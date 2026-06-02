Los 49ers Firman al Safety Ashtyn Davis a un Contrato por Un Año; Colocan en Waivers al Corredor Jermar Jefferson

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a S Ashtyn Davis a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envío a waivers a RB Jermar Jefferson.

Davis (1.85m, 92.99kg) fue seleccionado originalmente por los New York Jets en la tercera ronda (68 general) del NFL Draft 2020. Durante seis años en su carrera en la NFL con los Jets (2021-25) y Miami Dolphins (2025), ha aparecido en 84 partidos (34 como titular) y acumulado 217 tackles, 19 pases defendidos, nueve intercepciones, cinco balones sueltos provocados, cuatro balones sueltos recuperados y 0.5 sack además de 23 tackles en equipos especiales. En 2025, Davis apareció en 15 partidos (12 como titular) acumulando 63 tackles, cuatro pases defendidos, una intercepción, un balón suelto provocado y dos tackles en equipos especiales con los Dolphins.

De 29 años y originario de Santa Cruz, CA, Davis asistió a la Universidad de California Berkeley por cuatro temporadas (2016-19) donde apareció en 49 partidos (33 como titular) registrando 171 tackles, 19 pases defendidos, siete intercepciones, tres balones sueltos provocados, tres balones sueltos recuperados y 2.5 tackles para pérdida de yardas.