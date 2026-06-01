McCaffrey Ve a la Ofensiva de los 49ers Tomando Forma en Camino a la Temporada 2026

La ofensiva de los San Francisco 49ers presentará nuevas caras en la temporada 2026, y el corredor Christian McCaffrey ya ve el impacto durante las actividades organizadas por el equipo.

Durante la fase 3 del programa de temporada baja del equipo, McCaffrey compartió su emoción sobre los jugadores que llegan al roster y la energía competitiva que rodea a la renovada ofensiva del equipo. Una de las llegadas más notables es la del receptor veterano Mike Evans, quien se unió a los 49ers en la agencia libre tras pasar las primeras 12 temporadas de su carrera con los Tampa Bay Buccaneers. Evans comenzará esta temporada con más de 13,000 yardas por recepción y una carrera que le ha ganado reconocimiento en toda la liga.

"Ha sido genial", dijo McCaffrey sobre Evans. "Tiene mucha presencia. Lo ves en el huddle, tiene todos los atributos que quieres en un receptor y no te sorprende nada cuando ves en vivo por qué será miembro del Salón de la Fama a la primera. Es genial tenerlo como parte del equipo".

McCaffrey está familiarizado con Evans desde su tiempo como rivales en la NFC South cuando el corredor jugaba con los Carolina Panthers.

"El es alguien que cuando yo estaba en Carolina, tenía que competir contra él muchas veces y era una pesadilla", dijo McCaffrey. "No solo en el juego por pase, sino por tierra también. Así que tenerlo de nuestro lado es genial".

El Entrenador en Jefe Kyle Shanahan hizo eco de este entusiasmo tras la llegada de Evans, alabando sus habilidades únicas que trae a la ofensiva de San Francisco.

"Mike es un receptor digno del Salón de la Fama", dijo Shanahan. "Su entendimiento del juego y lo que ha hecho en esta liga, y el respeto que se ha ganado. No he tenido muchos jugadores así, excepto por Andre Johnson y Julio (Jones), solo con la carrera que ha tenido hasta ahora... nunca he estado alrededor de alguien que es así de alto y con brazos tan largos. Es un gran competidor. Estoy emocionado por agregar a alguien así a nuestra ofensiva".

Cuando se le preguntó sobre si pensó inmediatamente en cómo Evans encajaría en el sistema de Shanahan, McCaffrey admitió que las posibilidades son "emocionantes".

"Especialmente en nuestro sistema, y un jugador así, sí, totalmente. Eso es precisamente en lo que piensas", dijo. "Seguro te emocionas".

Evans no es el único recién llegado de quien se espera que contribuya. Los 49ers también agregaron al receptor veterano Christian Kirk en agencia libre y el novato De'Zhaun Stribling en el NFL Draft, dándole al quarterback Brock Purdy unos nuevos objetivos junto a Evans y los jugadores del equipo que regresan.

La ofensiva también le dio la bienvenida a un jugador más al grupo de corredores. San Francisco seleccionó al ex corredor de Indiana Kaelon Black en la tercera ronda del NFL Draft 2026, y McCaffrey se ha impresionado por el acercamiento temprano del novato.

"Ha sido muy bueno", dijo McCaffrey. "Él ha sido todo lo que quieres de un novato. Muy atento en las juntas, hace todo bien, tiene mucho talento y complementa nuestro grupo muy bien".

McCaffrey agregó que Black ya ha mostrado entusiasmo en aprender como parte del grupo de corredores del coach Bobby Turner.

"Lo que veo en él desde ya, y solo han sido algunas semanas, es que aprende todo muy rápido", dijo McCaffrey. "Una vez que le dices algo, él sabe cómo corregirlo y cómo arreglarlo. Es un buen jugador".

Viendo a los nuevos jugadores del equipo trabajando al lado de las caras conocidas que regresan durante las OTAs ha traído energía a la atmósfera en el SAP Performance Facility mientras los 49ers se preparan para la Temporada 2026.