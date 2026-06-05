Trent Williams Sabe que el Retiro Está Cerca, Pero Él Aún No Ha Terminado

Por primera vez después de llegar a un acuerdo para una nueva extensión de contrato esta temporada baja, el Tackle Izquierdo de los San Francisco 49ers Trent Williams habló públicamente sobre el contrato que lo mantendrá portando el rojo y oro por al menos dos temporadas más.

El futuro Salón de la Fama y los 49ers llegaron a un acuerdo en abril por una extensión de dos años, asegurándose que uno de los mejores linieros ofensivos en la NFL permanezca como pieza clave de la franquicia. El Presidente de Operaciones de Football y General Manager John Lynch celebró el acuerdo en su momento, compartiendo su esperanza de que el legado de Williams en San Francisco sea recompensado entre uno de los más grandes de todos los tiempos en esta organización.

"Estamos muy emocionados por eso", dijo Lynch. "Trent es un jugador fenomenal. Como le dije a Trent cuando empezamos todo esto, mi esperanza es que su nombre, su número, estén ahí arriba junto a los otros grandes jugadores que han estado aquí".

Hablando durante la Fase 3 del programa de temporada baja de los 49ers, Williams dijo que finalizar este contrato temprano en la temporada baja trajo paz mental para todos los involucrados.

"Todos nos quitamos una carga de encima", dijo Williams. "Todo pasó como esperaba que pasaría. Ambos sabíamos lo que queríamos hacer. Hemos visto cosas muy similares para el futuro, así que fue muy fácil pasar por todo eso".

La extensión también trae claridad sobre el futuro de Williams en el Football. El tackle izquierdo veterano dijo que espera totalmente jugar ambos años del contrato y cree que este acuerdo "probablemente" sea el último contrato que firme en la NFL, señalando que la última parte de una carrera al nivel del Salón de la Fama podría estar a la vista.

Pensar en el retiro es algo que Williams admite que llega con emociones mezcladas. Mientras se prepara para su temporada número 16 en la liga, el veterano se encuentra balanceando su amor por la competencia con un deseo creciente por pasar más tiempo con su familia.

"Es aterrador", dijo Williams. "Estoy jugando entre la idea de salir hasta que ya no pueda más y dejarlo mientras aún tengo algo bueno que dar y no ser exiliado de la liga".

Williams reflexionó en cómo pasa rápido el tiempo en su viaje por la NFL, notando que su hija nació tan solo algunos meses antes de que fuera seleccionado en el Draft en 2010.

"Ya voy por el año 17, ella cumplirá 17. Como padre, uno se siente, vaya, como si me hubiera perdido toda su vida... hacia la adultez. Parte de mi quiere, cuando se vaya a la universidad en unos años, quiero estar ahí y estar accesible. No quiero ser un padre que sea la sombra de su hijo, pero voy a estar cerca... No quiero estar en algún lugar en una práctica en conjunto cuando sea tiempo para que ella vaya a la escuela y cosas así. Esas cosas pequeñas que tengo que pensar. Obviamente, no puedo ver el futuro. Aún soy un competidor. Es difícil no competir cuando puedes hacerlo".

Si bien el retiro parece estar cada vez más cerca, Williams hizo énfasis en que su compromiso con el football no ha disminuido.

"He estado totalmente comprometido para estos próximos años. No he tenido pensamientos el año pasado de que podría ser mi última temporada, a pesar de lo que todos creían. Yo siempre supe que aún tengo un par de años más dentro de mí".

La resiliente campaña 2025 de los 49ers que llevó al equipo a la Ronda Divisional de la NFC encendió una chispa en Williams. Tras navegar grandes adversidades y lesiones a lo largo de la temporada, el tackle izquierdo redescubrió el disfrute que viene tras competir y ganar en el máximo nivel.

"Eso restauró la diversión en esto", dijo Williams. "El que nosotros nos enfrentáramos a tanta adversidad... y mostrar que podemos superarlo, que podemos confiar en los entrenadores, salir y ejecutar el plan de juego, y que podemos ser exitosos. Así que sí, eso como que revivió la diversión a la que te vuelves adicto cuando juegas y ganas".

Mientras que Williams se prepara para una temporada más al mando de esta línea ofensiva, su enfoque sigue firmemente en ayudar a los 49ers en volver a competir por un campeonato. Si el año pasado trajo orgullo en sobreponerse a la adversidad, el veterano espera que la historia de la temporada 2026 se escriba de manera diferente.

"Esperaría que no tengamos que mostrar lo resilientes que somos. Espero que podamos mostrar lo dominantes que somos y que podemos ser, que deberíamos ser. Con la temporada baja que hemos tenido, los jugadores que hemos agregado, creo que tenemos una buena oportunidad de salir y mostrarlo".