 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Firman al Safety Ashtyn Davis a un Contrato por Un Año; Colocan en Waivers al Corredor Jermar Jefferson

Jun 02, 2026 at 02:54 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a S Ashtyn Davis a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envío a waivers a RB Jermar Jefferson.

Davis (1.85m, 92.99kg) fue seleccionado originalmente por los New York Jets en la tercera ronda (68 general) del NFL Draft 2020. Durante seis años en su carrera en la NFL con los Jets (2021-25) y Miami Dolphins (2025), ha aparecido en 84 partidos (34 como titular) y acumulado 217 tackles, 19 pases defendidos, nueve intercepciones, cinco balones sueltos provocados, cuatro balones sueltos recuperados y 0.5 sack además de 23 tackles en equipos especiales. En 2025, Davis apareció en 15 partidos (12 como titular) acumulando 63 tackles, cuatro pases defendidos, una intercepción, un balón suelto provocado y dos tackles en equipos especiales con los Dolphins.

De 29 años y originario de Santa Cruz, CA, Davis asistió a la Universidad de California Berkeley por cuatro temporadas (2016-19) donde apareció en 49 partidos (33 como titular) registrando 171 tackles, 19 pases defendidos, siete intercepciones, tres balones sueltos provocados, tres balones sueltos recuperados y 2.5 tackles para pérdida de yardas.

Jefferson (1.78m, 97.52kg) firmó originalmente con el equipo el 28 de mayo de 2026.

Related Content

news

Nick Bosa Habla Sobre su Recuperación de ACL, Redescubriendo Su Amor por el Football

El liniero defensivo de los San Francisco 49ers, Nick Bosa, habló sobre los retos mentales durante la recuperación de su lesión del ligamento cruzado anterior y su optimismo en camino a la temporada 2026.

news

McCaffrey Ve a la Ofensiva de los 49ers Tomando Forma en Camino a la Temporada 2026

El corredor Christian McCaffrey comparte por qué los jugadores que llegaron a los 49ers en la temporada baja han hecho que el equipo se sienta "competitivo de la mejor manera" en camino a la temporada 2026.

news

5 Notas De: Carver Willis, Liniero Ofensivo

Conoce al liniero ofensivo de los San Francisco 49ers, Carver Willis, desde quién en su familia lo introdujo al football a la versatilidad que trae a las trincheras.

news

Los 49ers Entran a la Fase 3 de OTAs; Shanahan Destaca el Enfoque Temprano de la Temporada Baja

El Entrenador en Jefe de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, dio actualizaciones sobre la salud de varios jugadores y primeros progresos en la temporada baja con los 49ers entrando a la Fase 3 de las Actividades Organizadas por el Equipo.

news

Los 49ers Firman a los Corredores Jefferson, Mims a Contratos por Un Año; Colocan un Safety en IR, Liberan al Corredor McCormick

Los San Francisco 49ers han firmado a los corredores Jermar Jefferson y Jordan Mims a contratos por un año, colocaron al safety Darrick Forrest en la lista de Reserva de Lesionados, y enviaron a waivers al corredor Sincere McCormick.

news

Kyle Juszczyk Recibe el Premio Dwight Clark 2026

El fullback de los San Francisco 49ers, Kyle Juszczyk, recibió el premio Dwight Clark 2026, honrando al jugador actual de los 49ers que mejor ejemplifica el trabajo en equipo y camaradería.

news

Odighizuwa Tiene Marcado el Partido Contra Cowboys en su Calendario 2026: 'La Energía es Exactamente la Misma'

El liniero defensivo de los 49ers, Osa Odighizuwa, compartió su perspectiva sobre la renovada rivalidad entre 49ers y Cowboys, su transición a San Francisco y sus metas para la temporada 2026 en el Podcast de Richard Sherman.

news

5 Notas De: Gracen Halton, Liniero Defensivo

Conoce al liniero defensivo de los San Francisco 49ers, Gracen Halton, desde sus raíces californianas a los cambios de posición que forjaron su camino hacia la NFL.

news

Los 49ers se Enfrentarán a los Minnesota Vikings en la Ciudad de México el Domingo por la Noche en la Semana 11

Los San Francisco 49ers jugarán en domingo por la noche en el Estadio Banorte contra los Minnesota Vikings el 22 de noviembre en duelo perteneciente a la Semana 11.

news

Gracias, Jauan Jennings

Tras seis años con los San Francisco 49ers, el receptor abierto Jauan Jennings ha firmado con los Minnesota Vikings en la agencia libre.

news

Los 49ers Firman a LB Worth III, Envían a Waivers a LB Eifler

Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han firmado a LB Larry Worth III a un contrato por tres años. Para hacer lugar en el roster, el equipo liberó a LB Milo Eifler.

Advertising