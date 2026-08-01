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Los 49ers Firman a WR Samuel Sr. a un Contrato por un Año; Colocan a WR Pearsall en Reserva de Lesionados

Published: Aug 01, 2026 at 10:40 AM Updated: Aug 01, 2026 at 09:44 AM

Samuel Sr. (1.83m, 97.5kg) fue seleccionado originalmente por los 49ers en la segunda ronda (36 general) del NFL Draft 2019. A lo largo de su carrera de siete años en la NFL con los 49ers (2019-24) y Washington Commanders (2025), ha aparecido en 97 partidos (85 como titular) registrando 406 recepciones para 5,519 yardas y 27 touchdowns por aire junto a 219 acarreos para 1,218 yardas y 21 touchdowns, obteniendo los reconocimientos a Primer Equipo Associated Press All Pro y una selección al Pro Bowl en 2021. También ha aparecido en 12 partidos de postemporada acumulando 46 recepciones para 638 yardas y dos touchdowns además de 52 acarreos para 288 yardas y un touchdown. En 2025, Samuel Sr. apareció en 16 partidos (12 como titular) registrando 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns por aire además de 17 acarreos para 75 yardas y un touchdown por tierra con los Commanders.

Con 30 años y originario de Inman, SC, Samuel Sr. asistió a la Universidad de South Carolina donde apareció en 30 partidos (27 como titular) registrando 148 recepciones para 2,076 yardas y 16 touchdowns, además de 25 acarreos para 154 yardas y siete touchdowns. Obtuvo el reconocimiento al primer equipo All-SEC en 2018.

Pearsall (1.85m, 85.7kg) fue titular en nueve partidos con el equipo registrando 36 recepciones para 528 yardas en la temporada 2025.

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Comunicado de los San Francisco 49ers

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