ers planean cubrir la ausencia de Shanahan con un esfuerzo colectivo.

El Coordinador defensivo Raheem Morris, Coordinador ofensivo Klay Kubiak, Coordinador de equipos especiales Brant Boyer, y los líderes veteranos del equipo tendrán un rol en mantener el equipo a flote.

"Creemos que nuestra cultura está en la gente", dijo Lynch. "Y Chris es uno de esos de quien tenemos en alta estima. Está preparado para hacer esto, nuestro cuerpo técnico está preparado, pero será un esfuerzo colectivo".

Kubiak continuará al mando de las responsabilidades llamando las jugadas durante el camp, como lo ha hecho en años pasados. Lynch también dijo que es muy posible que Kubiak llame las jugadas en los partidos de pretemporada, responsabilidad que le ha cedido Shanahan en los partidos de pretemporada anteriores.

4. Actualizaciones de Lesión: Kittle, Guerendo, Williams, Collins iniciaran el Camp en PUP

Los 49ers comenzarán el training camp con cuatro jugadores en la lista Activos/PUP: TE George Kittle (Aquiles), RB Isaac Guerendo (pectoral), DL Mykel Williams (ACL), y Alfred Collins (hombro).

Lynch compartió que Kittle ha estado haciendo todo lo posible a lo largo de la temporada baja para estar listo en la Semana 1 en contra de los Rams. Sin embargo, la disponibilidad de Kittle para el partido inaugural de la temporada regular en Australia será determinada por su recuperación, evaluaciones médicas y la demanda adicional que implica un viaje internacional.

"Ha estado tremendo en el proceso y eso habla de quién es George", dijo Lynch.

Lynch dijo que Williams también está haciendo todos los esfuerzos para estar listo en la Semana 1, aunque el equipo dejará que el cuerpo médico y las marcas de recuperación determinen si eso es una expectativa realista. Se espera que Collins regrese alrededor de "la segunda ventana" de training camp, aunque Lynch advirtió que todas las líneas de tiempo de estas lesiones pueden cambiar de acuerdo a cada recuperación individual.

Mientras tanto, Lynch confirmó que los veteranos Nick Bosa (ACL) y Fred Warner (ankle) han sido dados de alta para el comienzo de training camp. Bosa no iniciará en la lista PUP, pero el equipo planea integrarlo gradualmente a las prácticas. Lynch dijo que Bosa tiene "un gran instinto para su cuerpo" y que es muy probable que inicie con trabajo individual antes de progresar. Lynch describió a Warner como "básicamente un jugador sano" mientras entrenaba en la temporada baja y dando el cuidado apropiado a su talón, pero que está listo para seguir adelante.

"Ellos trabajan muy duro", dijo Lynch. "No solo son jugadores increíblemente talentosos, pero también marcan el ritmo. La forma en que trabajan, eso inspira a sus compañeros de equipo".

5. Movimientos en el Roster

El receptor abierto Brandon Aiyuk continúa en la lista de Abandono al equipo y no cuenta hacia el límite de 90 jugadores en el roster. Lynch dio sus mejores deseos a Aiyuk y a su familia, e hizo énfasis en que el equipo se mantendrá enfocado en los jugadores que están presentes actualmente en las instalaciones.

Los 49ers también harán un movimiento al roster previo a la primera práctica del domingo. Lynch compartió que DL Evan Anderson será liberado. El equipo agregó a TE Tanner McLachlan, quien estuvo con los Cincinnati Bengals la temporada pasada, y envió a Waivers al TE Khalil Dinkins con designación de lesión fuera del football.

6. Preparaciones para los Viajes Internacionales en 2026

Los 49ers han pasado meses preparándose para una temporada que los llevará fuera de los Estados Unidos dos veces, incluyendo un partido de Semana 1 contra los Rams en Australia y un partido de Semana 11 en contra de los Minnesota Vikings en la Ciudad de México.

Lynch dijo que la organización ha consultado a clubes de rugby, especialistas de sueño y otros expertos al desarrollar estos planes de viaje para la próxima temporada, en la que liderarán a la liga en kilómetros viajados.

"Hemos investigado todas las vías en las que podemos obtener la mejor situación posible", dijo Lynch.

La organización ha hecho varios ajustes al training camp de este año con el objetivo de optimizar la salud y desarrollo de los jugadores. Los 49ers han invertido cerca de $9 millones de dólares en una nueva área de recuperación hídrica y expandiendo al cuerpo de salud y desarrollo.

"Habrá algunos ajustes, algunos menores, pero todo cuenta", dijo Lynch. "Así que tratamos de dar lo mejor que podemos para darnos la mejor oportunidad de mantenernos sanos".

7. Remodelando la Línea Defensiva

La directiva de los 49ers ha tomado como prioridad las mejoras al frente defensivo previo a este training camp. Lynch compartió que la línea defensiva "no fue lo suficientemente buena el año pasado", y que el equipo necesitaba enfocarse en este tema durante la temporada baja.

"Al final, todas esas razones solo son excusas", dijo Lynch. "Debes enfocarte en resolverlo".

El regreso de Bosa es una parte importante de ese esfuerzo, pero Lynch hizo énfasis en que los cambios van más allá de un solo jugador. San Francisco agregó a jugadores como Osa Odighizuwa, Gracen Halton, y Romello Height mientras siguen desarrollando a lineros defensivos jóvenes como Alfred Collins y C.J. West. Lynch también señaló posibles cambios esquemáticos bajo el mandato de Morris, incluyendo más versatilidad dentro del frente defensivo del equipo.

"Cuando hemos sido los mejores, hemos hecho que las otras ofensivas se sientan miserables desde el frente defensivo", dijo Lynch. "Todo comienza aquí".

8. El Liderazgo Veterano será Especialmente Importante

Los 49ers llegan al training camp con un roster cargado de veteranos, y Lynch cree que esa experiencia será particularmente valiosa mientras el equipo navega tras la ausencia temporal de shanahan. Lynch señaló al OT Trent Williams, FB Kyle Juszczyk, RB Christian McCaffrey, QB Brock Purdy, y Warner como ejemplos del liderazgo veterano del equipo.

El general manager también compartió un mensaje que Warner le dio a Shanahan tras el accidente: "Su mensaje fue, 'Nosotros nos encargamos, coach. Confía en nosotros'", dijo Lynch

Lynch dijo que ha estado emocionado por el acercamiento del equipo a través de la temporada baja y cree que el enfoque colectivo del equipo les ayudará a navegar los retos que vienen a continuación.

"No parpadeamos", dijo Lynch. "Nuestro trabajo es estar en nuestro mejor punto".