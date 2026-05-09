Los 49ers Firman a Seis Selecciones del Draft, Siete Novatos Agentes Libres No Seleccionados en el Draft

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a seis de los ocho jugadores seleccionados en el NFL Draft 2026 a contratos de cuatro años, así como a siete de los novatos agentes libres no seleccionados en el Draft.

FIRMAS DE JUGADORES SELECCIONADOS EN EL DRAFT

NOVATOS AGENTES LIBRES NO SELECCIONADOS EN EL DRAFT

TE Khalil Dinkins

DL Bryson Eason

WR Wesley Grimes

DL Mikail Kamara

WR Will Pauling

S Jalen Stroman

DL James Thompson Jr.

Biografías de los Jugadores Seleccionados en el Draft

WR De'Zhaun Stribling

1.88m, 93.89kg

Mississippi

Fue seleccionado en la segunda ronda (33 general) por los 49ers en el draft de este año de la Universidad de Mississippi. Apareció en 56 partidos (55 como titular) en 5 temporadas en Mississippi (2025), Oklahoma State (2023-24) y Washington State (2021-22) y terminó con 216 recepciones para 2,964 yardas. (13.7 en promedio) y 23 TDs. En 2025 en Mississippi, fue titular los 15 partidos en los que participó y registró 55 recepciones para 811 yardas (14.8 en promedio) y 6 TDs. En 2024 en Oklahoma State, apareció en 12 partidos (11 titulares) y registró 52 recepciones para 882 yardas (17.0 en promedio) y 6 TDs. En 2023, apareció en 4 partidos (todos como titular) y registró 14 recepciones para 198 yardas (14.1 en promedio) y 1 TD antes de ser colocado como reserva. En 2022 en Washington State, fue titular en los 12 partidos en los que participó y acumuló 51 recepciones para 602 yardas (11.8 de promedio) y 5 TDs. En 2021, fue titular en los 13 partidos en los que participó y registró 44 recepciones para 471 yardas (10.7 en promedio) y 5 TDs, obteniendo la mención honorífica All-Pac-12. Nació el 18 de diciembre de 2002 en Kapolei, Hawaii.

RB Kaelon Black

1.78m, 94.35kg

Indiana

Fue el segundo de dos jugadores seleccionados en la tercera ronda del draft (90 general) por los 49ers en el draft de este año, proveniente de Indiana. Apareció en 56 juegos (16 como titular) durante 6 temporadas en Indiana (2024-25) y James Madison (2020-23) y registró 496 acarreos para 2,595 yardas y 17 TDs por tierra, además de 55 recepciones para 528 yardas y 6 TDs por aire. En 2025 en Indiana, apareció en los 16 partidos de la temporada y acumuló 187 acarreos para 1,039 yardas y 10 TDs, además de 4 recepciones para 36 yardas por aire. En 2024, apareció en los 13 partidos de la temporada y registró 46 acarreos para 251 yardas y 2 TDs por tierra, además de 4 recepciones para 6 yardas por aire. En 2023 en James Madison, apareció en 13 partidos (12 como titular) y acumuló 142 acarreos para 637 yardas y 1 TD con 27 recepciones para 254 yardas y 4 TDs por aire. En 2022, apareció en 9 partidos (1 como titular) y registró 69 acarreos para 333 yardas y 3 TDs por tierra además de 17 recepciones para 177 yardas y 2 TDs por aire. En su temporada 2021 como jugador de primer año de reserva, apareció en 3 partidos (2 como titular) y acumuló 27 acarreos para 165 yardas por tierra, además de 3 recepciones para 55 yardas. Fue reserva en 2020 después de aparecer en 2 partidos y registrar 25 acarreos para 170 yardas y 1 TD. Nació el 17 de octubre de 2001 en Virginia Beach, VA.

OL Carver Willis

1.96m, 137.44kg

Washington

Fue el segundo de tres selecciones del draft de cuarta ronda (127 general) de los 49ers en el NFL Draft de este año, proveniente de Washington. Apareció en 45 partidos (28 como titular) en 6 temporadas en Washington (2025) y Kansas State (2020-24). En 2025 en Washington, fue titular los 10 partidos en los que apareció, obteniendo la mención honorífica All-Big Ten. En 2024 en Kansas State, fue titular en los 11 partidos en los que apareció. En 2023, apareció en 13 partidos (7 como titular), obteniendo la mención honorífica All-Big 12. En 2022 apareció en 7 partidos. Se perdió la temporada 2021 después de un año de reserva en 2020 tras haber aparecido en 4 partidos. Nació el 20 de abril de 2002 en Llano, TX.

