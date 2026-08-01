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Día 4 de Training Camp 2026: Primer Día Equipados

Jul 31, 2026 at 05:36 PM
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by Brooke Evans & Aubrie Tolliver

Los San Francisco 49ers regresaron al SAP Performance Facility este viernes para su cuarta práctica del Training Camp 2026 presentado por Visa, y la primera sesión equipada del campamento.

Equipados por primera vez, la intensidad aumentó conforme los jugadores demostraron más juego físico a lo largo del día.

"Es el primer día equipados y todos están tratando de poner el tempo y el tono", dijo el entrenador en jefe asistente y de línea ofensiva, Chris Foerster.

Los ejercicios uno a uno también debutaron en la práctica abierta del viernes, dándole a las líneas ofensiva y defensiva una oportunidad para competir.

"Creo que tener ejercicios uno a uno es una buena preparación para los ataques que tendrás durante los periodos de equipo", dijo el liniero defensivo Osa Odighizuwa.

MOVIMIENTOS AL ROSTER

El equipo anunció la firma del TE Josiah Deguara y WR Trenton Irwin a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers al CB Derrick Canteen y a waivers/lesión TE Tanner McLachlan.

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES

  • Los 49ers activaron a DL Alfred Collins de la lista Activos/Físicamente Incapaces de Desarrollarse.
  • El DL C.J. West no participó en las prácticas del viernes, el equipo lo considera día a día.

NOTAS DE PRÁCTICAS

OFENSIVA:

1. El QB Brock Purdy y WR Mike Evans conectaron en múltiples ocasiones hoy. Purdy también encontró a WR Jacob Cowing, RB Christian McCaffrey, TE Jake Tonges, y otros durante los ejercicios en equipo.

2. El QB Mac Jones tuvo un buen día por aire, completando múltiples pases profundos con Cowing, WR De'Zhaun Stribling, WR Malik Turner, y WR Junior Bergen.

3. Evans tuvo la jugada del día cuando Purdy lanzó un pase dirigido a la línea de banda derecha, para el que Evans saltó con una recepción a una mano sobre un jugador defensivo, provocando la reacción del público. Después de la práctica, Evans dio crédito a la precisión de Purdy y habló sobre la confianza entre los dos:

"Cuando estoy cubierto, aún así estoy abierto si lanzas el balón hacia arriba con algo de aire, y Brock lanzó un gran pase", dijo Evans. "Brock es súper preciso".

4. Los corredores McCaffrey, Kaelon Black, y Patrick Taylor Jr. compartieron la mayor parte de la carga de trabajo combinando carreras por el interior, por fuera y conceptos de pases cortos.

5. Black luchó contra el contacto en varios acarreos, incluyendo uno donde resistió un golpe fuerte del LB Tatum Bethune, pero pudo mantenerse de pie.

DEFENSIVA:

1. "Comenzaré a formarme una opinión cuando estemos equipados". Esa fue la respuesta del LB Fred Warner previamente esta semana cuando se le preguntó sobre los novatos y sus primeras impresiones en Training Camp.

2. En la parte de prácticas de scrimmage, Purdy conectó con McCaffrey por la línea lateral. McCaffrey fue empujado fuera del campo por el LB Dre Greenlaw. Los dos veteranos tuvieron un breve intercambio de palabras tras la jugada, un reflejo de la energía competitiva entre compañeros de equipo que aparece con las hombreras.

3. Seis jugadas después, Purdy aún bajo centro completó un pase con Tonges, quien fue recibido por un gran golpe de parte de Warner.

4. Warner hizo sentir su presencia en la práctica, agregando también una presión al quarterback y un pase desviado. Fue la primera práctica equipada de Warner tras regresar de una lesión en el tobillo que terminó su temporada 2025.

A CONTINUACIÓN

Las prácticas abiertas continúan este sábado, dentro del marco del "Back Together Weekend" de NFL Network.

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