Día 3 de Training Camp 2026: Puntos Clave de la Práctica del Miércoles

Los San Francisco 49ers regresaron al campo de prácticas este miércoles después de una sesión ligera el martes, un ajuste en el calendario de Training Camp de este año.

El coordinador ofensivo, Klay Kubiak, dijo que este cambio vino al estudiar cómo otros equipos estructuran sus campamentos, permitiendo al equipo manejar la carga de trabajo de los jugadores sin requerir que los veteranos descansen cada tercera práctica.

"Cuando teníamos nuestro bloque tradicional de tres días, muchos veteranos se perdían ese tercer día para quitarles la carga de trabajo de encima", dijo Klay antes de la práctica. "Pensamos que es un ajuste inteligente el que no tengamos que practicar tres días seguidos... Así todos practican cada día y no tenemos que compensar por el número bajo de prácticas".

Movimientos al Roster

Los 49ers firmaron a los linieros defensivos Quinton Bell y K.J. Henry a contratos por un año justo antes de la práctica de este miércoles.

Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers/lesión a los linieros defensivos William Bradley-King y Andrew Farmer II.

Actualización de Lesiones

No practicaron el día de hoy: RB Jordan James (fractura de costilla), S Malik Mustapha (distensión de los isquiotibiales), WR Ricky Pearsall (hinchazón de rodilla), OL Vederian Lowe (esguince de tobillo alto), y DL Gracen Halton (contusión en el hueso de la rodilla).

DL Nick Bosa continuó aumentando su carga de trabajo, participando en ejercicios de equipo.

DL Alfred Collins estuvo presente en el campo de prácticas el día de hoy, participando en ejercicios individuales.

Notas de las Prácticas

OFENSIVA

Quarterbacks: La competencia en quarterback se mantiene fuerte.

El QB Brock Purdy completó un día sólido conectando con una variedad de objetivos incluyendo a WR De'Zhaun Stribling, WR Demarcus Robinson, WR Mike Evans, RB Christian McCaffrey, y RB Kaelon Black en múltiples ocasiones, así como con WR Jacob Cowing, WR Jordan Watkins, y WR Will Pauling. Purdy también entregó una de las mejores jugadas del día, encontrando a Robinson en lo profundo sobre dos jugadores defensivos.

El QB Mac Jones tuvo un día muy productivo acumulando pases completos con los objetivos ya mencionados además de RB Patrick Taylor Jr., RB Sincere McCormick, y escapando también a la presión en algunas ocasiones.

Los QB Kurtis Rourke y Adrian Martinez continuaron repartiéndose participaciones con el tercer equipo. Ambos conectaron con múltiples objetivos el día de hoy, incluyendo un buen pase de Martinez hacia Stribling. Corredores: El juego por tierra volvió a ser un punto de énfasis en la práctica de este miércoles.

McCaffrey, Black, McCormick, y Taylor Jr. tuvieron trabajo consistente durante los periodos en equipo con la ofensiva mezclando carreras diseñadas con jugadas de pase cortas.

Black volvió a demostrar su velocidad y capacidad de decisión como corredor.

El liniero ofensivo veterano Colton McKivitz alabó a los corredores jóvenes tras la práctica. "Rápido y corriendo duro, lo cual es bueno de ver", dijo McKivitz. "Cuando tienes a jugadores jóvenes que vienen y logran encontrar el hueco y hacerlo rápido, no hay duda alguna... eso hace nuestro trabajo mucho más fácil".

Receptores: La competencia entre los receptores abiertos volvió a destacar en el día 3.

Robinson tuvo una práctica productiva más, atrapando múltiples pases de parte de Purdy y de Jones.

Stribling continúa con un inicio fuerte en el campamento con varias recepciones.

Watkins se mantuvo involucrado en los ejercicios por equipo, agregando múltiples recepciones de parte de Jones, Rourke, y Purdy.

DEFENSIVA

El coordinador defensivo, Raheem Morris, siguió mezclando sus nuevos looks defensivos durante la práctica del miércoles, incluyendo varios snaps presentando un frente de cinco jugadores. Las llegadas de Bell y Henry ayudarán a fortalecer la profundidad de estas posiciones impactadas. Linebackers: Los 49ers tienen actualmente a ocho linebackers en uno de los grupos que cuentan con mayor presencia de veteranos.

El LB Garret Wallow tuvo una defensa de pase impresionante. Wallow está en su primer Training Camp con los 49ers después de haber sido adquirido de waivers en diciembre de 2025. Apareció en siete partidos con los Denver Broncos antes de llegar a San Francisco. San Francisco volvió a firmar a Wallow a un contrato por un año en marzo, reuniéndolo con el LB Dre Greenlaw después de que ambos estuvieran presentes en el roster de Training Camp en Denver la temporada pasada.

En la primera jugada del periodo de 11 contra 11, Greenlaw recuperó un balón suelto y más adelante agregó un tackle para pérdida de yardas. Cornerbacks: Una jugada que generó la mayor reacción de parte del público presente fue en un pase profundo dirigido hacia Evans. El CB Renardo Green mantuvo el paso junto a Evans antes de estirarse para romper el pase. En conferencia de prensa tras la práctica, Green alabó a Evans, mencionando que esta confrontación lo hará mejorar.

"Tan solo ver los movimientos que es capaz de hacer con su tamaño que muchos no pueden, y ver como rastrea el balón", dijo Green. "También me gusta ir en contra de Mike porque somos dos competidores... y entre nosotros afinaremos nuestros detalles".

El CB Upton Stout estuvo cerca de tener una intercepción en una ruta cruzada, pero se conformó con un pase defendido.

A Continuación