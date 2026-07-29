Los 49ers Firman a DL Quinton Bell, DL K.J. Henry a Contratos por Un Año; Más Movimientos

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Quinton Bell y DL K.J. Henry a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers/lesión a DL William Bradley-King y DL Andrew Farmer II.

Bell (1.93m, 71.67kg) fue seleccionado originalmente por los Oakland Raiders en la séptima ronda (230 general) del NFL Draft 2019. A lo largo de seis años en su carrera en la NFL con los Raiders (2019), Tampa Bay Buccaneers (2020-21), Atlanta Falcons (2021-23), Philadelphia Eagles (2023) y Miami Dolphins (2023-25), ha aparecido en 34 partidos (tres como titular) acumulando 32 tackles, 1.0 sack, un balón suelto provocado, un balón suelto recuperado y un pase defendido. En 2025, Bell apareció en siete partidos acumulando seis tackles y un balón suelto recuperado con Miami.

Con 30 años y originario de Long Beach, CA, Bell asistió a la Universidad de Prairie View A&M donde apareció en 35 partidos (13 como titular) registrando 46 tackles y 7.5 sacks.

Henry (1.93m, 115.67kg) fue seleccionado originalmente por los Washington Commanders en la quinta ronda (137 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de tres años en su carrera en la NFL con los Commanders (2023-24), Cincinnati Bengals (2024), Dallas Cowboys (2024), Philadelphia Eagles (2025), Cleveland Browns (2025) y Pittsburgh Steelers (2025), ha aparecido en 15 partidos (tres como titular) registrando 22 tackles, 2.5 sacks y dos pases defendidos. En 2025, Henry apareció en un partido con los Browns.

Con 27 años y originario de Winston-Salem, NC, Henry asistió a la Universidad de Clemson donde apareció en 58 partidos (24 como titular) registrando 122 tackles, 13.5 sacks, 11 pases defendidos, cuatro balones sueltos recuperados y dos balones sueltos provocados. Obtuvo el reconocimiento al Primer Equipo All-ACC en 2022.

Bradley-King (1.93m, 120.2kg) firmó un contrato de Reserva/Futuros con el equipo el 20 de enero de 2026.