CB Ephesians Prysock

1.90m, 88.9kg

Washington

Fue el tercero de tres selecciones de cuarta ronda (139 general) de los 49ers en el draft de este año, proveniente de Washington. Apareció en 49 partidos (42 como titular) por 4 temporadas en Washington (2024-25) y Arizona (2022-23) y concluyó con 170 tackles, 21 pases defendidos, 2 INTs y un FF. En 2025 en Washington, fue titular en los 13 partidos en los que apareció y acumuló 48 tackles, 8 PDs y 1 INT. En 2024, apareció en 13 partidos (todos como titular) y registró 45 tackles, 6 PDs y 1 FF. En 2023 en Arizona, fue titular en los 13 partidos en los que apareció y acumuló 61 tackles, 7 PDs y 1 INT, obteniendo la mención honorífica All-Pac-12. Como estudiante de primer año en 2022, apareció en 10 partidos (3 como titular) y registró 16 tackles. Nació el 28 de febrero de 2003 en Canyon County, CA.

LB Jaden Dugger

1.96m, 109.77kg

Louisiana

Fue el primero de dos selecciones de quinta ronda (154 general) de los 49ers en el draft de este año, proveniente de Louisiana. Apareció en 48 partidos (31 como titular) por 4 temporadas en Louisiana (2024-25) y Georgetown (2022-23) y concluyó con 225 tackles, 21.0 TFLs, 16 PDs, 8.0 sacks, 3 FFs y 2 INTs. En 2025 en Louisiana, fue titular en los 13 partidos en los que apareció y acumuló 125 tackles, 13.0 TFLs, 4.0 sacks, 4 PDs, 1 INT y 1 FF, obteniendo el reconocimento al Primer Equipo en la Conferencia All-Sun Belt. En 2024, apareció en 14 partidos (3 como titular) y registró 37 tackles, 4.0 TFLs, 2 PDs, 1.0 sack y 1 FF. En 2023 en Georgetown, fue titular en los 11 partidos en los que apareció y acumuló 41 tackles, 7 PDs, 4.0 TFLs, 3.0 sacks, 1 INT y 1 FF, obteniendo el reconocimiento al Segundo Equipo All-Patriot League. Como estudiante de primer año en 2022, apareció en 10 partidos (4 como titular) y registró 22 tackles y 3 PDs. Nació el 26 de febrero de 2004 en Penn Hills Township, PA.

OL Enrique Cruz Jr.

1.96m, 141.97kg

Kansas

Fue el segundo de dos selecciones de quinta ronda (179 general) de los 49ers en el draft de este año, proveniente de Kansas. Apareció en 36 partidos (30 como titular) por 5 temporadas en Kansas (2025) y Syracuse (2021-24). En 2025 en Kansas, fue titular en los 12 partidos en los que apareció, obteniendo la mención honorífica All-Big 12. En 2024 en Syracuse, apareció en 3 partidos. En 2023, fue titular en los 13 partidos en los que apareció. En 2022, apareció en 8 partidos (5 como titular). Reserva en 2021. Nació el 4 de agosto de 2003 en Villa Park, IL.

Biografías de los Agentes Libres Novatos No Seleccionados en el Draft

TE Khalil Dinkins

1.93m, 97.52kg

Penn State

Apareció en 49 partidos (22 como titular) durante 5 años en Penn State (2021-25) y registró 37 recepciones para 399 yardas y 7 TDs. En 2025, apareció en 12 partidos (7 como titular) y acumuló 14 recepciones para 167 yardas y 2 TDs, obteniendo la mención honorífica All-Big Ten. En 2024, apareció en 15 partidos (6 como titular) y terminó con 14 recepciones para 122 yardas y 2 TDs. En 2023, apareció en 12 partidos y registró 5 recepciones para 57 yardas y 2 TDs. En 2022, apareció en 10 partidos y registró 4 recepciones para 53 yardas y 1 TD. Reserva en 2021. Nació el 29 de mayo de 2002 en Wexford, PA.

DL Bryson Eason

1.88m, 146.51kg

Tennessee

Apareció en 61 partidos (34 como titular) durante 6 temporadas en Tennessee (2020-25) y terminó con 105 tackles, 22.0 TFL, 5 PD, 4.5 sacks y 1 FF. En 2025, fue titular en los 13 partidos en los que apareció y acumuló 31 tackles, 4.5 TFL y 3 PD. En 2024, apareció en 13 partidos (todos como titular) y registró 24 tackles, 7.0 TFL, 1.5 sacks y 1 PD. En 2023, apareció en 13 partidos (7 como titular) y acumuló 27 tackles, 5.0 TFL, 1.5 sacks, 1 PD y 1 FF. En 2022, apareció en 13 partidos (1 como titular) y registró 18 tackles, 3.5 TFL y 1.5 sacks. En 2021, participó en 3 partidos antes de ser reserva y registró 3 tackles y 2.0 TFLs. En 2020, participó en 6 partidos. Nació el 21 de enero de 2002 en Memphis, TN.

