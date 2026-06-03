Los 49ers Finalizan las Fechas y Horas de los Partidos de Pretemporada 2026

Los San Francisco 49ers han finalizado las fechas y horas de su calendario de pretemporada 2026.
- Pretemporada, Semana 1: Jueves 13 de agosto, 7:00 p.m. (Tiempo del centro de México) vs. Tennessee Titans en Levi's® Stadium
- Pretemporada, Semana 2: Jueves 20 de agosto, 8:00 p.m. (Tiempo del centro de México) vs. Los Angeles Chargers en SoFi Stadium
- Pretemporada, Semana 3: Jueves 27 de agosto, 6:00 p.m. (Tiempo del centro de México) vs. Las Vegas Raiders en Allegiant Stadium
Mira el calendario completo de los 49ers aquí: https://www.49ers.com/schedule/