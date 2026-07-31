Los 49ers Firman a TE Josiah Deguara, WR Trenton Irwin a Contratos por Un Año; Más Movimientos

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a TE Josiah Deguara y WR Trenton Irwin a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers a CB Derrick Canteen y waivers/lesión a TE Tanner McLachlan.

Deguara (1.88m, 108.86kg) fue seleccionado originalmente por los Green Bay Packers en la tercera ronda (94 general) del NFL Draft 2020. A lo largo de sus seis años de carrera en la NFL con los Packers (2020-23), Jacksonville Jaguars (2024) y Arizona Cardinals (2025), ha aparecido en 77 partidos (12 como titular) registrando 53 recepciones para 471 yardas y tres touchdowns. También ha aparecido en tres partidos de postemporada con Green Bay. En 2025, Deguara apareció en 12 partidos (two como titular) acumulando tres receptions para 21 yardas y un touchdown.

Con 29 años y originario de Folsom, CA, Deguara asistió a la Universidad de Cincinnati donde apareció en 46 partidos (27 como titular) registrando 92 recepciones para 1,117 yardas y 12 touchdowns. Obtuvo el reconocimiento al Segundo Equipo All-AAC en 2018.

Irwin (1.88m, 92.53kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar como agente libre no seleccionado en el draft con los Miami Dolphins el 9 de mayo de 2019. A lo largo de sus siete años de carrera en la NFL con los Dolphins (2019), Cincinnati Bengals (2019-24), Carolina Panthers (2025), Jacksonville Jaguars (2025) y New York Jets (2025), ha aparecido en 41 partidos (nueve como titular) registrando 46 recepciones para 601 yardas y cinco touchdowns agregando un acarreo para 11 yardas. También apareció en tres partidos de postemporada con Cincinnati acumulando dos recepciones para 19 yardas. En 2025, Irwin pasó tiempo en la escuadra de prácticas de los Jets tras firmar con el equipo el 14 de octubre de 2025.

Con 30 años y originario de Valencia, CA, Irwin asistió a la Universidad de Stanford donde apareció en 53 partidos (40 como titular) registrando 152 recepciones para 1,738 yardas y cinco touchdowns.

Canteen (1.78m, 87.5kg) firmó originalmente un contrato de Reserva/Futuros el 20 de enero de 2026.