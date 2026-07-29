George Kittle Ocupa el Puesto No. 46 en el 'Top 100 Jugadores del 2026' de la NFL

El ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, obtuvo el puesto número 46 en la lista anual "Top 100 Jugadores" de la NFL Network.
La energía y juego físico de Kittle en la ofensiva de San Francisco lo mantienen como uno de los ala cerradas más productivos en la NFL. Entrando a su décima temporada en la NFL, Kittle viene de una campaña 2025 en la que apareció en 11 partidos registrando 57 recepciones para 628 yardas y siete touchdowns. A lo largo de su carrera de nueve años, Kittle ha obtenido siete selecciones al Pro Bowl y cinco menciones Associated Press All-Pro, incluyendo dos selecciones de Primer Equipo, con un total de 595 recepciones para 8,008 yardas y 52 touchdowns.
La lista "Top 100 Jugadores del 2026" es una serie de videos producida por NFL Films, destacando el talento élite de la liga, y que actualmente está siendo revelada en X y por streaming en NFL+. Dos jugadores serán revelados a las 7 y 8 a.m. tiempo del pacífico todos los días entre lunes y viernes desde el 22 de junio al 21 de agosto, antes de que un jugador del Top 10 sea revelado cada día hábil comenzando a las 7 a.m. tiempo del pacífico el lunes, 24 de agosto, hasta el viernes, 4 de septiembre.
La lista "NFL Top 100 Jugadores de la NFL" comenzó previo a la temporada 2011, y la lista se forma por jugadores en activo de la NFL, quienes votan por sus compañeros y su desempeño en la temporada anterior.