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Los 49ers Finalizan las Fechas y Horas de los Partidos de Pretemporada 2026

Jun 03, 2026 at 12:04 PM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Los San Francisco 49ers han finalizado las fechas y horas de su calendario de pretemporada 2026.

  • Pretemporada, Semana 1: Jueves 13 de agosto, 7:00 p.m. (Tiempo del centro de México) vs. Tennessee Titans en Levi's® Stadium
  • Pretemporada, Semana 2: Jueves 20 de agosto, 8:00 p.m. (Tiempo del centro de México) vs. Los Angeles Chargers en SoFi Stadium
  • Pretemporada, Semana 3: Jueves 27 de agosto, 6:00 p.m. (Tiempo del centro de México) vs. Las Vegas Raiders en Allegiant Stadium

Mira el calendario completo de los 49ers aquí: https://www.49ers.com/schedule/

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