WR Wesley Grimes

1.88m, 88kg

North Carolina State

Apareció en 43 partidos (11 como titular) durante 4 temporadas en North Carolina State (2024-25) y Wake Forest (2022-23) y registró 77 recepciones para 1,121 yardas y 9 TDs. En 2025 en North Carolina State, apareció en 12 partidos (9 como titular) y acumuló 29 recepciones para 430 yardas y 3 TDs. En 2024, apareció en 13 partidos (2 como titular) y registró 14 recepciones para 319 yardas y 1 TD. En 2023 en Wake Forest, apareció en 12 partidos (3 como titular) y registró 20 recepciones para 339 yardas y 4 TDs. En 2022, apareció en 6 partidos y acumuló 4 recepciones para 33 yardas y 1 TD. Nació el 3 de septiembre de 2004 en Raleigh, NC.

DL Mikail Kamara

1.83m, 117.93kg

Indiana

Apareció en 52 partidos (51 como titular) durante 6 temporadas en Indiana (2024-25) y James Madison (2020-23) y registró 163 tackles, 47.5 TFL, 19.5 sacks, 6 PD, 3 FF y 1 INT. En 2025 en Indiana, fue titular en los 16 partidos en los que apareció y acumuló 34 tackles, 7.0 TFL, 2.0 sacks y 1 PD, obteniendo la mención honorífica All-Big Ten. En 2024, fue titular en los 13 partidos en los que apareció y registró 47 tackles, 15.0 TFL, 10.0 sacks, 2 FF y 1 PD, obteniendo honores de Primer Equipo All-Big Ten. En 2023 en James Madison, participó en 12 partidos (todos como titular) y acumuló 52 tackles, 17.5 TFL, 6.5 sacks, 3 FF y 2 PD, obteniendo honores de Segundo Equipo All-Sun Belt Conference. En 2022, participó en 5 partidos (4 como titular) y registró 14 tackles, 4.5 TFL y 4.0 sacks. Fue reserva en 2021 después de ser titular en los 6 partidos durante la temporada de primavera de 2020 y acumuló 16 tackles, 4.0 TFL y 3.0 sacks. Nació el 10 de octubre de 2001 en Ashburn, VA.

WR Will Pauling

1.75m, 83kg

Notre Dame

Apareció en 48 partidos (31 como titular) en 5 temporadas en Notre Dame (2025), Wisconsin (2023-24) y Cincinnati (2021-22) registrando 155 recepciones para 1,753 yardas y 15 TDs. En 2025 en Notre Dame, apareció en 12 partidos (6 como titular) registrando 26 recepciones para 381 yardas y 6 TDs. En 2024 en Wisconsin, fue titular en los 10 partidos en los que apareció acumulando 42 recepciones para 381 yardas y 6 TDs. En 2024 en Wisconsin, fue titular en los 10 partidos en los que apareció, acumulando 42 recepciones para 407 yardas y 3 TDs. En 2023, fue titular en los 13 partidos en los que apareció y lideró al equipo con 74 recepciones para 837 yardas y 6 TDs. En 2022 en Cincinnati, apareció en 9 partidos y registró 12 recepciones para 122 yardas. En 2021 apareció en 4 partidos con 1 recepción para 6 yardas antes de ser colocado como reserva. Nació el 4 de marzo de 2003 en Chicago, IL.

S Jalen Stroman

1.83m, 92kg

Notre Dame

Apareció en 48 partidos (13 como titular) en 5 temporadas en Notre Dame (2025) y Virginia Tech (2021-24) registrando 148 tackles, 5.0 TFLs, 5 PDs, 2 FFs y 1 INT. En 2025 en Notre Dame, apareció en 12 partidos (5 como titular) acumulando 37 tackles, 3.0 TFLs, 3 PDs y 1 INT (regresada para TD). En 2024 en Virginia Tech, apareció en 1 partido después de participar en 11 partidos (7 como titular) registrando 55 tackles, 2.0 TFLs y 2 PDs en 2023. En 2022, apareció en 11 partidos acumulando 43 tackles, 2 PDs y 2 FFs. En 2021, apareció en todos los 13 partidos registrando 8 tackles en equipos especiales. Nació el 22 de mayo de 2003 en Bristow, VA.

DL James Thompson Jr.

1.98m, 139.71kg

Illinois