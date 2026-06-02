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Tras un Año Fuera, Dre Greenlaw Abre los Brazos a un Regreso "A Casa" a los 49ers

Jun 02, 2026 at 10:49 AM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Por primera vez en su carrera en la NFL, el linebacker Dre Greenlaw pasó una temporada lejos de los San Francisco 49ers.

Tras seis años con la organización que lo seleccionó en la quinta ronda del NFL Draft 2019, el linebacker veterano firmó con los Denver Broncos en agencia libre de la temporada 2025. Lo que vino a continuación fue uno de los años más retadores en su trayectoria deportiva.

Cuando Greenlaw habló con los reporteros durante la Fase 3 del programa de temporada baja de los 49ers, quedó claro que su regreso a San Francisco le dio una nueva apreciación por la organización a la que llamó su casa por seis temporadas. Volver a caminar por el SAP Training Facility como integrante de los 49ers trajo un sentido de comodidad inmediata para el linebacker.

"Fue un sentimiento increíble", dijo Greenlaw. "Extrañar a los chicos, extrañar a la organización, a todos, todos los que trabajan en la organización, los entrenadores. Un sentimiento de sentirse como en casa, eso es lo que tuve".

Ese sentimiento fue demasiado fuerte que cuando la agencia libre llegó esta temporada baja, Greenlaw dijo que nunca hubo mucha duda sobre donde quería estar.

"No, nunca hubo. Nunca pensé en ningún otro lugar, honestamente", dijo. "Pudo ser, pero no fue una posibilidad. Yo iba a volver aquí".

Esa certeza vino después de lo que Greenlaw admite como un año difícil en Denver. La única temporada de Greenlaw en Denver trajo su carga de obstáculos mientras él volvía de una lesión de Aquiles, se aprendía un nuevo sistema defensivo y batallaba por diferentes lesiones que lo limitaron a ocho partidos.

Mirando atrás, Greenlaw describe ese año muy simple:

"El año pasado fue muy duro", dijo.

Aún así, la adversidad le dio una perspectiva valiosa al reflexionar sobre su regreso a San Francisco.

"Tuve que aprender mucho de mí mismo el año pasado", dijo. "Dar un paso atrás, no tuve oportunidad de jugar mucho football. Así que estoy agradecido de poder estar sano ahora y jugar football... Te da una perspectiva diferente de cuánto significa realmente este edificio, cuánto significa para ti la gente que está aquí adentro. Cuánto de esa pasión con la que juegas no es solo por el amor al juego, sino por la gente en este lugar también".

Una de las primeras cosas que Greenlaw notó a su regreso fue lo natural que se sentía estar al lado de su compañero, el linebacker Fred Warner, una vez más.

"Solo se siente normal", dijo. "Tienes a alguien con tanta confianza justo a tu lado. Eso te tranquiliza, te sientes normal".

Reunir a Greenlaw y Warner ha sido significativo no solo para los dos linebackers. El Entrenador en Jefe, Kyle Shanahan, dijo que el regreso de Greenlaw ha traído energía al equipo y destacó el impacto que tiene la presencia del veterano en quienes lo rodean.

"Creo que hay un impulso para todos", dijo Shanahan. "Todos aman que Dre esté aquí, la forma en cómo se comporta y qué tan metido está en el football. Y es muy cool cuando le hablo al equipo, estar sentado ahí, ver a ellos hombro a hombro, y los he visto así durante todas sus carreras, hubo un año que no fue así y es muy cool tenerlos de vuelta para todos".

Incluso tras pasar un año en otro lugar, Greenlaw nunca perdió la confianza en la cultura que ha hecho de San Francisco uno de los contendientes más consistentes en la NFL.

"Incluso cuando me fui, yo sabía que San Francisco iba a seguir con la capacidad de meterse a los playoffs, de llegar al Super Bowl, lo que sea que esté enfrente de ellos", dijo. "Eso es por los chicos que están en el equipo. Tienes el mejor liderazgo, jugadores de gran calidad aquí".

Greenlaw está retomando todo justo donde lo dejó en San Francisco. El linebacker veterano cree que las aspiraciones de campeonato del equipo siguen firmemente al alcance.

"Creo que todo lo que ha estado al frente por los últimos cinco años, aún tenemos todavía esa oportunidad ahora", agregó. "Veo aún más una oportunidad para hacerlo solo por ser veteranos. Somos los veteranos, lo hemos visto todo. Es nuestro momento de lograrlo".

A pesar de las frustraciones de la temporada pasada, Greenlaw dijo que no cambiaría el camino que lo trajo de vuelta a "su casa" con los 49ers.

"Estoy agradecido que todo pasó como pasó porque estoy aquí ahora", dijo. "Estoy feliz de jugar football, feliz de estar aquí y jugar para los 49ers. Eso es todo lo que importa".

"He pasado por mucho y llegado hasta aquí para salir a ese campo y no dar todo lo que tengo. Nada está prometido. Nada está garantizado. Cada vez que salgo a ese campo, ya sea por práctica o lo que sea, solo estoy disfrutando el momento y jugando fuerte porque no sabes cuándo será tu próxima oportunidad".

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